¿Cómo funciona el registro de tierras palestinas de Cisjordania aprobado por Israel?

JERUSALÉN- El Gobierno israelí aprobó el domingo reanudar el registro de tierras de Cisjordania que llevaba paralizado desde 1967, lo que le permitirá registrar como terreno estatal de Israel tierras palestinas en este enclave ocupado.

“Avanzan hacia recluir a la población en pequeños guetos”, dice a EFE Alon Cohen Lifshitz, de la ONG israelí Bimkom, especializada en la defensa de los derechos humanos en materia de ordenación del territorio y vivienda en Israel y en la zona C de Cisjordania (bajo control civil y militar israelí).

TE PUEDE INTERESAR: Hamás conservaría algunas armas en Gaza, según una propuesta

A mayor registro como propiedad estatal israelí del territorio palestino, mayor será la aplicación de su soberanía en materia de seguridad, de expansión de asentamientos y otras trabas que reducen la movilidad y la capacidad de permanencia de los palestinos en Cisjordania, explica en una llamada.

Si Cisjordania ya era un enclave sometido a ocupación, resume, el registro de la tierra profundiza aún más en su anexión de facto, ya que, si esta pasa a ser propiedad pública, los palestinos perderán su tierra de forma prácticamente irreversible.

¿QUÉ ES EL REGISTRO DE TIERRAS?

El registro de tierras es el proceso por el cual se determina de forma definitiva la propiedad de los terrenos ante el Estado. Mediante una orden militar, Israel paralizó estos procedimientos en 1967, cuando ocupó Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días, ya que como potencia ocupante no puede ejercer su soberanía (como adjudicar tierras) en el terreno ocupado, según el derecho internacional.

Este domingo, el Gobierno israelí aprobó reanudar el proceso en Cisjordania pese a incurrir en una violación del derecho internacional y las resoluciones más recientes de la ONU y la Corte Internacional de Justicia contra la ocupación de Cisjordania.

“Hay una orden militar que evita este proceso (la vigente desde 1967), así que necesitan cambiarla”, apunta Cohen respecto al procedimiento legislativo requerido. En la decisión gubernamental, propuesta por el propio Ministerio de Defensa -junto a Justicia y Finanzas-, se instruye al Ejército a dictar una norma para ejecutarla.

Además, el Ejecutivo ya ha dotado de financiación, un calendario y equipos el proceso, según el texto aprobado al que ha tenido acceso EFE: 244.1 millones de séqueles (cerca de 67 millones de euros) para los próximos cinco años.

¿A QUIÉN AFECTA?

La medida se aplicará en el Área C de Cisjordania, que abarca el 60 % del total del territorio. Según la distribución estipulada por los Acuerdos de Oslo, el enclave se divide en un Área A, de administración y seguridad a cargo de la Autoridad Palestina; B, con administración palestina y seguridad israelí; y C, de administración y dominio militar israelí.