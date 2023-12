¿Cómo la psicología en las negociaciones climáticas puede impulsar a que los países pasen del interés nacional a la acción colectiva global?

Asif Husain Naviatti, miembro visitante en Gobernanza Climática Internacional, y académico en Universidad de Columbia en su artículo “The psychology of climate negotiations: How to move countries from national self-interest to global collective action” publicado en The Conversation, indica que el calor global alcanzó temperaturas extremas en los últimos meses, así mismo hemos, sido testigos de los catastróficos desastres climáticos; ambos fenómenos naturales nos brindan un potente recordatorio sobre los efectos del cambio climático.

Apartr de ayer, líderes mundiales arribaron a Dubái en don se lleva a cabo la edición 28 de la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, con la mira y el propósito en que las negociaciones puedan alcazar llegar a buen puerto en benefcio tanto del planeta como de cada una de las personas que lo habitamos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo el negacionismo en torno al cambio climático muta a las redes sociales con teorías conspirativas y ataques a activistas?

A pesar del panarama, tal vez un tanto desalentador, aún esta abierta, señala Naviatti, “una pequeña ventana de esperanza para cumplir los objetivos del acuerdo climático de París de 2015, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen aumentando”.

En opinión de Naviatti, “la COP28, debe ser transformadora. ¿Qué se necesitará para aprovechar un espíritu de cooperación internacional en el mundo complejo, divisivo y volátil de hoy, lleno de intereses propios?”.

Como ex alto funcionario de la ONU, precisa el profesor en la Universidad de Columbia, laboré durante años en la “creación de consenso multilateral entre partidos a menudo enormemente divergentes”, por lo que, señala Naviatti “estos son algunos de los desafíos y técnicas de negociación que espero ver cuando representantes de países de todo el mundo se reúnan en Dubai”.

REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Para conseguir poder poner un freno el cambio climático, el mundo deberá disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a lo que los productores de petróleo se oponen a la propuesta de ir eliminando de manera gradual el uso de los combustibles fósiles, mismos que son la mayor fuente de estas emisiones.