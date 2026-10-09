Christa Pike vuelve a caminar y comer tras la fallida ejecución en Tennessee

Los abogados de Christa Pike afirman que la mejoría en su salud esta semana ha sido “extraordinaria”, pero que les preocupa cómo se encuentra la familia de la víctima del asesinato y que está lidiando con las secuelas psicológicas de haber sobrevivido a una ejecución fallida. En una actualización sobre su estado de salud compartida el 8 de octubre, los abogados de Pike afirman que camina con algo de ayuda, que sus brazos, gravemente dañados, están recuperando la movilidad y que ha comenzado a comer de nuevo.

Esta actualización llega apenas cuatro días después de que los abogados de Pike declararan que se la consideraba con muerte cerebral. “La notable mejoría en la salud de Christa Pike en los últimos tres días ha sido extraordinaria y un mérito del equipo médico que la atiende”, declararon. “Los médicos están muy satisfechos con su recuperación física”. Sin embargo, señalaron que aún quedan importantes interrogantes sobre los efectos a largo plazo de haber sobrevivido a dos dosis de pentobarbital tras su fallida ejecución en Tennessee el 30 de septiembre. Pike debía ser ejecutada por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, en 1995.

«Christa está lidiando con el profundo trauma psicológico de haber sobrevivido a una ejecución fallida, incluyendo el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir», dijeron sus abogados. «Aún no podemos saber el alcance total de las consecuencias emocionales y psicológicas de esa experiencia ni cuánto tiempo le llevará comenzar a sanar. Incluso mientras lucha por procesar lo sucedido, continúa expresando preocupación por los demás, en particular por la familia de su víctima, Colleen Slemmer». La madre de Slemmer, May Martinez, fue testigo de la ejecución fallida. Afirmó que la muerte de Pike contribuiría a que se hiciera justicia por el asesinato de su hija y que deseaba presenciarla tras esperar más de 30 años. También declaró que Pike nunca le pidió disculpas por el asesinato. Los abogados de Pike afirman que ella está experimentando dificultades cognitivas con la concentración y la memoria, y que sus médicos han dicho que podrían pasar meses antes de saber si esas deficiencias serán a largo plazo o de por vida. Continuaron pidiendo al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmutara la pena de muerte de Pike por cadena perpetua. “Christa ya ha sufrido bastante”, dijeron. “Nunca debería ser sometida a otro intento de ejecución”. Hasta el momento, Lee no ha respondido a las reiteradas peticiones de los abogados de Pike y de observadores de la pena de muerte para que se le conmute la sentencia a cadena perpetua. Esto deja abierta la posibilidad de que Pike pueda ser ejecutada por segunda vez algún día.