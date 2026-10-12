China sanciona a funcionarios de Paraguay y Belice por lazos con Taiwán
Las multas son simbólicas, ya que los funcionarios de países que mantienen vínculos con la isla casi no viajan al segundo país más poblado del mundo
BEIJING.- China sancionó el lunes al ministro de Comunicaciones de Paraguay y al canciller de Belice por sus vínculos con Taiwán, una democracia insular que Beijing reclama como propia.
Las sanciones contra Gustavo Villate, de Paraguay, y Francis Fonseca, de Belice, sirven para salvaguardar la “soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo” de China, y para oponerse a actos separatistas que buscan la “independencia de Taiwán”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en su sitio web.
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Paraguay y Belice figuran entre los últimos 12 aliados diplomáticos que le quedan a Taiwán, una democracia insular que China considera parte de su territorio y a anexionar por la fuerza si es necesario.
En los últimos años, Beijing ha incrementado su presión militar sobre la isla, y envía aviones de guerra y buques militares cerca de ella casi a diario. También ha intensificado una campaña para atraer a sus socios diplomáticos. Países como Nauru, Honduras y Nicaragua han cambiado su lealtad de Taiwán a Beijing en los últimos años.
Los aliados diplomáticos que aún le quedan a Taipéi son en su mayoría países más pequeños de Centroamérica, el Caribe y el Pacífico Sur, junto con Esuatini, en el sur de África, y la Ciudad del Vaticano.
Las restricciones incluyen congelar cualquier activo que los funcionarios pudieran tener en China; negar visas y la entrada a China; y prohibir que cualquier persona u organización china coopere con ellos.
El presidente taiwanés, Lai Ching-te, afirmó el sábado en un discurso con motivo del Día Nacional de Taiwán que la isla valora la paz, pero no renunciará a su libertad. Señaló que el aumento del gasto en defensa de Taiwán busca disuadir una guerra con Beijing, no provocarla.
China criticó el discurso de Lai y lo acusó de ignorar los hechos y engañar al público.