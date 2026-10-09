Cristiano Ronaldo llega a 980 goles con Al-Nassr: ¡está a un paso de hacer historia!

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Fútbol Internacional
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    Cristiano Ronaldo llega a 980 goles con Al-Nassr: ¡está a un paso de hacer historia!
    Cristiano Ronaldo celebró su gol 980 con Al-Nassr durante la victoria ante Al-Diriyah y quedó a solamente 20 anotaciones de alcanzar los mil tantos oficiales en su carrera. FOTO: X/CRISTIANO RONALDO

El portugués respondió a la polémica con su selección al marcar en la victoria 3-0 frente a Al-Diriyah, durante la octava jornada de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia. El delantero portugués alcanzó los 980 goles oficiales en su carrera este viernes, tras marcar en la victoria del Al-Nassr por 3-0 ante el Al-Diriyah, en la jornada 8 de la liga saudí. A sus 41 años, CR7 quedó a 20 goles de la barrera de los mil tantos.

El capitán abrió el marcador al minuto 23 en el estadio Al-Awwal Park. Kingsley Coman avanzó por la derecha y disparó a portería; el guardameta rechazó el balón y Ronaldo apareció dentro del área para empujarlo a las redes.

Antes había visto cómo le anulaban un gol por fuera de lugar, pero no tardó en encontrar su recompensa.

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Al-Nassr amplió la ventaja antes del descanso. João Félix cobró un tiro de esquina y Samú Costa conectó de cabeza para firmar el 2-0.

Ya en el segundo tiempo, Coman culminó un contragolpe con una definición cruzada y selló el 3-0 para mantener al club de Riad en la pelea por la cima.

El tanto fue especial para Cristiano Ronaldo. Su regreso al equipo llegó después de la polémica con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, tras abandonar la concentración durante la Fecha FIFA.

Lejos de los reflectores de la selección, respondió en la cancha con otra anotación para una cuenta que no deja de crecer.

La afición protagonizó la jornada: desplegó un mosaico en apoyo al portugués y lo ovacionó al minuto 7, el número que identifica al goleador.

El homenaje terminó convertido en celebración cuando CR7 abrió el camino al triunfo.

Con los tres puntos, Al-Nassr llegó a 19 unidades, las mismas que Al-Qadsiah, aunque por debajo en la clasificación debido a la diferencia de goles.

El siguiente compromiso del conjunto saudí será el lunes 12 de octubre frente al Neftchi Farg’ona, en la Liga de Campeones de Asia.

Cada partido supone una nueva oportunidad para acortar la distancia. La pregunta ya no es cuántos goles acumula Cristiano Ronaldo, sino cuándo podrá firmar el número 1,000 que persigue en la recta final de su trayectoria.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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