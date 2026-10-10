Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales, es dada de alta

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    Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales, es dada de alta
    sta fotografía, facilitada por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike el 12 de enero de 2023. AP/Tennessee Department of Correction

Pilke, de 50 años, seguirá recibiendo atención médica en la prisión, donde se seguirá haciendo un seguimiento de su estado de salud

WASHINGTON- Christa Pike, la presa estadounidense que ha sobrevivido tras recibir dos inyecciones letales en Tennesee hace diez días, ha recibido el alta del hospital de Nashville donde se encontraba ingresada, informaron este sábado sus abogados el sábado

Sus letrados han indicado que la mujer ha sido trasladada de nuevo al Centro Debra K. Johnson de Nashville, principal presidio femenino en el estado de Tennessee.

Su defensa aseguró en un comunicado que la mujer “está agradecida con los equipos de emergencia y su equipo médico por la atención recibida en estas circunstancias extraordinarias”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/christa-pike-vuelve-a-caminar-y-comer-tras-la-fallida-ejecucion-en-tennessee-HE24026441

Pilke, de 50 años, seguirá recibiendo atención médica en la prisión, donde se seguirá haciendo un seguimiento de su estado de salud.

El pasado 30 de septiembre la mujer sobrevivió a dos inyecciones de pentobarbital, lo que obligó suspende su ejecución y ingresarla en un hospital donde estuvo varios días inconsciente.

Como resultado de su ejecución fallida, Pike tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, ha desarrollado neumonía y no puede tragar, según han dicho sus abogados.

Bill Lee, gobernador de Tennessee, estado que no ha logrado consumar este año dos ejecuciones mediante inyección letal, suspendió las ejecuciones previstas para lo que queda de 2026 a raíz del incidente y aún no se ha aclarado si solicitará una nueva orden para aplicarle la pena capital a Pike.

Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización que recopila estadísticas sobre estas sentencias en todo el país.

Actualmente, 42 personas se encuentran en el corredor de la muerte en Tennessee.

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