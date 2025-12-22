Sebastián Córdova se despide de Tigres tras cuatro años y un título de Liga MX

A través de sus canales oficiales, Tigres UANL confirmó la conclusión del vínculo contractual con Sebastián Córdova, futbolista mexicano que llegó al club para el torneo Clausura 2022 y que formó parte del último campeonato de Liga MX obtenido por la institución. El anuncio se dio sin mayores detalles sobre el futuro inmediato del jugador, marcando así el cierre de un ciclo que se extendió por casi cuatro años en la entidad regiomontana.

La salida de Córdova representa la segunda baja que informa el club en el actual periodo, luego de que también se hiciera oficial la despedida de Javier Aquino, otro elemento con trayectoria larga dentro del plantel. Con estos movimientos, Tigres comienza a perfilar ajustes en su nómina de cara a los siguientes torneos, en un proceso que coincide con la renovación gradual del equipo.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales

Durante el Apertura 2025, Sebastián Córdova tuvo una participación limitada. El mediocampista apenas sumó seis apariciones y acumuló 147 minutos en cancha, cifras que reflejaron una pérdida de protagonismo respecto a torneos anteriores. Su último partido con la camiseta felina se registró en septiembre, en un encuentro frente a Pumas, que terminó siendo su despedida silenciosa del terreno de juego con el club.