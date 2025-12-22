¡Entrevista en exclusiva con VMÁS! ‘El final es perfecto’: Millie Bobby Brown y David Harbour adelantan el cierre de ‘Stranger Things’
Este jueves llegarán a Netflix los 3 episodios previos al cierre de la serie y la temporada 5 y Vanguardia pudo conocer algunos secretos de la historia de los hermanos Duffer
Contradiciendo las falsas acusaciones de abusos, Netflix no tuvo ningún problema en organizar una entrevista con los protagonistas más importantes de ‘Stranger Things’, juntos, en los más nuevos estudios de Hollywood.
Y dejando de lado los “stranger things” de la realidad, nos dedicamos a lo más importante: el gran final de la serie después de cinco temporadas, en tres volúmenes programados con el último episodio que además de la plataforma de streaming, incluso celebra el fin de año con un estreno en cine, en más de 500 salas de Estados Unidos.
¿CÓMO VIVIERON LA EVOLUCIÓN DE STRANGER THINGS DESDE LA PRIMER EPISODIO, HASTA ESTA EL GRAN FINAL?
MILLIE BOBBY BROWN: Obviamente no puedo hablar de la historia, pero el estudio de filmación de este año fue una verdadera locura. Hay uno en especial que es realmente increíble como lo construyeron. Fue un privilegio, como actriz, no tener que imaginarlo nada, porque el mundo en que actuamos es real.
DAVID HARBOUR: Por mi lado, siento que somos como una banda de rock donde el guitarrista no necesita saber toda la letra de la canción para disfrutar la parte que él toca con la guitarra o lo que le gusta en particular. Y es lo que yo descubrí. No me importa que atrás esté una enorme pantalla verde o un enorme estudio. Es como si tuviera que tocar la guitarra, tratando de dar lo mejor. Si me dan a elegir entre un rodaje épico y otro más íntimo, prefiero el más íntimo. Yo lucho por esas tres o cuatro páginas de una escena donde dos personas actúan con toda pasión. Me interesa mucho más la calidad de la historia y los personajes que una superproducción.
¿Y LA EVOLUCIÓN DE SUS DOS PERSONAJES EN PARTICULAR?
MILLIE BOBBY BROWN: Con David pudimos compartir muchas emociones desde la segunda temporada, cuando la historia se enfocó más en nosotros. En la tercera, creo que apenas tuvimos una escena porque Hopper se va a Rusia. Y ahora es el momento de aterrizar con nuestra historia, por los fans que tanto nos quieren. Y esta temporada hacemos algo extraordinario que tampoco se ve hasta el octavo episodio.
DAVID HARBOUR: En mi caso, aprecio mi ego (risas). Me encantan las relaciones que se formaron a lo largo de las diferentes temporadas, por tantos colores diferentes. Es como un arco iris, con sabores distintos. Me encanta el lado humano de nuestros personajes.
MILLIE BOBBY BROWN: Las historias siempre son totalmente inesperadas, como las peleas intensas y emocionantes de la segunda temporada. Para mí, fue mi base como actriz, la relación que fuimos construyendo entre padre e hija. Y diría que, en la quinta temporada, es el turno de él de devolver las mordidas a mi personaje. Nuestra relación es única en toda la historia. Cuando la gente se me acerca a hablar de Eleven, casi siempre es lo mismo, todos insisten en decir que aman la dinámica entre Eleven y Hopper. Inspira. Es que, en la realidad, nadie tiene una relación absolutamente perfecta con los padres. Y pudimos mostrar la dinámica de lo que significa crecer y lo difícil que es navegar esas situaciones.
DAVID HARBOUR: Y pedimos disculpas por adelantado, porque el final sale en la noche de año nuevo y dura tres horas y media. Le vamos a arruinar la fiesta a varias familias (Risas). Pero lo bueno es que después de diez años, nadie espera que nos pase lo que va a pasar. Y el final es perfecto.
¿CÓMO VIVIERON LA RELACIÓN ENTRE USTEDES DETRÁS DE CÁMARA, PARA REFLEJAR EN LA SERIE UNA BUENA RELACIÓN ENTRE LOS PERSONAJES?
MILLIE BOBBY BROWN: Como todos los actores (de Stranger Things), cada uno tiene lo suyo. Y si nos conoces, uno por uno, verías lo extraño que somos, cada uno a su manera. Supongo que es lo que habla tan bien del grupo, a nivel individual y actoral, porque al juntarnos, es el ADN de nuestra serie. Lo que también hace que Stranger Things sea tan buena es que la gente se conecta con personas que no son para nada perfectas. Y cuando estamos en el estudio, tampoco somos perfectos. Eso es lo más emocionante, somos así.
SIENDO LOS PRIMEROS EN EL MUNDO QUE SABEN COMO TERMINA STRANGER THINGS... ¿CÓMO FUE ESE PRECISO MOMENTO EN QUE RECIBIERON EL GUIÓN?, A ESCONDIDAS, ¿SIN PODER COMPARTIR LA NOTICIA CON NADIE?
