¿Estar en Buró de Crédito frena tu crédito hipotecario? Esto dice el Infonavit en 2026

Si estás planeando ejercer tu Crédito Infonavit, pero tienes miedo de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores revise tu estado en el buró de crédito y pudiera impedirte conseguir un préstamo o el crédito para sacar casa, checa esta información. Y es que sin en la mayoría de los préstamos que ofrecen las diferentes instituciones en el país, es fundamental que tengas un historial crediticio favorable y por esta razón muchas personas piensan que el Infonavit es igual, no obstante, ellos se manejan de manera un tanto distinta.

¿INFONAVIT REVISA MI BURÓ DE CRÉDITO? El Infonavit confirmó lo que muchas personas con alguna deuda temían, sí revisan el buró de crédito de las personas, ya que esto es fundamental para saber qué tipo de préstamo le van a ofrecer al derechohabiente. Sin embargo, no todo esto son malas noticias y el hecho de que tengas deudas no te puede impedir de ninguna manera que accedas a algún crédito o programa de este instituto y dependerá, sobre todo, de los puntos con los que cuentes. Desde 2025, la calificación en el historial crediticio dejo de utilizarse para reducir el monto de crédito que puede recibir un trabajador. Señala que al autorizar la consulta del Buró de Crédito, los solicitantes pueden acceder al monto máximo de financiamiento que les corresponde, sin importar la calificación registrada.

¿INFONAVIT RECHAZARÁ MI CRÉDITO POR ESTAR EN EL BURÓ DE CRÉDITO? Aunque existe la creencia de que aparecer en el Buró de Crédito impide obtener un crédito Infonavit, la realidad es que formar parte del registro no representa un rechazo , ya que el historial crediticio solo es uno de los elementos que pueden revisarse durante el proceso. Infonavit solicita autorización para consultar el historial crediticio; sin embargo, esta información ya determina el monto del financiamiento que puede recibir el solicitante. Aparecer en el Buró de Crédito no quiere decir que el trabajador tiene un mal historial, ya que cualquier persona que contrató una tarjeta, servicios de telefonía o solicitaron un préstamo forman parte de este registro y este permite conocer el comportamiento de pago de los usuarios.

¿POR QUÉ REVISA INFONAVIT MI BURÓ DE CRÉDITO? Pese a que es el más grande temor para las personas con mal historial crediticio, que el Infonavit revise tu buró, es por tu bienestar, ya que basado en tus antecedentes, depende de que tanto te van a ofrecer y así no darte otra deuda que no puedas costear. Es decir, si por tu precalificación cabía la posibilidad de que te concedieran el 100 o 90 por ciento del crédito Infonavit, tener mal buró de crédito podría disminuir dicho porcentaje hasta en un 20 por ciento. Las autoridades piden a quienes estén interesados en sacar un crédito Infonavit, que lo mejor es estar al corriente con sus deudas y así acceder a todos los beneficios que otorga la institución. Cabe señalar, que con las reformas a la Ley del Infonavit, realizadas en mayo del 2022, las personas que tengan hasta seis bimestres ya pueden tener la oportunidad de obtener un crédito, antes el trabajador tenía que esperar hasta dos años y medio de acuerdo al salario que tenían.

Recuerda que los puntos que otorga el Infonavit dependen de los siguientes factores: - La edad y el sueldo mensual integrado del derechohabiente.

- Contar con la puntuación de precalificación requerida (mínimo 1,080 puntos).

- La cantidad ahorrada en la subcuenta de vivienda.

- Cuántas cotizaciones continuas se han hecho (al menos 6 meses)

- El tipo de contratación del derechohabiente.

- La conducta de pago de la empresa.

- La estabilidad laboral y de forma activa.

- Estar registrado ante el IMSS.

- Realizar el curso en línea “Saber más para decidir mejor”.

- Presentar la documentación solicitada.

- Autorizar consulta en Buró de Crédito.

- Tener capacidad de pago. Para pedir informes sobre tu Crédito Infonavit, el trabajador puede comunicarse a los teléfonos 55 9171-5050 desde la CDMX, o al 800 008-3900 desde el interior de la República. Asimismo, se pueden consultar este y otros movimientos a través del portal Mi cuenta Infonavit.