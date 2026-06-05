¿Cómo el vudú tumba una dictadura y a lleva a la democracia a Benín?

BENÍN- La democracia llegó a Benín, la cuna de la religión vudú, en 1991, cuando el dictador militar que gobernó el país durante muchos años perdió de manera sorprendente unas elecciones que él mismo había organizado. Mathieu Kérékou había acumulado poder en parte al prohibir la práctica de los llamados hechiceros, cuya autoridad consideraba subversiva para la suya. Los practicantes del vudú tendrían la última palabra.

La figura opositora que derrotó a Kérékou, Nicéphore Soglo, rehabilitó el vudú, o vodún, como se le conoce en Benín, como parte del patrimonio nacional y enfatizó el tipo de tolerancia que Kérékou intentaría emular cuando buscó con éxito la reelección en 1996. Dos décadas y tres presidentes después, esta nación de África occidental es un bastión de la democracia en una región apodada “el cinturón de los golpes de Estado” por la tendencia a que los militares tomen el poder, la cual existe desde 2020. El presidente Romuald Wadagni fue investido el 24 de mayo para reemplazar a Patrice Talon, quien dejó el cargo tras cumplir dos mandatos. En un grado intrigante, la postura democrática de Benín refleja la resiliencia de la religión vodún, que desafió el autoritarismo de Kérékou hasta que ya no pudo permitirse ser tan rígido. La humillación del gobernante demostró que ningún líder, por poderoso que fuera, podía estrangular la fe en la tierra del vudú, según devotos y académicos. “El retorno a la democracia reconoció la existencia de la religión tradicional”, declaró a The Associated Press el líder supremo del vodún, Daagbo Hounon Houna II. “Kérékou reconoció que las religiones (africanas) deben ser respetadas”. LA COMPLEJA RELACIÓN DE KÉRÉKOU CON EL VUDÚ Y OTRAS RELIGIONES Kérékou no era un presidente cualquiera. Como mayor del ejército de Dahomey, como se conocía entonces a Benín, tomó el poder en un golpe de Estado en 1972 y presidió una dictadura marxista-leninista. Pero su nacionalización de empresas estatales ayudó a desencadenar el colapso económico hacia el final de la Guerra Fría, lo que aumentó la presión por el cambio ejercida por la Iglesia católica y otros grupos en la Conferencia Nacional de 1990. Ese periodo también estuvo marcado por un ataque contra la religión vudú. Para Kérékou, el vodún era algo atrasado, aun cuando mantenía los servicios de asesores espirituales conocidos como marabúes. Varios sacerdotes fueron detenidos y se perdieron santuarios en proyectos urbanos, lo que enfureció a los creyentes.

Se cree que los practicantes del vudú tomaron represalias contra Kérékou, quien llegó a aterrorizarse ante la idea de ser convertido en zombi por una maldición. Según devotos, reclutó a un marabú maliense apodado el Diablo y experimentó con otras religiones en busca de fortaleza espiritual. Kérékou enfrentó “la presión, y había partes del país a las que no podía ir”, manifestó Léon Bani Bigou, exlegislador que, en su día, fue asesor del gobernante. “Esto es precisamente lo que lo llevó a reconsiderar su posición respecto de las religiones indígenas”. El presidente de Benín, que había sido criado como católico, más tarde profesó el islam como Ahmed Kérékou antes de abrazar el cristianismo evangélico, una decisión que pudo haber estado orientada a la autopreservación, señaló Gerrie ter Haar, profesora emérita de religión y desarrollo del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus.

No sorprende que Kérékou “siguiera aterrorizado ante la posibilidad de convertirse en víctima de una maldición vodún y tuviera que buscar un poder espiritual más fuerte” que él veía en el cristianismo evangélico, añadió. HISTORIA DEL VUDÚ EN BENIN Cerca de la mitad de los 14 millones de habitantes de Benín se identifican como cristianos, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, el vodún es “la primera religión de todos los benineses”, afirmó Mahougnon Kakpo, un destacado político y legislador de Cotonou, la capital comercial de Benín. “El resto es hipocresía”, sostuvo. “El propio Kérékou practicaba el vudú”. El Vodún es una religión animista en su relación con el mundo espiritual. Los creyentes ven gracia y providencia en la naturaleza, desde las rocas hasta los ríos. Las ceremonias incluyen el sacrificio de animales, conjuros y danzas frenéticas. El lugar de nacimiento del vodún es Ouidah, una ciudad del golfo de Guinea que, en otro tiempo, fue un importante puerto de comercio de esclavos. Allí reside Houna II, el líder supremo del vodún. En una mañana reciente, Houna II ajustó sus gruesas vestiduras mientras se acomodaba en su silla antigua para describir la resiliencia del vudú; su relato estuvo salpicado por conjuros de las sacerdotisas que lo rodeaban.