DAVID HARBOUR: Terrible, nervios totales, son personajes que amamos... y da miedo saber lo que les pasa. Al menos a mí, no sabía lo que podía llegar a pasar con mi personaje y tampoco tengo el menor control en ese sentido.
MILLIE BOBBY BROWN: Los guionistas aportaron sus propias ideas para el final.
DAVID HARBOUR: Al final de cada temporada, yo siempre les escribía un email a los guionistas, con diferentes ideas que me gustaría ver en la siguiente historia de mi personaje. No sé si alguna vez leyeron mi email... pero al menos lo intenté. Y siempre lograron impresionarnos.
MILLIE BOBBY BROWN: Sí, sí, las primeras quince páginas generalmente son pura ansiedad hasta que te das cuenta que se ocupan de todo lo que menos imaginabas.
¿Y DAVID? ¿CÓMO ENCONTRASTE EL BALANCE DE MOSTRARTE COMO UN DURO JEFE DE POLICÍA, AL MISMO TIEMPO QUE POR DENTRO TU PERSONAJE REALMENTE TIENE UN TERROR PÁNICO DE PERDER A SU HIJA... SIN SPOILERS?
DAVID HARBOUR: Creo que hay una transición interesante en esta temporada para Hopper, mucho más dramática, aunque no puedo contar el final... Pero puedo decir que en esta temporada mi personaje es un guerrero, como lo fue en Vietnam. Y ahí puedo hablar porque es lo que pasó en la temporada anterior. Vuelve a renacer el alma de veterano de guerra para luchar una batalla brutal imparable.
¿Y MILLIE BOB? ¿EN LA REALIDAD, PODRÍAS SER TAN VALIENTE COMO TU PERSONAJE DE ELEVEN?
MILLIE BOBBY BROWN: Honestamente, si me hubieras conocido a los diez años, te darías cuenta que siempre fui tan abierta para hablar como ahora, soy valiente a mi manera. Y como actriz siempre me guie por mis instintos, por lo que siento en el momento. Pero al momento de recibir el guion, no sabía si esta vez iba a poder mostrar la humanidad de mi personaje. Y es algo que puedo explorar en esta temporada. Tuve que interpretar un superhéroe. Era mi última oportunidad de ser superhéroe. Y necesité mucha valentía, como actriz. Tuve que dejar de lado mi humildad, tenía que pretender que volaba cuando resulta algo imposible en la realidad. Te diría que canalicé en mi interior a ‘Elphaba’ de ‘Wicked’. Pude haberme visto ridícula a veces, pero creo que siempre tuve el espacio en el estudio donde me sentí valiente. Fue como un campo de juego donde pude probar cosas nuevas.
¿CUÁNTO CAMBIÓ TU VIDA REAL, STRANGER THINGS?
MILLIE BOBBY BROWN: Bueno, hoy soy madre, estoy casada, mi vida cambió bastante. Empecé con ‘Stranger Things’ a los 10 años. Y probablemente me dio mucho más de lo normal. Es como haber ido a la escuela. Es todo lo que conozco. Me enseñó a ser profesional como persona, lo que significa concentrarse, hablar con un director, tomar notas. Hice todo, hasta me gradué en la serie. Aprendí a ser amiga, trabajando con 40 actores diferentes. La experiencia es increíble. Definitivamente me hizo crecer, porque sé que las luces me iluminan y tampoco quiero decepcionar a los millones de personas que me ven en 90 países. Lo tengo muy en cuenta. Es algo que también me lleva a tomar buenas decisiones, porque también quiero inspirar a la gente, buscar un ancla. Y ‘Stanger Things’ es mi ancla. Hoy entiendo que se puede tener una vida profesional y una vida privada.
¿EN QUÉ MOMENTO PARTICULAR, SE DIERON CUENTA QUE ESTE ES REALMENTE EL FINAL, QUE YA NO VAN A VOLVER A TRABAJAR NUNCA MÁS EN UN CAPÍTULO DE STRANGER THINGS?
DAVID HARBOUR: Para mí, ni siquiera fue el último día del rodaje. Mi último día de filmación ya había pasado, pero después hubo otro día, el verdadero final... Fue complicado. Son diez años de convivir con estas personas. Y el final fue un momento tan dulce como amargo, con muchas emociones. Hubo un momento en que pensé “No me voy a ir”. Y me quedé en el estudio, atrás de la cámara, mirando como ellos actuaban en la última escena, llorando. Soltaron globos, fue increíble ver estrellas tan jóvenes que vimos crecer. Fue una sensación de orgullo y amor por ellos, por todo lo que consiguieron, juntos, entre todo el caos de la fama.
MILLIE BOBBY BROWN: (Lagrimeando) Yo me estoy dando cuenta ahora... En esta temporada, analicé todo mucho más. Supongo que, al ser la última temporada, cuestioné absolutamente todo lo que hizo mi personaje. Es mi despedida.