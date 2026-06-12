Cuba espera un respiro de las amenazas de Trump durante el Mundial, pero se prepara para lo peor

«El inicio del Mundial dificultará que Estados Unidos lleve a cabo una acción militar en Cuba», declaró Carlos Alzugaray, exembajador de Cuba ante la UE. «Cuba está muy cerca de Estados Unidos y puede atacar numerosos objetivos dentro de su territorio, especialmente en el sur de Florida, con drones u otras armas».

Mientras Cuba se desmorona bajo un bloqueo petrolero estadounidense que dura ya casi cinco meses, muchos en la isla esperan que la Copa del Mundo pueda salvar a la isla del ataque estadounidense, o al menos ofrecer un respiro hasta que finalice la competición el 19 de julio.

Siete partidos, incluido el de Escocia contra Brasil, se disputarán en Miami, a poco más de 320 kilómetros de la costa norte de Cuba. La Asociación Escocesa de Fútbol prevé que 20.000 aficionados viajen hasta allí.

Ocho selecciones nacionales tienen campos de entrenamiento en Florida, entre ellas Inglaterra y Escocia. El primer partido programado en Miami, Uruguay contra Arabia Saudita, se disputará el 15 de junio, y se espera que decenas de miles de aficionados viajen a la ciudad.

El mes pasado, documentos clasificados de inteligencia estadounidense filtrados al sitio de noticias Axios, como parte de una escalada de presión sobre Cuba, sugirieron que el gobierno comunista de la isla había adquirido 300 drones militares de Rusia e Irán. Algunos tipos de drones iraníes tienen un alcance máximo de 2400 kilómetros (1500 millas).

El miércoles, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pareció referirse a los informes durante una visita a la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo. “Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara adquirir u obtener acceso a armas que pudieran llegar a esta base o al territorio estadounidense”, les dijo a las tropas allí estacionadas.

No hay indicios de que Cuba quiera sabotear el torneo, pero los gobernantes del país han dejado claro que responderían a un ataque por todos los medios posibles. Su presidente, Miguel Díaz-Canel, advirtió que cualquier ataque militar estadounidense contra Cuba resultaría en “un baño de sangre con consecuencias incalculables” .

Como durante la crisis de los misiles de 1962, la proximidad de Cuba a Estados Unidos vuelve a ser relevante, aunque a una escala menos apocalíptica. «Es un factor que complica las cosas para el ejército estadounidense», afirmó Alzugaray. «Y no lo fue en Venezuela ni en Irán. Era imposible que el ejército venezolano o iraní pudiera atacar Estados Unidos».

En medio de estas especulaciones, el Mundial se perfila como una posible salvación, o al menos un respiro de la atención de Trump. «Mi teoría es que le será imposible atacar durante el torneo», afirmó un diplomático europeo.

Trump lleva semanas haciendo bromas sobre acciones militares, y hasta el miércoles por la tarde, el grupo de portaaviones del USS Nimitz, que había estado en el Golfo, se encontraba justo frente al extremo occidental de Cuba.

Mientras tanto, aviones de vigilancia estadounidenses han estado sobrevolando la isla, y se ha presentado una acusación por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro. Todas estas acciones precedieron al secuestro militar estadounidense de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el 3 de enero.

Antes de lanzar sus ataques contra Venezuela e Irán, Trump recibió el primer premio de la paz de la FIFA, tras haber sido ignorado por el más venerable comité del Nobel.

Al entregar el premio, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que Trump “ejemplifica un compromiso inquebrantable con el fomento de la paz y la unidad en todo el mundo”.

Algunos cubanos se muestran más que cínicos ante el interés mundial por Cuba. «Sería perfecto que una invasión de Cuba coincidiera con el Mundial», afirmó Carlos Bustamante, productor de cine residente en La Habana. «Al fin y al cabo, al mundo le importa mucho más el fútbol que Cuba, o cualquier otra cosa».

Pero añadió: “Una invasión estadounidense de Cuba solo ocurrirá si la policía dispara y mata a personas que participan en una manifestación. El gobierno cubano lo sabe desde siempre”.

La presión sobre el gobierno cubano va en aumento, ya que los apagones se prolongan durante días. El martes por la noche, manifestantes utilizaron contenedores en llamas para bloquear Calzada, una calle de La Habana que el presidente cubano suele usar para llegar a su oficina, cerca de la Plaza de la Revolución. Además, se han visto nuevas unidades policiales, equipadas con chalecos antibalas, armas de fuego y porras, patrullando en motocicletas todoterreno de alta potencia.

«Sin duda, un ataque de Estados Unidos [durante el Mundial] sería el mayor error posible», declaró un exinternacional escocés que prefirió permanecer en el anonimato para evitar problemas durante el campeonato. «No tiene ningún sentido, ni en lo que respecta al poder blando ni al poder duro».