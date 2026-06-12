China arresta a un académico estadounidense en una conferencia por ‘actividades de espionaje’

Min Zin era sospechoso de “participar en actividades de espionaje que ponen en peligro la seguridad nacional de China”, declaró el viernes Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

China ha arrestado a un académico estadounidense que escribe sobre Myanmar y la política exterior china, bajo sospecha de espionaje.

No es habitual que Pekín arreste a un ciudadano estadounidense por acusaciones de seguridad nacional, y este caso se produce apenas un mes después de que Donald Trump se reuniera con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, en un intento de ambos países por restablecer su tumultuosa relación.

Un activista birmano afirmó que Min Zin desapareció el 3 de junio tras viajar a Kunming, en la provincia china de Yunnan, para asistir a una conferencia.

El activista, que habló bajo condición de anonimato por temor a ser arrestado, indicó que Min Zin había visitado China en numerosas ocasiones.

Min Zin fue un estudiante activista durante el levantamiento de Myanmar de 1988, un movimiento estudiantil al que el gobierno de entonces respondió con la fuerza militar; posteriormente solicitó asilo en Estados Unidos.

Según el activista, actualmente no participaba en ninguna actividad de activismo directo.

Min Zin fundó un centro de estudios llamado ISP Myanmar, que en los últimos años se ha dedicado a escribir sobre la política exterior china y el comercio con Myanmar, país situado en la frontera suroeste de China.

El centro de estudios intercambió ideas con centros de estudios chinos y publicó informes sobre temas como las exportaciones de tierras raras de Myanmar a China.

También es candidato a doctorado en la Universidad de California, Berkeley.