China, Estados Unidos y Rusia, tres superpotencias nucleares que dan inicio a una nueva era estratégica

El aumento de las tensiones entre Pekín y Washington parece haber endurecido el juicio de Xi de que China debe contrarrestar la “contención en general”, incluyendo una disuasión nuclear más contundente. Hasta los expertos que creen que los reactores reproductores de China se enfrentan a muchos obstáculos tecnológicos ven otras señales de que el país está ampliando su potencial de armas nucleares, incluidas las plantas de reprocesamiento de combustible nuclear gastado, los nuevos reactores que no parecen tener ningún papel en la red eléctrica civil y la actividad de construcción en el sitio de pruebas nucleares de Lop Nor.

Por su parte, el gobierno de Biden anunció planes para fabricar la primera ojiva nueva para el arsenal nuclear de la nación desde la Guerra Fría, una actualización que, según la Casa Blanca, debería haberse hecho hace tiempo por razones de seguridad. El arma, para misiles submarinos, es una pequeña parte de una revisión gigantesca del complejo nacional de bases atómicas, plantas, bombarderos, submarinos y misiles terrestres. Su costo en 30 años podría alcanzar los 2 billones de dólares.

Estados Unidos tiene unas 40 toneladas de plutonio sobrante de la Guerra Fría disponibles para armas y no necesita más. Sin embargo, está construyendo dos nuevas plantas que pueden transformar el viejo plutonio en detonadores para armas termonucleares renovadas y nuevas, como la W93. Hace poco, la agencia encargada de las investigaciones para el Congreso calculó que las nuevas plantas podrían costar hasta 24,000 millones de dólares.

Muchos controladores de armas condenan las nuevas instalaciones. Afirman que Washington tiene almacenados al menos 20.000 detonadores de plutonio procedentes de bombas de hidrógeno retiradas y que, en caso necesario, algunos de ellos podrían reciclarse.

A pesar de las condenas, el gobierno de Biden está decidido a seguir adelante e insiste en que el reciclaje de detonadores es riesgoso. La secretaria de Energía, Jennifer M. Granholm, declaró que las nuevas plantas son esenciales para “una disuasión nuclear segura y eficaz”.

Modernizar una fuerza nuclear envejecida, como sugiere Granholm, es una de las pocas áreas de acuerdo bipartidista. Pero no aborda el reto estratégico de mayor alcance.

“No sabemos qué hacer”, dijo Henry D. Sokolski, exfuncionario del Pentágono que ahora dirige el Centro de Educación sobre Políticas de No Proliferación. “¿Cuál es la respuesta a esto: solo construimos más y vamos a ser capaces de construir mucho más que ellos?”. c.2023 The New York Times Company.

Por David E. Sanger, William J. Broad y Chris Buckley The New York Times.