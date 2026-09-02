Putin promete apoyar a Irán y resistir las sanciones estadounidenses tras reunirse con el líder del régimen
Rusia ha estado ayudando a Irán durante toda la guerra con Estados Unidos
Vladimir Putin se ha comprometido a apoyar a Irán y a oponerse a las sanciones de Estados Unidos durante la cumbre destinada a contrarrestar la influencia global de dicho país.
Por lo que confirmó que Rusia está trabajando para ayudar a Teherán en su guerra contra Estados Unidos, al tiempo que ha elogiado a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán, de acuerdo al diario The Washington Post.
“Durante este difícil período, nos esforzamos por brindarle la asistencia necesaria —como ya hemos conversado— y le suministramos bienes esenciales”, le dijo Putin a Pezeshkian, según el Kremlin.
CRÍTICAS
Pezeshkian criticó duramente las sanciones impuestas a su país y las comparó con las impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania por parte de Moscú, instando a ambas naciones a trabajar juntas para contrarrestar las sanciones.
“No tienen derecho a imponer sanciones cuando les plazca, violar el derecho internacional y luego cometer actos de agresión”, le dijo Pezeshkian a Putin.
“Creemos —y confiamos— en que de esta manera podemos contrarrestar el unilateralismo estadounidense y las sanciones injustas que se nos imponen”, añadió, según el comunicado del Kremlin.
ALIANZA
Rusia ha estado ayudando a Irán durante toda la guerra con Estados Unidos, incluso proporcionando asistencia mediante satélites para los ataques de represalia que Teherán ha lanzado repetidamente contra bases militares en Oriente Medio.
Moscú también ha sido acusada de enviar a Irán piezas para drones, misiles y explosivos, país que anteriormente había suministrado a Rusia sus drones suicidas Shahed, que han marcado el curso de la guerra en Ucrania.
Estas declaraciones se produjeron cuando el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que su objetivo es “asfixiar” al gobierno iraní con sanciones hasta que llegue a un acuerdo con el presidente Trump.
Bessent amenazó con confiscar las cuentas bancarias en el extranjero y las propiedades de lujo pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán, incluida la supuesta cartera inmobiliaria en Londres del Líder Supremo Mojtaba Khamenei, valorada en 130 millones de dólares.
Además de aliarse con Rusia para socavar las sanciones estadounidenses, Pezeshkian también afirmó que Teherán estaría dispuesto a volver a la mesa de negociaciones con Estados Unidos y elaborar un acuerdo de paz.
El presidente iraní afirmó que Irán “tomaría medidas recíprocas de inmediato” si Estados Unidos aceptaba retomar los términos del memorando de entendimiento de junio.