¡Nos la hicieron! Momo Guzmán anuncia su retiro del personaje Burrita Burrona

Show
/ 22 diciembre 2025
    ¡Nos la hicieron! Momo Guzmán anuncia su retiro del personaje Burrita Burrona
    El creador de contenido Momo Guzmán ‘rompió los corazones’ de muchos fanes al confirmar su retiro del personaje ‘Burrita Burrona’. REDES SOCIALES

En su última presentación con el personaje, en la Ciudad de México, se despidió del público

El creador de contenido Momo Guzmán ‘rompió los corazones’ de muchos fanes al confirmar su retiro del personaje ‘Burrita Burrona’, una de las ‘mascotidrags’ más reconocidas de México y las redes sociales.

A través de un comunicado publicado en stories de Instagram, el comediante confirmó los rumores sobre una posible ruptura y diferencias con su compañera de escenario, la drag queen Turbulence.

Además, compartió un video de su última presentación con el personaje en la Ciudad de México, donde se despidió del público y fue apoyado por otros personajes como ‘Loberrima’ y ‘Mamá Melanito’.

TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio

LA DESPEDIDA DE MOMO COMO BURRITA BURRONA

Guzmán, luego de cambiar su usuario en redes sociales, expresó con emoción y gratitud a quienes le acompañaron en el desarrollo del personaje ‘Burrita Burrona’, afirmando que desde la niñez le agradaba hacer reír a los demás, pero pasado cuatro años ha decidido dejar la botarga atrás.

“Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás... han pasado 4 años desde que inicio este proyecto, en donde hemos vivido muchas cosas juntos, pero sin duda lo más lindo e invaluable ha sido conocerlos a todos ustedes: Mis ampones”, escribió el artista del Drag.

Agradeció a los seguidores, marcas, equipo de trabajo y amigos que le acompañaron en la trayectoria, señaló que debido a la mascotidrag consiguió darle “un mejor estilo de vida a mis padres, mis hermanos y mi abuela”.

$!¡Nos la hicieron! Momo Guzmán anuncia su retiro del personaje Burrita Burrona

Sin embargo, “es momento de cerrar un ciclo en mi carrera, hoy aquí delante de todo mi público me despido de este personaje. Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia en la cual espero y deseo me acompañen”.

Su publicación de despedida ha generado impacto en redes sociales, pues seguidores afirman que desde hace un tiempo para acá, la actitud entre Burrita Burrona y Turbulence cambió por completo.

Además, usuarios de TikTok y X afirman que Guzmán dejó de seguir en redes sociales a Erick Martínez (Turbulence Queen) y omitió mencionar a su compañera durante el último show, como en el comunicado, generando más especulaciones de un distanciamiento definitivo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué hacer en Saltillo? Genitallica, la Burrita Burrona, Slipknot y ópera llenan de espectáculos la ciudad

EL ÚLTIMO SHOW

Fue en la Ciudad de México, al finalizar la última presentación de ‘La Verdá de la Navidá’ el 21 de diciembre, cuando Momo dejó la botarga a un lado y salió para despedirse del público; en su mensaje confirma que es el cierre definitivo del ciclo que marcó su carrera artística y vida privada.

“Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera. Hoy aquí, adelante de todo mi público, me despido de este personaje que me ha dado todo. Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia en la cual espero y deseo de corazón me acompañen, los quiero y nos vemos pronto escribiendo una nueva historia. Nunca dejen de soñar y que nada ni nadie los defina. Los quiero mucho”, afirmó en su mensaje en el escenario.

Posteriormente, una parte del elenco salió, aun con los personajes, para abrazarlo y salir del escenario entre lágrimas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Con ‘La Niña Sí’! Transmiten ‘Turbulence’ y ‘La Burrita Burrona’ su show desde Villamagia en Saltillo

’LAS AMPONAS’ EN SALTILLO

Saltillo también fue parte de la gira por México, ‘La Verdá de la Navidá’, quienes se presentaron el pasado domingo 14 de diciembre en el Teatro de la Ciudad. Además, realizaron una transmisión en vivo desde la Plaza de Armas en el Centro Histórico, donde la decoración de Villamagia dio un ambiente especial.

De hecho, Burrita llegó con un disfraz inspirado en el popular personaje del Grinch, mientras que Turbulence adaptó el clásico traje de Santa Claus. “Directamente estamos hasta Saltillo, Coahuila. Aquí cae nieve y aquí la mayoría de la gente habla inglés”, expresó Turbulence ante el público que acudió al llamado en Paseo Capital.

Temas


Drag Queen
Viral
personajes

Localizaciones


México

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mundo rehén

Mundo rehén
true

Fe, esperanza y caridad para Navidad
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
Alfredo Adame celebra su triunfo en la gala final de La Granja VIP 2025, donde se convirtió en el primer ganador del reality tras diez semanas de competencia.

Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio
Las lluvias intensas previstas para este 22 de diciembre podrían generar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos e inundaciones en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional

Pronostican lluvias intensas y rachas de viento en el centro y sur del país; Frente frío 23 se disipa
Grupo Bimbo y cuatro filiales estadounidenses impulsan una demanda en Nueva York, en la que solicitan sean declarados los aranceles de importación impuestas por el Donald Trump,

Promueve Bimbo una demanda en EU por las tarifas de importación de Trump

Actor de la película de Eso II, presuntamente, se quitó la vida en su hogar

Actor de la película de Eso II, presuntamente, se quitó la vida en su hogar
Los Steelers de Pittsburgh siguen con el control de su destino en la pelea por el comodín tras un triunfo clave como visitantes.

Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales