Reclaman maestros incumplimiento a Sheinbaum en Oaxaca

OAXACA, OAX.- Al grito de “¡Claudia, mentiste, con la reforma a la Ley del ISSSTE!”, maestros de la CNTE en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, recibieron a la presidenta Claudia Sheinbaum. Con pancartas en mano, los docentes aguardaron el arribo de la mandataria federal, quien encabezaría un Programa de Vivienda. ”¡Se ve, se siente, la fuerza de la CNTE!”, gritaron ante el convoy de la Presidenta.

Una maestra le dijo que le daba gusto que una mujer esté en el poder, pero “me daría más gusto que cumpliera lo que nos prometió”. Ante las consignas de que mintió con la reforma, Sheinbaum dijo en voz baja “no mentí”. ABUCHEAN A MURAT; SHEINBAUM LO DEFIENDE El exgobernador Alejandro Murat fue abucheado a su arribo a un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Huajuapan de León, Oaxaca. “¡Fuera, fuera!”, le gritaban a su paso los presentes, quienes también lanzaron rechiflas. “¡Fuera Murat, fuera Murat!”, prosiguieron, mientras que el ex priista saludaba a algunos habitantes.

Durante el acto sobre un programa de vivienda, Sheinbaum defendió al exgobernador de Oaxaca. “Les voy a decir tres cosas buenas de él, aunque no les guste: la primera, votó a favor de la reforma al Poder Judicial; coordina la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado; gracias a él se redujeron significativamente los impuestos que le iban a cobrar a los paisanos por las remesas.

“Así que también hay que reconocer lo bueno de las personas, mi reconocimiento por esas tres acciones”, expresó la presidenta.