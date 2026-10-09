Ohtani se halla ‘desaparecido’; ¿volverá para la Serie de Campeonato?

La ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles consiguió avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), pero lo hizo con una preocupación que podría marcar su camino hacia el título: Shohei Ohtani atraviesa una de las sequías más complicadas de su carrera justo cuando el equipo necesita la mejor versión de su principal figura ofensiva. El japonés, considerado uno de los peloteros más completos de las Grandes Ligas, no conecta un cuadrangular desde el 18 de agosto. Su falta de poder se prolongó durante el cierre de la temporada regular y los playoffs, una situación que contrasta con el impacto que suele tener en los momentos decisivos. A pesar de ello, los angelinos mantienen la confianza en que su estrella encontrará la manera de despertar. El mánager Dave Roberts no oculta su preocupación por el rendimiento del bateador designado, aunque está convencido de que puede recuperar su nivel. “Él va a cobrar vida. Va a suceder”, aseguró el dirigente, de acuerdo con las declaraciones recogidas durante la postemporada. Los números de Ohtani frente a los Bravos de Atlanta, durante la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS), reflejan la dimensión de sus problemas. El japonés terminó la eliminatoria con promedio de .154, producto de dos imparables en 13 turnos, sin cuadrangulares ni carreras impulsadas y con un OPS de apenas .421.

El rendimiento está muy por debajo de lo que se espera de un jugador que puede cambiar el rumbo de un encuentro con un solo batazo. Además, la sequía de jonrones ya supera los 20 partidos, lo que ha obligado al cuerpo técnico a reconsiderar su lugar dentro de una alineación acostumbrada a depender de su poder.

La situación llevó a Roberts a realizar movimientos poco habituales. Ohtani pasó del segundo al quinto puesto del orden al bate en el tercer partido de la serie contra Atlanta, su ubicación más baja desde que llegó a los Dodgers. Para el cuarto encuentro volvió a ocupar el puesto de cuarto bate, una muestra de que el equipo busca alternativas sin dejar de confiar en su capacidad. Roberts también señaló que el japonés no se encuentra al cien por ciento y que necesita mejorar su selección de lanzamientos. El problema no se limita a la falta de contacto sólido: perseguir pitcheos fuera de la zona de strike ha complicado sus turnos y facilitado el trabajo de los lanzadores rivales. LAS MOLESTIAS FÍSICAS COMPLICAN SU RENDIMIENTO El bajón ofensivo tampoco puede analizarse sin tomar en cuenta los problemas físicos que ha enfrentado el pelotero de 32 años. Las molestias en el bíceps derecho y la rodilla izquierda lo obligaron a perderse parte de la recta final de la campaña y limitaron su actividad como lanzador. Ohtani no lanza desde el 3 de julio y su participación en la postemporada está concentrada exclusivamente en el bateo. Aunque eso le permite enfocar sus esfuerzos en el aspecto ofensivo, las molestias y la falta de ritmo competitivo representan obstáculos importantes. El propio jugador reconoció que todavía no identifica con claridad el origen de sus dificultades y que espera dedicar tiempo durante la temporada baja a estudiar el problema. Por ahora, su objetivo es encontrar la manera de competir y ayudar a los Dodgers pese a las limitaciones físicas. La situación también representa un desafío para el cuerpo técnico. Los angelinos necesitan encontrar un equilibrio entre mantener a Ohtani en la alineación y evitar que las molestias terminen por afectar todavía más su rendimiento.

Pese al complicado momento de su principal figura, Los Ángeles consiguió superar a Atlanta y mantenerse en la pelea por el campeonato. La profundidad de su alineación y el trabajo de su cuerpo de lanzadores han permitido compensar, al menos parcialmente, la ausencia de producción del japonés. Mookie Betts, Freddie Freeman y Will Smith figuran entre los jugadores de los que depende el equipo para mantener su capacidad ofensiva, mientras que el pitcheo ha sido fundamental para sacar adelante los encuentros de la eliminatoria. Sin embargo, la preocupación es evidente. Para una organización que aspira a conquistar la Serie Mundial, recuperar la mejor versión de Ohtani podría marcar una diferencia considerable. Su capacidad para conectar extrabases, impulsar carreras y cambiar un partido con un solo swing representa una ventaja que pocos equipos pueden igualar. La directiva también mantiene la confianza en que el bateador encontrará respuestas. La expectativa es que un contacto sólido o un cuadrangular le permitan recuperar la seguridad y dejar atrás la presión que acompaña a una sequía tan prolongada. Los antecedentes recientes ofrecen motivos para mantener la esperanza. Ohtani ya ha demostrado que puede superar periodos complicados y responder con actuaciones extraordinarias cuando la exigencia aumenta. En la postemporada anterior, por ejemplo, atravesó dificultades al comienzo de la Serie Divisional y en los primeros encuentros de la Serie de Campeonato antes de protagonizar una actuación memorable, con tres cuadrangulares en un partido de la NLCS. Ese antecedente demuestra que su capacidad para cambiar una eliminatoria sigue siendo una amenaza para cualquier rival.