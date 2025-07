Condena el Programa Mundial de Alimentos ataque israelí contra una palestinos que buscaban ayuda alimentaria

El derramamiento de sangre en torno al acceso a la ayuda destaca la situación cada vez más precaria para las personas en Gaza que buscan desesperadamente alimentos y otra asistencia, ya que la guerra que ha sacudido la región no muestra signos de terminar. Israel y Hamás todavía mantienen conversaciones de alto el fuego, pero no parece haber un avance y no está claro si alguna tregua pondría fin a la guerra de manera duradera.

Mientras tanto, Israel ha ampliado sus órdenes de evacuación para el territorio para incluir un área que había sido algo menos afectada que otras, lo que indica que puede estar abriéndose un nuevo campo de batalla, comprimiendo a los palestinos en áreas cada vez más pequeñas de Gaza.

EL PMA CONDENA LA VIOLENCIA EN LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

El Ministerio de Salud, testigos y un funcionario de la ONU dijeron que las fuerzas israelíes abrieron fuego el domingo en el norte de Gaza hacia multitudes que intentaban obtener alimentos de un convoy de 25 camiones que había ingresado al área gravemente afectada.

El comunicado del PMA, que dijo que la multitud que rodeaba su caravana “fue atacada por tanques israelíes, francotiradores y otros disparos”, respalda esas afirmaciones. El comunicado no especificó un número de muertos, diciendo solo que el incidente resultó en la pérdida de “innumerables vidas”.

Después del incidente del domingo, un fotógrafo que colabora con The Associated Press contó 31 cuerpos en el Hospital Shifa en la ciudad de Gaza y otros 20 en el patio de la clínica Sheikh Radwan.

”Estas personas simplemente intentaban acceder a alimentos para alimentarse a sí mismas y a sus familias al borde de la inanición”, dijo, agregando que el incidente ocurrió a pesar de las garantías de las autoridades israelíes de que la entrega de ayuda mejoraría. Parte de esas garantías, dijo, era que las fuerzas armadas no estarían presentes ni participarían a lo largo de las rutas de ayuda.

”Los tiroteos cerca de misiones humanitarias, convoyes y distribuciones de alimentos deben detenerse de inmediato”.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre las afirmaciones del PMA. El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar, publicó el domingo en X que los soldados recibieron instrucciones de “no entablar combate, no disparar”, y compartió un video de tropas cerca de una multitud de palestinos que se reunían alrededor de un camión mientras un soldado gritaba varias veces, “¡No disparen!”. La Associated Press no pudo verificar de inmediato el video y no estaba claro dónde fue grabado.