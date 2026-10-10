Sheinbaum pide tomar precauciones ante el huracán Simón categoría 4 en el Pacífico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó a la población a tomar medidas preventivas ante el avance del huracán Simón, que durante las primeras horas de este sábado 10 de octubre alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y mantiene en alerta a las costas del occidente del país. A través de su cuenta de X, la noche del viernes la mandataria informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) le reportó el fortalecimiento del fenómeno y llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales, resguardarse y evacuar hacia refugios temporales en caso de habitar zonas vulnerables.

“Me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil que el huracán Simón se ha intensificado a categoría 3, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional”, escribió inicialmente Sheinbaum. En el mismo mensaje, advirtió sobre lluvias de fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país, particularmente en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. También señaló que los planes DN-III-E y Marina se encontraban activos en fase preventiva, mientras que las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Petróleos Mexicanos (Pemex) estaban preparadas. “Exhortamos a la población a mantenerse informada por los canales oficiales. Es importante resguardarse y, en caso de zonas vulnerables, evacuar hacia los refugios temporales habilitados”, agregó.

HURACÁN SIMÓN ALCANZA CATEGORÍA 4 Y SE ACERCA A LAS COSTAS DEL PACÍFICO De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante las primeras horas del sábado Simón se intensificó a huracán mayor de categoría 4 mientras se desplazaba frente a las costas de Michoacán y Colima. Su circulación genera lluvias puntuales extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en Colima; precipitaciones torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en la costa y el este de Jalisco, así como en la costa y el oeste de Michoacán. En el sur de Nayarit y el suroeste de Guerrero se pronostican lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros. Las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones y encharcamientos, por lo que las autoridades pidieron extremar precauciones. ALERTAN POR VIENTOS DE HASTA 130 KM/H Y OLEAJE DE OCHO METROS El pronóstico del SMN contempla vientos de entre 90 y 110 kilómetros por hora, con rachas de hasta 130 km/h, en las costas de Jalisco y Colima. En esas zonas, el oleaje podría alcanzar entre seis y ocho metros de altura. En la costa de Michoacán se esperan vientos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 110 km/h, además de oleaje de cuatro a seis metros. En Guerrero, las olas podrían alcanzar de dos a tres metros, con una disminución prevista durante el día. Asimismo, se pronostica una marea de tormenta de entre uno y dos metros en la costa de Colima.

¿QUÉ ZONAS ESTÁN BAJO VIGILANCIA POR EL HURACÁN SIMÓN? El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita y El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías. También permanece una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ante las condiciones previstas, las autoridades recomiendan evitar actividades marítimas en zonas de riesgo, atender las indicaciones de Protección Civil y seguir la información difundida por los canales oficiales. La población que se encuentre en áreas vulnerables debe considerar el traslado a los refugios temporales habilitados.