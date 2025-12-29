Advirtió Marina riesgos en operación del Tren Interoceánico en Oaxaca

    Advirtió Marina riesgos en operación del Tren Interoceánico en Oaxaca
    El documento forma parte de la planeación estratégica del organismo responsable de la operación del Corredor Interoceánico, sectorizado a la SecretarÌa de Marina. FOTO: REFORMA

La infraestructura ferroviaria presentaba condiciones que limitaban su funcionalidad operativa

El Programa Institucional del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 2025-2030 (CIIT) advirtió que la operación del sistema ferroviario requiere mecanismos formales de gestión de riesgos y acciones para atender interrupciones en el servicio.

”La adopción de sistemas de gestión de riesgos y de sostenibilidad ambiental no sólo asegura la continuidad de las operaciones, sino que también posiciona al CIIT como una infraestructura moderna, confiable y alineada con los estándares internacionales en materia ambiental y social”, señala el documento publicado en octubre pasado.

El texto establece que el desarrollo de la infraestructura ferroviaria debe realizarse junto con medidas preventivas y estrategias para enfrentar eventos que afecten la operación del tren.

“El desarrollo de infraestructura debe ir acompañado de planes integrales de mantenimiento preventivo y de estrategias eficaces para la gestión de contingencias, tales como fenómenos climáticos extremos o interrupciones operativas”, indica.

El programa incorpora la supervisión técnica de la infraestructura ferroviaria como parte de las acciones necesarias para mantener la continuidad del servicio.

”Vigilar el cumplimiento de estándares de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria mediante supervisión técnica regular para garantizar la circulación segura de trenes”, establece.

La gestión de riesgos aparece también como uno de los desafíos identificados en la planeación de largo plazo del proyecto iniciado en el sexenio pasado.

”Se requiere atender, entre otros, los siguientes desafíos: resiliencia, mantenimiento y sostenibilidad”, señala.

El documento forma parte de la planeación estratégica del organismo responsable de la operación del Corredor Interoceánico, sectorizado a la SecretarÌa de Marina.

Malas condiciones

En su diagnóstico, el Programa reconoce que las vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec no se encontraban en condiciones de operación regular antes del proceso de rehabilitación.

”Las vías asignadas al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se encontraban inactivas para el transporte regular, debido a su deterioro; así como, la obsolescencia de su infraestructura, que limitaban su funcionalidad operativa”, señala.

El estado de la infraestructura ferroviaria fue documentado como parte de la caracterización inicial del sistema de transporte del Istmo, previo a la puesta en marcha del Corredor Interoceánico.

”En 2019, las vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se encontraban fuera de servicio para el transporte regular debido a su deterioro y a una infraestructura obsoleta”, establece el texto.

El Programa señala que esas condiciones impedían la operación regular del sistema ferroviario para el traslado de carga y pasajeros.

“La infraestructura ferroviaria presentaba condiciones que limitaban su funcionalidad operativa. Las vías férreas del Istmo no permitían la operación regular del transporte ferroviario”, establece.

Ese diagnóstico sirvió como línea base para justificar las acciones de rehabilitación y la puesta en operación del sistema ferroviario del Corredor Interoceánico.

”Las obras incluyen la mejora de la operación de los servicios ferroviarios tanto de carga como de pasajeros”, agrega el documento.

