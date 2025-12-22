Sebastián Córdova se despide de Tigres tras cuatro años y un título de Liga MX
El mediocampista cerró su etapa luego de un Apertura 2025 con escasa participación y queda a la espera de definir su futuro profesional
A través de sus canales oficiales, Tigres UANL confirmó la conclusión del vínculo contractual con Sebastián Córdova, futbolista mexicano que llegó al club para el torneo Clausura 2022 y que formó parte del último campeonato de Liga MX obtenido por la institución. El anuncio se dio sin mayores detalles sobre el futuro inmediato del jugador, marcando así el cierre de un ciclo que se extendió por casi cuatro años en la entidad regiomontana.
La salida de Córdova representa la segunda baja que informa el club en el actual periodo, luego de que también se hiciera oficial la despedida de Javier Aquino, otro elemento con trayectoria larga dentro del plantel. Con estos movimientos, Tigres comienza a perfilar ajustes en su nómina de cara a los siguientes torneos, en un proceso que coincide con la renovación gradual del equipo.
Durante el Apertura 2025, Sebastián Córdova tuvo una participación limitada. El mediocampista apenas sumó seis apariciones y acumuló 147 minutos en cancha, cifras que reflejaron una pérdida de protagonismo respecto a torneos anteriores. Su último partido con la camiseta felina se registró en septiembre, en un encuentro frente a Pumas, que terminó siendo su despedida silenciosa del terreno de juego con el club.
Más allá de ese cierre discreto, el paso de Córdova por Tigres dejó registros importantes. En total, disputó 159 partidos oficiales, en los que aportó 24 goles y 18 asistencias en todas las competencias. Su rendimiento tuvo uno de sus puntos más recordados durante la Liguilla del Clausura 2023, cuando fue determinante al marcar seis goles en la fase final del torneo, contribuyendo de manera directa al título que el equipo consiguió tras llegar a la Final.
Aquel torneo consolidó a Córdova como una pieza relevante dentro del esquema del equipo, en una etapa en la que Tigres mantenía una base experimentada combinada con talento nacional. Sin embargo, con el paso de las temporadas, su rol fue modificándose hasta quedar relegado a participaciones esporádicas.
Hasta el momento, Sebastián Córdova no ha emitido un mensaje público sobre su salida ni ha dado pistas claras sobre el rumbo que tomará su carrera. Tampoco se ha informado si su siguiente destino estará dentro de la Liga MX o si buscará una oportunidad en otro mercado. Por ahora, el mediocampista queda en condición de agente libre, mientras Tigres continúa ajustando su proyecto deportivo para el corto y mediano plazo.