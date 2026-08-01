Se deslinda Morena de hermano del ‘R1’; dice que fue expulsado del partido en 2025

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    Se deslinda Morena de hermano del ‘R1’; dice que fue expulsado del partido en 2025
    ”En Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen”, afirmó Morena. Cortesía

Informó que Roldán Álvarez Ayala fue expulsado del partido desde noviembre de 2025

CDMX.- Morena informó que Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, el “R1”, detenido como presunto autor intelectual del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue expulsado del partido desde noviembre de 2025.

“En Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen”, afirmó.

Roldán Álvarez Ayala ha desarrollado durante más de dos décadas una trayectoria dentro de la política michoacana. Gobernó Apatzingán bajo las siglas del PRD y posteriormente ocupó cargos en las administraciones estatales encabezadas por Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy.

BUSCÓ SER DIPUTADO POR MORENA

Años después se incorporó a Morena, partido en el que ha sido identificado como consejero estatal y en cuyos procesos internos buscó una candidatura a diputado federal por la vía plurinominal.

Su presunto hermano Ramón Ángel, conocido como el “R1”, fue señalado por el Gabinete de Seguridad como uno de los dirigentes de “Los Rs”, organización relacionada con extorsiones, homicidios y otras actividades delictivas en Michoacán.

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