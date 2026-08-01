Se deslinda Morena de hermano del ‘R1’; dice que fue expulsado del partido en 2025

CDMX.- Morena informó que Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, el “R1”, detenido como presunto autor intelectual del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue expulsado del partido desde noviembre de 2025.

“En Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen”, afirmó.

Roldán Álvarez Ayala ha desarrollado durante más de dos décadas una trayectoria dentro de la política michoacana. Gobernó Apatzingán bajo las siglas del PRD y posteriormente ocupó cargos en las administraciones estatales encabezadas por Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy.