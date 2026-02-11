Hamás conservaría algunas armas en Gaza, según una propuesta

Por: Adam Rasgon, Natan Odenheimer and Abu Bakr Bashir Estados Unidos está exigiendo que Hamás entregue todas las armas con las que pueda atacar a Israel, pero permitirá que el grupo conserve algunas armas pequeñas, al menos inicialmente, según un borrador del plan, según dijeron funcionarios y personas familiarizadas con la propuesta. Un equipo dirigido por Estados Unidos, que incluye a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump; Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para misiones de paz; y Nickolay Mladenov, ex alto funcionario de las Naciones Unidas, tiene intención de compartir el documento con Hamás en el plazo de unas semanas. TE PUEDE INTERESAR: Así busca un padre en Gaza los restos de su familia entre los escombros de su hogar Los funcionarios, incluido un diplomático regional, y las personas familiarizadas con el plan hablaron con la condición de mantener su anonimato debido a lo delicado de los detalles. Advirtieron que los detalles podrían cambiar y que todavía podrían surgir diferentes borradores. Sin embargo, si el plan se presenta a Hamás, representaría un esfuerzo significativo hacia la desmilitarización del grupo armado, un elemento clave del plan de 20 puntos de Trump para Gaza, que constituyó la base del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás tras dos años de guerra.

Si el grupo militante, que sigue siendo la fuerza palestina más poderosa de Gaza, entrega la mayoría de sus armas, supondría un gran avance en la disminución del monopolio de Hamás sobre el poder. Un portavoz del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y un responsable de prensa de Hamás no respondieron a las solicitudes de comentarios. El gobierno de Trump espera que Hamás se desarme y cumpla el plan de 20 puntos, dijo Dylan Johnson, un portavoz de la Casa Blanca. “Estados Unidos está trabajando de manera cercana con todas las partes y los mediadores para garantizar la plena aplicación del plan y avanzar hacia un marco de seguridad duradero que respalde la estabilidad a largo plazo en la región y la prosperidad de Gaza”, añadió. No quedó claro de inmediato quién asumiría la propiedad de las armas que Hamás debía entregar ni cómo se llevaría a cabo ese proceso. El borrador del plan parece basarse en principios que ya se han debatido públicamente. El mes pasado, Kushner hizo una presentación en Davos, Suiza, que incluía los próximos pasos para la desmilitarización de Gaza, en la que dijo que las “armas pesadas” serían “retiradas inmediatamente”.

La presentación también dijo que las “armas personales” serían “registradas y retiradas del servicio” cuando una nueva dirigencia palestina se hiciera cargo de la seguridad del enclave, aunque no especificó qué armas estarían incluidas. Es poco probable que Israel retire sus soldados del enclave antes de que Hamás y otros grupos militantes depongan las armas. Israel también considera que la vasta red de túneles subterráneos que Hamás tiene en Gaza forma parte de la infraestructura militar del grupo. Y, sin desmilitarización, será difícil para la nueva junta de Paz de Trump llevar a cabo los siguientes pasos del plan de 20 puntos. Kushner, figura clave en el grupo internacional, no desempeña ningún papel oficial en el gobierno de Trump, pero se ha convertido en uno de los principales arquitectos de los planes de posguerra para Gaza. Los próximos pasos incluyen el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en Gaza, el inicio de la reconstrucción a gran escala y el traspaso de la gobernanza del territorio a un comité tecnocrático palestino. La desmilitarización es “el eje de todo”, según Shira Efron, presidenta de política israelí de la Corporación RAND, un instituto de investigación con sede en Estados Unidos. “Si no se produce, podríamos terminar teniendo dos Gaza, una dirigida por Israel y otra por Hamás, o con un regreso a la guerra en toda regla”. Israel se ha negado a aceptar cualquier cosa que no sea la plena desmilitarización de Gaza, prometiendo despojar a Hamás de la capacidad de lanzar otro ataque contra comunidades israelíes como el ocurrido el 7 de octubre de 2023, que dejó 1200 muertos y desencadenó la guerra en Gaza.

En noviembre, Netanyahu dijo en un discurso ante el Parlamento de Israel que Hamás se desarmaría “por las buenas o por las malas, pero así será”. Hamás no ha dicho públicamente si entregaría sus armas, y la idea de discutir siquiera el desarme ha creado fisuras en el grupo. Para muchos miembros de Hamás, entregar las armas equivaldría a rendirse porque la lucha armada contra Israel es una parte crucial de la ideología del grupo. Y es posible que Hamás no renuncie a sus armas para mantener el control en Gaza. El domingo, Jaled Meshal, un alto miembro de Hamás, sugirió que Hamás quería conservar sus armas, pero que no pensaba utilizarlas en un futuro próximo. TE PUEDE INTERESAR: Israel ataca a terroristas de Hamás en Gaza tras violación del alto al fuego “Mientras haya ocupación, habrá resistencia”, dijo en un acto celebrado en Doha, Catar, organizado por Al Jazeera, la cadena de noticias catarí. Sin embargo, más adelante en sus declaraciones, Meshal dijo que dudaba que la población de Gaza se planteara tomar las armas contra Israel “en los próximos 10 o 15 años”.