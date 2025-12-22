Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero

22 diciembre 2025
    Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero
    Este es el horario que tendrán Costco y Sam’s durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. VANGUARDIA

Tome a consideración los horarios que tendrán Costco y Sam’s, en caso de compras de último minuto

De frente a la gran temporada de fiestas decembrinas, que dará inicio este 24 y 25 de diciembre, con Navidad, es importante recordar que no todos los negocios estarán abiertos al público. Desde ‘tienditas’ hasta Oxxo’s, o supermercados... todo tipo de establecimientos tendrán horarios especiales para que sus empleados también puedan disfrutar de las celebraciones.

Tiendas como Costco y Sam’s, que son muy populares para estas fechas, también cerrarán a una hora más temprana. Por lo que es sumamente importante considerar esto, en especial por las típicas compras de última hora.

Por ello, VANGUARDIA recomienda tomar precauciones.

COSTCO Y SAM’S: ESTE ES EL HORARIO QUE MANEJARÁN PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Es recomendable anotar los horarios en que estarán abiertos estos establecimientos para evitar confusiones, ya que ambos varían en las horas:

1. Costco:

- 24 de diciembre: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

- 25 de diciembre: Cerrado.

- 31 de diciembre: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

- 1 de enero: Cerrado

* Respecto a la gasolinera: De acuerdo con lo que se ha divulgado, las gasolineras de Costco suelen cerrar una hora después que la tienda en los días 24 y 31 de diciembre. Por lo que la hora límite será a las 6:00 p.m.

2. Sam’s Club:

- 24 de diciembre: De 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

- 25 de diciembre: De 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

- 31 de diciembre: De 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

- 1 de enero: De 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Considere que los horarios de ambas tiendas pueden cambiar, ya que están sujetos a cambios oficiales sin previo aviso. Ante esto, puede verificar directamente con una sucursal específica previo a tu visita.

RECOMENDACIONES PARA LAS COMPRAS PARA LAS CENAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Si apenas estás por iniciar con tus compras para alistar las cenas de las fiestas decembrinas, VANGUARDIA te recomienda tomar a consideración lo siguiente:

1. Calendariza: Divide tus compras por tipo de producto para evitar que los perecederos se arruinen o que te falte algo de último momento:

* Primero: Compra todo lo no perecedero y congelado. Bebidas (vinos, refrescos), latería (piña para el jamón, crema para la ensalada de manzana), servilletas, carbón y el pavo o pierna si vienen congelados (necesitan tiempo para descongelarse en el refrigerador).

* Segundo: Ve por los frescos. Verduras para el ponche (tejocote, guayaba, caña), frutas para la ensalada, carne fresca y lácteos.

2. Haz una estrategia: En México, saber dónde comprar cada cosa te ahorrará dinero y mejorará el sabor:

* Mercados locales o Central de Abasto: Ideal para los ingredientes del ponche y el bacalao. Las frutas son más frescas y baratas. También es el mejor lugar para comprar las piñatas y los dulces para los aguinaldos.

* Clubes de precio (Costco/Sam’s): Úsalos para quesos, carnes frías, vinos y postres preparados. Si vas a comprar su famoso pastel de chocolate o pay de calabaza, prepárate para filas de hasta 2 horas.

* Supermercados (Walmart/Soriana/Chedraui): Ideales para abarrotes generales y artículos de limpieza para la fiesta.

3. Sobrevive a las compras:

* Haz una lista cerrada: La improvisación en estas fechas es el enemigo del presupuesto y del tiempo.

* Revisa el pavo/pierna: Si vas a comprar pavo congelado hoy, recuerda que tarda aproximadamente 24 horas por cada 2-2.5 kg en descongelarse dentro del refrigerador. No lo descongeles a temperatura ambiente porque puede generar bacterias.

* Cuidado con el desabasto: Ingredientes como la crema ácida, la nuez y el bacalao suelen escasear en Navidad.

