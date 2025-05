¿Cómo el factor Trump tiene repercusiones en algunas elecciones en el mundo?

El factor Trump está dando forma a la política mundial, elección tras elección, aunque no necesariamente al gusto del presidente estadounidense.

Pocas semanas después del regreso de Trump al poder, los escenarios políticos de Canadá y Australia dieron el mismo giro: los políticos en ejercicio de centro-izquierda rebasaron a las oposiciones conservadoras y ganaron. Y los líderes conservadores de ambos países no solo perdieron las elecciones, sino también sus propios escaños en los parlamentos.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, hizo campaña con un mensaje explícitamente anti-Trump, situando en el centro de su campaña las amenazas que hizo el presidente estadounidense a Canadá. El líder de Australia, Anthony Albanese, no lo hizo. Pero ambos se beneficiaron del rechazo a Trump.

Los líderes conservadores enfrentaron un intenso rechazo en las urnas. Pierre Poilievre, el líder de los conservadores canadienses, y Peter Dutton, el de los de Australia, tuvieron dificultades para desprenderse de la perjudicial asociación con Trump.

Dutton había retirado o moderado algunas propuestas políticas trumpianas cuando resultaron impopulares, como el recorte radical de la plantilla del sector público. Poilievre nunca se apartó realmente del enfoque de Trump, ni siquiera después de que el presidente estadounidense amenazara la soberanía de Canadá.

Charles Edel, catedrático de Australia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos, dijo que las elecciones en Australia fueron una “paliza”, y sugirió que esto se había debido, al menos en parte, a la intrusión implícita de Trump en las elecciones, aunque estas se hubieran enfocado sobre todo en cuestiones internas.

“Hubo suficientes similitudes con las elecciones canadienses como para sugerir que la suerte de los conservadores cayó a medida que aumentaban los aranceles de Trump y sus ataques a los aliados de Estados Unidos”, escribió en un correo electrónico.

En Canadá, algunos vieron el resultado de las elecciones australianas como una señal de solidaridad de sus primos del lejano sur. “¡Albo arriba!”, decía un meme en internet que utilizaba el apodo de Albanese en el eslogan anti-Trump de Carney, inspirado en el hockey: “¡Codos arriba!”.

FUGA HACIA LA SEGURIDAD

Carney se benefició de la percepción entre los votantes de que sería una mano estable para manejar a Trump y su impredecible impacto en la economía de Canadá, que está profundamente integrada con la de Estados Unidos y ya está sufriendo a causa de los aranceles y la incertidumbre. Su experiencia como creador de políticas económicas también jugó a su favor.

Al otro lado del mundo, en Singapur, el argumento de la estabilidad en tiempos de agitación también pareció ayudar al Partido de Acción Popular que está en el poder.

El mes pasado, el primer ministro Lawrence Wong dijo en el Parlamento que Singapur sufriría un mayor impacto de los nuevos aranceles estadounidenses debido a su dependencia del comercio mundial. Pidió a los singapurenses que se prepararan para más sacudidas y predijo un crecimiento más lento.

Al igual que Carney, quien declaró que la antigua relación entre Canadá y Estados Unidos había “terminado”, Wong lanzó una sombría advertencia antes de las elecciones. “Es posible que las condiciones mundiales que han permitido el éxito de Singapur en las últimas décadas ya no sigan”, dijo.

El sábado, los votantes devolvieron a su partido al poder, un resultado que nunca estuvo en duda, pero que se consideró reforzado por la estrategia de “fuga hacia la seguridad” que implementó el partido.

“Este es otro caso del efecto Trump”, dijo Cherian George, quien ha escrito libros sobre la política de Singapur. “La sensación de profunda preocupación por las guerras comerciales de Trump está llevando a un número decisivo de votantes a mostrar un fuerte apoyo al presidente en funciones”.

IMPACTOS DESIGUALES

En Alemania, un importante aliado de Occidente que fue el primero en celebrar elecciones nacionales tras la toma de posesión de Trump, el efecto del factor Trump ha sido menos directo, pero aún así se ha sentido.

Friedrich Merz, quien prestará juramento como nuevo canciller de Alemania el martes, no se benefició políticamente de la elección de Trump como lo hicieron los líderes de Canadá o Australia en las votaciones más recientes.

Pero aunque el enfrentamiento de Trump con los aliados europeos de Estados Unidos en materia de defensa y comercio no ayudó a Merz antes de la votación, sí le ha ayudado desde entonces.

Merz consiguió que se suspendieran los límites de gasto en una Alemania fiscalmente austera, lo que facilitará su trabajo como canciller. Lo consiguió argumentando que las antiguas certezas sobre el compromiso estadounidense con la defensa mutua habían desaparecido.

“¿En verdad creen que un gobierno estadounidense aceptará continuar con la OTAN como antes?”, preguntó a los legisladores en marzo.

La adhesión de la esfera MAGA a un partido alemán de extrema derecha conocido como AfD no le ayudó, según las encuestas, aunque Elon Musk llegó incluso a respaldar al partido y a aparecer en uno de sus actos por videoconferencia.

UNA EXCEPCIÓN BRITÁNICA

Un presidente estadounidense impredecible puede tener consecuencias impredecibles para los líderes en el extranjero, como lo está descubriendo rápidamente el primer ministro británico, Keir Starmer.

Starmer, un dirigente de centro-izquierda que ganó su elección antes de la victoria de Trump, inicialmente se ganó elogios por la formalidad con la que trató al nuevo presidente estadounidense.

A diferencia de Carney, Starmer se esforzó por evitar las críticas directas a Trump, encontrando causas comunes con él cuando era posible y tratando de evitar una ruptura. Tras una visita a la Casa Blanca que fue considerada un éxito, incluso algunos de los adversarios políticos de Starmer se mostraron impresionados.

Mientras tanto, un aliado de Trump en el Reino Unido, Nigel Farage, líder del partido antiinmigración Reform UK, se esforzaba por eludir las acusaciones de que simpatiza con el presidente Vladimir Putin de Rusia.

Pero Starmer no tardó en perder fuerza tras fracasar en su intento de convertir una agradable visita a la Casa Blanca en exenciones de los aranceles estadounidenses sobre los productos británicos.

La semana pasada, su Partido Laborista sufrió un duro revés cuando se celebraron elecciones regionales y de otros tipos en algunas partes de Inglaterra. Perdió 187 escaños municipales, así como una elección parlamentaria especial en uno de sus bastiones.

En contraste, el partido de Farage obtuvo un éxito espectacular: no solo ganó esas elecciones especiales, sino que obtuvo dos alcaldías y logró avances arrasadores. Por primera vez, su partido se hizo con el control de los niveles más bajos del gobierno en varias partes del país.

Victoria Kim colaboró con reportería desde Sídney, Sui-Lee Wee desde Singapur, Christopher F. Schuetze desde Berlín y Stephen Castle desde Londres.

Matina Stevis-Gridneff es la jefa del buró del Times para Canadá, desde donde dirige la cobertura del país. c. 2025 The New York Times Company.

Por Matina Stevis-Gridneff, The New York Times.