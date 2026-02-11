Hamás conservaría algunas armas en Gaza, según una propuesta

Hamás conservaría algunas armas en Gaza, según una propuesta

+ Seguir en Seguir en Google
The New York Times
por The New York Times

Es poco probable que Israel retire sus soldados del enclave antes de que Hamás y otros grupos militantes depongan las armas

Internacional
/ 11 febrero 2026
COMPARTIR

Por: Adam Rasgon, Natan Odenheimer and Abu Bakr Bashir

Estados Unidos está exigiendo que Hamás entregue todas las armas con las que pueda atacar a Israel, pero permitirá que el grupo conserve algunas armas pequeñas, al menos inicialmente, según un borrador del plan, según dijeron funcionarios y personas familiarizadas con la propuesta.

Un equipo dirigido por Estados Unidos, que incluye a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump; Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para misiones de paz; y Nickolay Mladenov, ex alto funcionario de las Naciones Unidas, tiene intención de compartir el documento con Hamás en el plazo de unas semanas.

TE PUEDE INTERESAR: Así busca un padre en Gaza los restos de su familia entre los escombros de su hogar

Los funcionarios, incluido un diplomático regional, y las personas familiarizadas con el plan hablaron con la condición de mantener su anonimato debido a lo delicado de los detalles. Advirtieron que los detalles podrían cambiar y que todavía podrían surgir diferentes borradores.

Sin embargo, si el plan se presenta a Hamás, representaría un esfuerzo significativo hacia la desmilitarización del grupo armado, un elemento clave del plan de 20 puntos de Trump para Gaza, que constituyó la base del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás tras dos años de guerra.

$!Escombros en el exterior de un edificio de apartamentos que fue bombardeado durante la noche en el barrio de Al-Rimal, al oeste de la ciudad de Gaza.
Escombros en el exterior de un edificio de apartamentos que fue bombardeado durante la noche en el barrio de Al-Rimal, al oeste de la ciudad de Gaza. The New York Times

Si el grupo militante, que sigue siendo la fuerza palestina más poderosa de Gaza, entrega la mayoría de sus armas, supondría un gran avance en la disminución del monopolio de Hamás sobre el poder.

Un portavoz del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y un responsable de prensa de Hamás no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El gobierno de Trump espera que Hamás se desarme y cumpla el plan de 20 puntos, dijo Dylan Johnson, un portavoz de la Casa Blanca. “Estados Unidos está trabajando de manera cercana con todas las partes y los mediadores para garantizar la plena aplicación del plan y avanzar hacia un marco de seguridad duradero que respalde la estabilidad a largo plazo en la región y la prosperidad de Gaza”, añadió.

No quedó claro de inmediato quién asumiría la propiedad de las armas que Hamás debía entregar ni cómo se llevaría a cabo ese proceso.

El borrador del plan parece basarse en principios que ya se han debatido públicamente. El mes pasado, Kushner hizo una presentación en Davos, Suiza, que incluía los próximos pasos para la desmilitarización de Gaza, en la que dijo que las “armas pesadas” serían “retiradas inmediatamente”.

$!Un apartamento residencial fue bombardeado durante la noche en el barrio de Al-Rimal, al oeste de la ciudad de Gaza, el sábado 31 de enero de 2026.
Un apartamento residencial fue bombardeado durante la noche en el barrio de Al-Rimal, al oeste de la ciudad de Gaza, el sábado 31 de enero de 2026. The New York Times

La presentación también dijo que las “armas personales” serían “registradas y retiradas del servicio” cuando una nueva dirigencia palestina se hiciera cargo de la seguridad del enclave, aunque no especificó qué armas estarían incluidas.

Es poco probable que Israel retire sus soldados del enclave antes de que Hamás y otros grupos militantes depongan las armas. Israel también considera que la vasta red de túneles subterráneos que Hamás tiene en Gaza forma parte de la infraestructura militar del grupo. Y, sin desmilitarización, será difícil para la nueva junta de Paz de Trump llevar a cabo los siguientes pasos del plan de 20 puntos. Kushner, figura clave en el grupo internacional, no desempeña ningún papel oficial en el gobierno de Trump, pero se ha convertido en uno de los principales arquitectos de los planes de posguerra para Gaza.

Los próximos pasos incluyen el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en Gaza, el inicio de la reconstrucción a gran escala y el traspaso de la gobernanza del territorio a un comité tecnocrático palestino.

