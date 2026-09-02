$!Putin promete apoyar a Irán y resistir las sanciones estadounidenses tras reunirse con el líder del régimen

Vladimir Putin se ha comprometido a apoyar a Irán y a oponerse a las sanciones de Estados Unidos durante la cumbre destinada a contrarrestar la influencia global de dicho país. Por lo que confirmó que Rusia está trabajando para ayudar a Teherán en su guerra contra Estados Unidos, al tiempo que ha elogiado a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán, de acuerdo al diario The Washington Post.

“Durante este difícil período, nos esforzamos por brindarle la asistencia necesaria —como ya hemos conversado— y le suministramos bienes esenciales”, le dijo Putin a Pezeshkian, según el Kremlin.

CRÍTICAS Pezeshkian criticó duramente las sanciones impuestas a su país y las comparó con las impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania por parte de Moscú, instando a ambas naciones a trabajar juntas para contrarrestar las sanciones. “No tienen derecho a imponer sanciones cuando les plazca, violar el derecho internacional y luego cometer actos de agresión”, le dijo Pezeshkian a Putin. “Creemos —y confiamos— en que de esta manera podemos contrarrestar el unilateralismo estadounidense y las sanciones injustas que se nos imponen”, añadió, según el comunicado del Kremlin.