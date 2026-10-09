¿Tienes 40 años? Ahorrar 33 pesos al día puede ayudarte a preparar tu jubilación

Llegar a los 40 años sin un plan de ahorro para la jubilación no significa que sea demasiado tarde para comenzar. Aunque invertir desde joven permite aprovechar durante más tiempo el interés compuesto, todavía es posible construir un patrimonio para el retiro mediante aportaciones constantes y una estrategia adecuada.

Una alternativa es destinar 33.3 pesos diarios al ahorro, equivalentes a mil pesos al mes y 12 mil pesos al año. Este dinero puede invertirse en instrumentos financieros que ayuden a complementar la pensión de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).

¿CUÁNTO PUEDES AHORRAR SI EMPIEZAS A LOS 40 AÑOS?

Si comienzas a invertir a los 40 años y planeas retirarte a los 60, tendrás dos décadas para acumular recursos. El monto que consigas dependerá de tus aportaciones, los rendimientos, las comisiones y las condiciones del mercado.

De acuerdo con estimaciones de Jubilo Pensiones, aumentar las aportaciones mensuales a tres mil, cinco mil o 10 mil pesos puede generar un fondo considerablemente mayor al llegar a la jubilación.

Por ejemplo, con una inversión mensual de tres mil pesos durante 20 años, el capital acumulado podría alcanzar los 3.5 millones de pesos bajo el escenario de rendimiento histórico del S&P 500 utilizado en el análisis citado. Esta cifra es ilustrativa y no representa una ganancia garantizada.

¿QUÉ OPCIONES DE INVERSIÓN EXISTEN PARA EL RETIRO?

Existen diferentes alternativas para construir un fondo de jubilación. La elección depende de tu capacidad de ahorro, el tiempo disponible y el nivel de riesgo que estés dispuesto a asumir.

Entre las opciones están:

- CETES: instrumentos de deuda gubernamental que permiten invertir con distintos plazos.

- ETF del S&P 500: fondos cotizados que buscan replicar el comportamiento de un índice integrado por grandes empresas estadounidenses.

- Plan Personal de Retiro (PPR): productos diseñados para acumular recursos a largo plazo y que pueden ofrecer beneficios fiscales si cumplen los requisitos legales.

- Afore: además de las aportaciones obligatorias, permite realizar ahorro voluntario.

- Oro: una alternativa cuyo precio puede fluctuar y que no garantiza rendimientos positivos.

Cada instrumento tiene condiciones, costos y riesgos diferentes. Por ello, conviene comparar las opciones antes de invertir.