Colombia se unirá al Escudo de las Américas tras victoria preliminar de Abelardo de la Espriella

El 23 de junio se reportó que el candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, catalogado como parte de movimientos políticos de ultraderecha, ha considerado ser parte del Escudo de las Américas. La invitación fue emitida por parte del Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, tras felicitar la victoria de Espriella. El Escudo de las Américas es una iniciativa, organizada principalmente por los Estados Unidos en la administración de Trump, que tiene como objetivo enfrentar al crimen organizado en Latinoamérica con el apoyo de diferentes naciones en el continente. Las naciones que conforman la asociación son: Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y la República Dominicana.

Se destacó, tras haberse informado sobre esta coalición el 7 de marzo del 2026, que los países: México, Brasil y Colombia no habían sido invitados o considerados en esta iniciativa, a pesar de no tener conflictos diplomáticos con las demás naciones ni con Estados Unidos. No obstante, analistas, comentaristas y medios de información han presumido que la posible separación de estos países de la iniciativa del Escudo de las Américas se debe a las posturas políticas que tiene cada país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido considerado como un crítico de las políticas presidenciales de Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, particularmente en las acciones de intervencionismo que se vieron reflejadas en Venezuela, Irán y Cuba. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su apoyo a través de publicaciones de X, hacia el candidato colombiano de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella. En sus declaraciones, el presidente Trump aseguró que la relación entre Colombia y su país será ‘mucho mejor’. En contraste, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al presidente Petro al considerarlo como posible colaborador del narcotráfico.

Actualmente, dicho candidato, apodado: El Tigre, aseguró la victoria según el conteo preliminar de las elecciones presidenciales. Tras su desfile de celebración, en el cual se movilizó con protección blindada, mencionó que Colombia sería parte del Escudo de las Américas. ‘A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia no será más gobernado por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde’ escribió en X, Espriella.

En la formación del Escudo de las Américas se ha destacado la presencia, principal, de administraciones presidenciales inclinadas con la ultraderecha, como la de Trump, Bukele, Noboa, Milei y, ahora, la de Espriella.

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