$!¡Nos la hicieron! Momo Guzmán anuncia su retiro del personaje Burrita Burrona

El creador de contenido Momo Guzmán 'rompió los corazones' de muchos fanes al confirmar su retiro del personaje 'Burrita Burrona', una de las 'mascotidrags' más reconocidas de México y las redes sociales. A través de un comunicado publicado en stories de Instagram, el comediante confirmó los rumores sobre una posible ruptura y diferencias con su compañera de escenario, la drag queen Turbulence. Además, compartió un video de su última presentación con el personaje en la Ciudad de México, donde se despidió del público y fue apoyado por otros personajes como 'Loberrima' y 'Mamá Melanito'.

LA DESPEDIDA DE MOMO COMO BURRITA BURRONA Guzmán, luego de cambiar su usuario en redes sociales, expresó con emoción y gratitud a quienes le acompañaron en el desarrollo del personaje 'Burrita Burrona', afirmando que desde la niñez le agradaba hacer reír a los demás, pero pasado cuatro años ha decidido dejar la botarga atrás. "Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás... han pasado 4 años desde que inicio este proyecto, en donde hemos vivido muchas cosas juntos, pero sin duda lo más lindo e invaluable ha sido conocerlos a todos ustedes: Mis ampones", escribió el artista del Drag. Agradeció a los seguidores, marcas, equipo de trabajo y amigos que le acompañaron en la trayectoria, señaló que debido a la mascotidrag consiguió darle "un mejor estilo de vida a mis padres, mis hermanos y mi abuela".

Sin embargo, “es momento de cerrar un ciclo en mi carrera, hoy aquí delante de todo mi público me despido de este personaje. Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia en la cual espero y deseo me acompañen”. Su publicación de despedida ha generado impacto en redes sociales, pues seguidores afirman que desde hace un tiempo para acá, la actitud entre Burrita Burrona y Turbulence cambió por completo.

Además, usuarios de TikTok y X afirman que Guzmán dejó de seguir en redes sociales a Erick Martínez (Turbulence Queen) y omitió mencionar a su compañera durante el último show, como en el comunicado, generando más especulaciones de un distanciamiento definitivo. EL ÚLTIMO SHOW Fue en la Ciudad de México, al finalizar la última presentación de 'La Verdá de la Navidá' el 21 de diciembre, cuando Momo dejó la botarga a un lado y salió para despedirse del público; en su mensaje confirma que es el cierre definitivo del ciclo que marcó su carrera artística y vida privada.

"Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera. Hoy aquí, adelante de todo mi público, me despido de este personaje que me ha dado todo. Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia en la cual espero y deseo de corazón me acompañen, los quiero y nos vemos pronto escribiendo una nueva historia. Nunca dejen de soñar y que nada ni nadie los defina. Los quiero mucho", afirmó en su mensaje en el escenario. Posteriormente, una parte del elenco salió, aun con los personajes, para abrazarlo y salir del escenario entre lágrimas. 'LAS AMPONAS' EN SALTILLO Saltillo también fue parte de la gira por México, 'La Verdá de la Navidá', quienes se presentaron el pasado domingo 14 de diciembre en el Teatro de la Ciudad. Además, realizaron una transmisión en vivo desde la Plaza de Armas en el Centro Histórico, donde la decoración de Villamagia dio un ambiente especial.