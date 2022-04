Con “The Climate Book” Greta Thunberg busca incentivar a las personas del cambio climático

Thunberg, con 19 años, lya publicó anteriormente un libro de memorias, “Our House Is On Fire” (“Nuestra casa está ardiendo”), asó como también la colección de discursos “No One Is Too Small to Make a Difference” (“¡No eres demasiado pequeño para hacer cosas grandes!”).

“The Climate Book” va a ser publicado por Allen Lane el 27 de octubre en el Reino Unido y se tiene previsto que llegue a Estados Unidos a principios de 2023 bajo Penguin Press, así como a otros países.

Con información de la Agencia The Associated Press.