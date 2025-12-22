Sebastián Córdova se despide de Tigres tras cuatro años y un título de Liga MX

Fútbol
/ 22 diciembre 2025
    Sebastián Córdova se despide de Tigres tras cuatro años y un título de Liga MX
    Tigres anunció la salida del jugador a través de redes sociales, sin detallar su próximo destino. FOTO: X/TIGRES

El mediocampista cerró su etapa luego de un Apertura 2025 con escasa participación y queda a la espera de definir su futuro profesional

A través de sus canales oficiales, Tigres UANL confirmó la conclusión del vínculo contractual con Sebastián Córdova, futbolista mexicano que llegó al club para el torneo Clausura 2022 y que formó parte del último campeonato de Liga MX obtenido por la institución. El anuncio se dio sin mayores detalles sobre el futuro inmediato del jugador, marcando así el cierre de un ciclo que se extendió por casi cuatro años en la entidad regiomontana.

La salida de Córdova representa la segunda baja que informa el club en el actual periodo, luego de que también se hiciera oficial la despedida de Javier Aquino, otro elemento con trayectoria larga dentro del plantel. Con estos movimientos, Tigres comienza a perfilar ajustes en su nómina de cara a los siguientes torneos, en un proceso que coincide con la renovación gradual del equipo.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales

Durante el Apertura 2025, Sebastián Córdova tuvo una participación limitada. El mediocampista apenas sumó seis apariciones y acumuló 147 minutos en cancha, cifras que reflejaron una pérdida de protagonismo respecto a torneos anteriores. Su último partido con la camiseta felina se registró en septiembre, en un encuentro frente a Pumas, que terminó siendo su despedida silenciosa del terreno de juego con el club.

Más allá de ese cierre discreto, el paso de Córdova por Tigres dejó registros importantes. En total, disputó 159 partidos oficiales, en los que aportó 24 goles y 18 asistencias en todas las competencias. Su rendimiento tuvo uno de sus puntos más recordados durante la Liguilla del Clausura 2023, cuando fue determinante al marcar seis goles en la fase final del torneo, contribuyendo de manera directa al título que el equipo consiguió tras llegar a la Final.

Aquel torneo consolidó a Córdova como una pieza relevante dentro del esquema del equipo, en una etapa en la que Tigres mantenía una base experimentada combinada con talento nacional. Sin embargo, con el paso de las temporadas, su rol fue modificándose hasta quedar relegado a participaciones esporádicas.

Hasta el momento, Sebastián Córdova no ha emitido un mensaje público sobre su salida ni ha dado pistas claras sobre el rumbo que tomará su carrera. Tampoco se ha informado si su siguiente destino estará dentro de la Liga MX o si buscará una oportunidad en otro mercado. Por ahora, el mediocampista queda en condición de agente libre, mientras Tigres continúa ajustando su proyecto deportivo para el corto y mediano plazo.

Temas


Futbol

Localizaciones


San Nicolás de los Garza

Personajes


Sebastián Córdova

Organizaciones


Tigres UANL
Liga MX

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República, luego que el organismo fuera víctima de piratería a través de un portal apócrifo.

IMPI denuncia estafa con suplantación de identidad por portal apócrifo

Las autoridades alistan la instalación de trampas para detección temprana en puntos estratégicos.

BCS se blinda contra el gusano barrenador para evitar crisis en la ganadería

Centrales registran una intensa movilidad registrada en los últimos días.

Familias abarrotan central de autobuses en Monterrey por temporada decembrina
El IMSS-Bienestar de Guerrero confirmó el fallecimiento de su coordinador regional de Tlacotepec, Reymundo Cabrera Díaz.

IMSS-Bienestar de Guerrero confirma asesinato del coordinador regional Reymundo Cabrera
Fallecen dos personas tras desplome de aeronave militar de México en Texas

Fallecen dos personas tras desplome de aeronave militar de México en Texas
Francia fue blanco de un ciberataque que afectó al Ministerio del Interior y han iniciado investigaciones para averiguar los orígenes de estos ataques; hay un detenido.

Presunto ciberataque interrumpe el servicio postal y bancario de distribuidora en Francia
La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que una de las naves de la Armada de México sufrió un incidente durante su trayecto hacia Galveston, Texas.

Avión de Semar se estrella en Galveston, Texas; cumplía con misión médica
México es ahora el sexto lugar según el Índice de Oportunidades de Inversión, después de China, Estados Unidos, Corea del Sur, Arabia Saudita y Malasia.

Agencia internacional destaca a México como destino para inversiones extranjeras