¿Cómo impactará el superávit de China de 1 billón de dólares en la estrategia arancelaria de Trump?

Esa complicada ecuación espera al presidente electo Donald Trump, quien tomará posesión el lunes prometiendo aranceles para reducir los déficits comerciales de Estados Unidos. Elevar los impuestos solo sobre los productos procedentes de China podría no hacer mucho para reducir el desequilibrio comercial general de Estados Unidos .

No obstante, solo un tercio del superávit chino fue con Estados Unidos. Y solo un tercio del déficit comercial estadounidense fue con China .

“Eso no es sostenible”, dijo Brad Setser, investigador principal del Consejo de Relaciones Exteriores. “ Las exportaciones chinas no pueden crecer un 12 por ciento cuando el comercio mundial solo crece un 3 por ciento sin afectar profundamente a los sectores exportadores de otros países ”.

Las discrepancias son aún más pronunciadas para los países en desarrollo, excepto para un puñado de exportadores de petróleo y otros recursos naturales que tienen superávit comercial con China. Las naciones africanas en su conjunto compran a China bienes por valor de unos 3 dólares por cada 2 dólares de bienes que venden a China. Luego, en su mayor parte, invierten esa proporción en su comercio con Estados Unidos.

Casi todas las importaciones de China son de petróleo y otros recursos naturales. Pero el 98.9 por ciento de sus exportaciones del año pasado fueron productos manufacturados.

Los países que cuentan con pocos recursos naturales para vender terminan teniendo desequilibrios particularmente grandes con China. El año pasado, Kenia compró a China productos por valor de 35 dólares por cada dólar de productos que vendió a China. Ya que el comercio de Kenia está más o menos equilibrado con Estados Unidos, ha tenido que pedir grandes préstamos para conseguir el dinero con el que pagar las importaciones de China y ahora está muy endeudada, igual que muchos países en desarrollo.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos publicará las estadísticas comerciales definitivas para 2024 a principios de febrero. Sin embargo, las tendencias del comercio estadounidense están claras en las estadísticas que abarcan todo el año pasado, excepto diciembre.

China anunció el mes pasado que eliminaría todos los aranceles a las importaciones procedentes de decenas de los países más pobres del mundo. Pero ya que China es fuerte en prácticamente todas las industrias manufactureras, eliminar los aranceles a las importaciones de los países más pobres podría no representar una gran diferencia en los flujos comerciales. En una rueda de prensa, funcionarios de aduanas chinos hablaron el lunes sobre medidas como importar más pescado y plátanos.

Si el gobierno de Trump aumenta los aranceles mientras China los reduce, la respuesta de muchos otros países podría ser de enojo. China ha estado intentando ir más allá de su grupo básico de naciones estrechamente alineadas, como Rusia, Irán y Corea del Norte, para cortejar a las naciones en desarrollo a través de su Iniciativa Cinturón y Ruta. China también ha intentado obtener ingresos y la buena voluntad de las naciones europeas y de Asia oriental mediante programas de turismo sin visa.

En la base de las difíciles decisiones que se avecinan para China y Estados Unidos hay una gran diferencia: las tasas de ahorro. Los hogares chinos están ahorrando más y gastando poco en importaciones, porque perdieron gran parte de su patrimonio neto después de que el desplome del mercado inmobiliario acabara con más riqueza que el desplome del mercado inmobiliario estadounidense en 2008 y 2009. Pero los estadounidenses en su conjunto están ahorrando muy poco, al tiempo que piden dinero prestado a través de grandes déficits comerciales con el resto del mundo.

Funcionarios y economistas chinos afirman que creen que hay una respuesta mejor que los aranceles: más inversión china en la construcción de fábricas en Estados Unidos.

Sin embargo, la reacción de los legisladores del Congreso y de los gobiernos estatales ha sido en gran medida hostil, incluso llegando a imponer nuevos límites legales en el último par de años a las inversiones chinas en Estados Unidos.

Li You colaboró con la investigación.

Keith Bradsher es el jefe de la corresponsalía de Pekín del Times. Antes fue jefe del buró en Shanghái, Hong Kong y Detroit, y corresponsal en Washington. Ha vivido e informado en China continental durante la pandemia. c. 2025 The New York Times Company.

Por Keith Bradsher, The New York Times.