Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero

De frente a la gran temporada de fiestas decembrinas, que dará inicio este 24 y 25 de diciembre, con Navidad, es importante recordar que no todos los negocios estarán abiertos al público. Desde ‘tienditas’ hasta Oxxo’s, o supermercados... todo tipo de establecimientos tendrán horarios especiales para que sus empleados también puedan disfrutar de las celebraciones.

Tiendas como Costco y Sam’s, que son muy populares para estas fechas, también cerrarán a una hora más temprana. Por lo que es sumamente importante considerar esto, en especial por las típicas compras de última hora.

Por ello, VANGUARDIA recomienda tomar precauciones.

COSTCO Y SAM’S: ESTE ES EL HORARIO QUE MANEJARÁN PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Es recomendable anotar los horarios en que estarán abiertos estos establecimientos para evitar confusiones, ya que ambos varían en las horas:

1. Costco:

- 24 de diciembre: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

- 25 de diciembre: Cerrado.

- 31 de diciembre: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

- 1 de enero: Cerrado

* Respecto a la gasolinera: De acuerdo con lo que se ha divulgado, las gasolineras de Costco suelen cerrar una hora después que la tienda en los días 24 y 31 de diciembre. Por lo que la hora límite será a las 6:00 p.m.