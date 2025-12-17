Así puedes generar una tarjeta de Navidad con Inteligencia Artificial para enviar por WhatsApp

Se aproxima la primera festividad de diciembre: Navidad. Durante este día, miles de familias mexicanas procuran la comunicación pese a la distancia, por medio de videollamadas o mensajes que desean unas felices fiestas.

Una forma fácil y rápida de obtener tarjetas personalizadas de Navidad para enviar a tus seres queridos a través de un mensaje, es utilizando la Inteligencia Artificial.

Para ello, necesitarás una instrucción o un ‘prompt’ muy específico. Ante esto, VANGUARDIA sugiere seguir las siguientes recomendaciones.

CÓMO HACER UNA TARJETA DE NAVIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sigue los siguientes pasos al pie de la letra, para que tengas un resultado exitoso e ideal para la ocasión:

1. Selecciona tu herramienta de Inteligencia Artificial: Las opciones seguras para hacerlo, son:

*Gemini y ChatGPT: Son ideales si deseas describir ampliamente lo que buscas, utilizando un lenguaje natural para obtener el resultado deseado.

* Midjourney: Es especial para un resultado de calidad artística y profesional superior.

* Canva: Es fácil si deseas generar una imagen para después agregar el texto o marcos de forma manual en la misma plataforma.

* Microsoft Designer: Es una opción gratuita y muy potente basada en DALL-E.

2. Hora de redactar las instrucciones: Prestar atención a los detalles es la clave, por lo que es importante que describas lo más posible cómo quieres la tarjeta, como el estilo, el formato, colores y los elementos que quieres que lleve. Estos son algunos ejemplos:

* Estilo acuarela: “Una tarjeta de Navidad estilo acuarela que muestre un pueblo acogedor cubierto de nieve, luces cálidas en las ventanas y un pino decorado en el centro, colores suaves, estética artesanal”.

* Estilo Pixar/3D: “Un reno tierno con bufanda roja y un pingüino abrazados bajo la nieve, estilo renderizado 3D de Pixar, colores vibrantes, iluminación cinematográfica, fondo desenfocado”.

* Estilo Vintage: “Postal navideña antigua de los años 50, Santa Claus entregando regalos, colores desgastados, textura de papel viejo”.

3. Añade el mensaje: Escríbele a tu IA que añada el mensaje que quieres transmitir, en el tono que desees: formal, familiar o amistoso.

Estos son algunos ejemplos de mensajes cortos:

* “Les deseamos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, lleno de éxitos y nuevas oportunidades”.

* “Que la Navidad llene su hogar de amor, paz y momentos inolvidables”.

* “¡Feliz Navidad! Que no falte la alegría, los abrazos y la buena comida”.

Estos son algunos ejemplos de instrucciones para crear mensajes con la IA que estés usando:

* “Escribe un mensaje navideño corto y elegante para mis clientes agradeciendo su confianza este año”.

* “Dame 3 frases divertidas para una tarjeta de Navidad destinada a mis mejores amigos”.

* “Redacta un poema emotivo para mi abuela que vive lejos”.