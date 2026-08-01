Inhabilita Marina tres narcolaboratorios en Sinaloa

CDMX.- En una nueva operación contra la infraestructura del crimen organizado en la entidad la Secretaría de Marina (Semar) destruyó tres laboratorios clandestinos presuntamente utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en Sinaloa, donde aseguró alrededor de 3 mil litros de precursores químicos y diverso equipo empleado para la fabricación de narcóticos. De acuerdo con la Octava Zona Naval, los laboratorios fueron localizados en las inmediaciones del poblado El Terrero, durante recorridos terrestres realizados por personal naval en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La operación, reportada este sábado, formó parte de las acciones permanentes de búsqueda, localización, neutralización y destrucción de centros de producción de drogas sintéticas, así como de erradicación de plantíos ilícitos. ASEGURAN SUSTANCIAS QUÍMICAS En los inmuebles fueron asegurados aproximadamente 3 mil litros de sustancias químicas, entre ellas acetona, propilenglicol, alcohol, ácido clorhídrico, alcohol desnaturalizado, tolueno y glicerina. Además, se localizaron cubitanques, bidones, tinas, máscaras para gas, una carretilla y otros implementos utilizados en el procesamiento de drogas sintéticas.

La Semar informó que los tres laboratorios quedaron incorporados a la carpeta de investigación correspondiente de la FGR y fueron destruidos en el lugar, conforme a los protocolos establecidos y bajo supervisión ministerial, con el objetivo de impedir que los insumos volvieran a ser utilizados para la producción de sustancias ilícitas. El aseguramiento se reportó en medio de la disputa que mantienen las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, conflicto que desde septiembre de 2024 ha intensificado los operativos federales para desmantelar laboratorios clandestinos, rutas de abastecimiento y centros de almacenamiento de precursores químicos en distintos municipios del estado. PRODUCCIÓN DE METANFETAMINA En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas han concentrado parte de sus operaciones en la destrucción de infraestructura utilizada para la producción de metanfetamina, considerada una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales que operan en Sinaloa. La estrategia busca afectar no sólo la capacidad operativa de las células delictivas, sino también su estructura logística y financiera.

La Marina indicó que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir a la delincuencia organizada, debilitar su capacidad de producción de drogas sintéticas y fortalecer las condiciones de seguridad en Sinaloa.