La desmilitarización es “el eje de todo”, según Shira Efron, presidenta de política israelí de la Corporación RAND, un instituto de investigación con sede en Estados Unidos. “Si no se produce, podríamos terminar teniendo dos Gaza, una dirigida por Israel y otra por Hamás, o con un regreso a la guerra en toda regla”.

Israel se ha negado a aceptar cualquier cosa que no sea la plena desmilitarización de Gaza, prometiendo despojar a Hamás de la capacidad de lanzar otro ataque contra comunidades israelíes como el ocurrido el 7 de octubre de 2023, que dejó 1200 muertos y desencadenó la guerra en Gaza.

$!Palestinos lloran a sus muertos tras los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza el sábado 31 de enero de 2026.
Palestinos lloran a sus muertos tras los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza el sábado 31 de enero de 2026. The New York Times

En noviembre, Netanyahu dijo en un discurso ante el Parlamento de Israel que Hamás se desarmaría “por las buenas o por las malas, pero así será”.

Hamás no ha dicho públicamente si entregaría sus armas, y la idea de discutir siquiera el desarme ha creado fisuras en el grupo. Para muchos miembros de Hamás, entregar las armas equivaldría a rendirse porque la lucha armada contra Israel es una parte crucial de la ideología del grupo. Y es posible que Hamás no renuncie a sus armas para mantener el control en Gaza.

El domingo, Jaled Meshal, un alto miembro de Hamás, sugirió que Hamás quería conservar sus armas, pero que no pensaba utilizarlas en un futuro próximo.

TE PUEDE INTERESAR: Israel ataca a terroristas de Hamás en Gaza tras violación del alto al fuego

“Mientras haya ocupación, habrá resistencia”, dijo en un acto celebrado en Doha, Catar, organizado por Al Jazeera, la cadena de noticias catarí. Sin embargo, más adelante en sus declaraciones, Meshal dijo que dudaba que la población de Gaza se planteara tomar las armas contra Israel “en los próximos 10 o 15 años”.

El borrador del plan prevé un desarme por fases, que podría tardar meses o más en completarse, según los funcionarios.

En diciembre, Netanyahu declaró a Fox News que Hamás aún poseía 60.000 “fusiles AK”, refiriéndose a fusiles del tipo Kalashnikov. Los funcionarios israelíes también han dicho que más de la mitad de los túneles subterráneos de Gaza, que Hamás ha utilizado para almacenar armas, esconderse y retener rehenes, seguían intactos.

c. 2026 The New York Times Company

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Acuerdos
Ataques
Guerra en Israel
The New York Times

The New York Times

Lee en Vanguardia los mejores contenidos de The New York Times sobre política nacional, internacional, negocios, ciencia, cultura, estilo de vida, opinión y deportes.

El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

Selección de los editores
El que parte y reparte

El que parte y reparte
true

Baja Sheinbaum homicidios y desapariciones: Ya sólo falta que la gente se lo crea
Mientras México restringe la compra legal a través de un modelo centralizado y militarizado, la disponibilidad en Estados Unidos mantiene un flujo constante.

Sedena: casi 80% de las armas incautadas desde 2024 provienen de Estados Unidos
El cantautor hispanofrancés retoma su gira latinoamericana, generando expectativa de una posible presentación en el Zócalo capitalino o en festivales importantes.

Manu Chao podría regresar a México tras años de veto; gira latinoamericana genera expectativa
Marzo de 2026 será un mes clave para miles de personas que mantienen registros negativos en el Buró de Crédito. De acuerdo con las reglas de esta Sociedad de Información Crediticia, ciertos adeudos pueden eliminarse del historial dependiendo del monto en UDIS.

Buró de Crédito... ¿Cuáles son las deudas que se borrarán en marzo de 2026?
La Secretaría de Bienestar abrió el registro 2026 para la Pensión de Adultos Mayores. Te contamos cuándo, cómo y dónde puedes inscribirte si ya cumpliste 65 años, así como los requisitos oficiales.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo, cómo y dónde me puedo registrar si ya cumplí los 65 años?

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo alcanzó un nuevo nivel durante la presentación de Ring Royale, el evento de box entre celebridades que se celebrará en la Arena Monterrey.

Hay tiro entre Alfredo Adame y Carlos Trejo... Ring Royale logró la ‘pelea del siglo’ (video)
El equipo trabajó aspectos defensivos y ofensivos durante su práctica en Torreón.

Algodoneras de Unión Laguna retoman gira con visita clave a Bravas de León: fecha, hora y dónde ver