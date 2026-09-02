Chris Wright secretario de energía de EU niega que Trump esté intentando apropiarse del petróleo de Venezuela

“Absolutamente no”, respondió Wright cuando un periodista de CNBC le preguntó si Estados Unidos estaba llevando a cabo un intento “de mano dura” de “apropiarse” del petróleo venezolano en violación de la constitución del país sudamericano.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha negado que Washington esté intentando apropiarse de enormes cantidades de petróleo venezolano, en medio de las crecientes críticas al acuerdo energético de Donald Trump con los líderes interinos del país.

Wright aterrizó en Caracas, la capital de Venezuela, el martes por la noche, cuatro días después de que Trump anunciara lo que él denominó “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

“Creo que estamos presenciando una transformación absolutamente histórica tanto de Venezuela como de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos”, dijo Wright sobre el acuerdo, que según Trump otorgará a Estados Unidos el control de 65 mil millones de barriles de petróleo venezolano. “Este es el gran plan del presidente Trump para reemplazar el conflicto con el comercio”, afirmó Wright.

La Casa Blanca afirma que el acuerdo contribuirá a asegurar el dominio energético de Estados Unidos durante el próximo siglo, así como a erradicar la influencia extranjera nociva de su entorno, al excluir a China y Rusia de los yacimientos petrolíferos del país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Sin embargo, ha recibido críticas de todo el espectro político.

El consejo editorial del Wall Street Journal afirmó que el acuerdo de Trump con la presidenta interina no electa de Venezuela, Delcy Rodríguez, “se parece menos a una transacción comercial normal que a la famosa escena de empresarios estadounidenses reuniéndose con el líder cubano en El Padrino II”.

“El gobierno estadounidense se está aliando esencialmente con una dictadora extranjera y su capitalista predilecto”, se quejó el periódico, en referencia a Alejandro Betancourt, el magnate venezolano que se encuentra en el centro del acuerdo.

El economista Francisco Rodríguez declaró a Democracy Now : “Está claro que ningún gobierno venezolano habría firmado este acuerdo a menos que el país hubiera sufrido una invasión y sus autoridades hubieran sido retenidas a punta de pistola. Por lo tanto, creo que hemos sustituido la diplomacia de las cañoneras por la diplomacia de las armas”.

Delcy Rodríguez fue investida como presidenta interina el 5 de enero, dos días después de que el presidente Nicolás Maduro fuera secuestrado por fuerzas especiales estadounidenses durante una incursión al amanecer en Caracas. Trump advirtió a Rodríguez , quien era vicepresidenta de Maduro, que enfrentaría un destino aún peor si no acataba la línea estadounidense.

Desde la captura de Maduro, Rodríguez ha hecho una serie de concesiones antes impensables a funcionarios estadounidenses a quienes su movimiento político nominalmente socialista, el chavismo, había denunciado durante años como imperialistas depredadores empeñados en robar los recursos naturales de Venezuela.

El sábado, Rodríguez afirmó que el acuerdo petrolero tenía beneficios “infinitos” y ayudaría a generar más de 209 mil millones de dólares en ingresos que podrían utilizarse para mejorar la salud y la educación. “Estamos pensando en el futuro de Venezuela”, dijo durante una transmisión televisada a la nación.

El acuerdo ha supuesto un duro golpe para la oposición política venezolana, que teme que Trump no impulse una transición democrática ni nuevas elecciones presidenciales dado su lucrativo acuerdo con Rodríguez.

“Esto es un juego entre la administración Trump y Delcy y su gente”, lamentó una figura de la oposición tras darse a conocer el acuerdo.