“El éxito superó todas mis expectativas”: Hugh Jackman pasa de ser Wolverine a ‘imitar’ a Neil Diamond

Más allá de ser un superhéroe de Marvel con el éxito de Wolverine, en cierta forma, Hugh Jackman también es un superhéroe de los musicales desde que ganó el Premio Tony con el musical de Broadway ‘The Boy From Oz’. Ya lo habíamos visto cantar en otros musicales como Les Miserables y El Gran Showman, además de aquella vez que presentó la ceremonia del Oscar, con Anne Hathaway. Pero ahora, vuelve a cantar en el cine, de la mano de Kate Hudson en ‘Song Sung Blue’, con el verdadero drama musical de una pareja que solía ganarse la vida imitando al cantante Neil Diamond. ¿Es verdad que habías aceptado protagonizar Song Sung Blue sin haber visto antes ningún guion? Sí, sí. Y la verdad, nunca antes había aceptado nada sin tener en mis manos un guion completo, con la única excepción de la época en que solía aceptar todo lo que me ofrecían (Risas). Pero en este caso, ya había un documental con la verdadera historia y el director Craig Brewer me llamó para decirme que lo viera. Y quedé obsesionado con la historia del este dúo, cantado canciones de Neil Diamond, con el nombre artística de Lighinting and Thunder. ¿Qué es lo que tanto te gustó de la historia, que ni siquiera es la historia de Neil Diamond? Yo no podía creer que todo el drama que vivieron fuera verdad. Me pareció como una carta de amor para los músicos que cantan por una propina. Y lo digo con mucho respeto porque conozco músicos brillantes que a lo mejor cantan por alguna comida gratis en un restaurante tailandés. Me encantó la historia de amor, como la música los une, la forma en que se rescatan entre ellos.

¿Qué tan diferente es protagonizar una producción de cine donde la acción pasa más por la música que la acción de Wolverine? No fue para nada fácil, porque primero tenía que dejar de lado a Hugh Jackman para convertirme en el personaje de Mike y dejar de ser Mike para ser el cantante Lighting. En ese sentido, ayudaron los ensayos que hicimos en la sala de grabación, porque todo se grabó en vivo, además de algunas sesiones de grabación. ¿El hecho de tener que cantar además de actuar suma o complicó más tu trabajo? Al menos yo, no sé si suma o resta. Lo que siempre me fijo es la persona que me toca interpretar. Tengo que fijarme más en la actuación donde literalmente seguís pensando en él, antes de irme a dormir. Soñaba con él. Yo tampoco creo que cantamos bien, pero lo importante era entretener a la gente. Y es lo que más compartimos. Yo empecé mi carrera como actor y terminé cantando. Y Mike es una persona que nunca le importó. Mike es una persona que nunca le importó donde tenía que cantar. Sting es así. Si está en una fiesta de cumpleaños y alguien le pide que cante, el va y canta. Keith Urban es igual, porque ama la música. Así es el verdadero Mike. El documental de ‘Song Sung Blue’ que muestra la misma realidad que ahora se ve en el cine, cuenta la historia de la verdadera pareja de cantantes ‘Lighting y Thunder’, que en realidad se llamaban Mike y Claire Sardina. Era un matrimonio que solía formar un perfecto dúo, cantando canciones de Neil Diamond, rodeado de tantos éxitos como dramas familiares. Y Hugh Jackman con Kate Hudson, interpretan esa misma historia, con las mismas canciones (incluso mejor que ellos), además del verdadero amor y el drama que vivieron en la realidad.

¿Te identificas en algo con el verdadero imitador de Neil Diamond, Mike Sardina? Yo me identifico mucho con la pasión de Mike Sardina al momento de subirse al escenario, como si fuera una necesidad. Yo siempre tuve esa pasión. La verdad, yo jamás imaginé que iba a poder ganarme la vida con esta carrera. El éxito superó todas mis expectativas, pero incluso si no hubiera tenido éxito, hubiera hecho lo mismo. Mi primer trabajo lo tuve a los 26 años, con musicales amateurs, obras de teatro para nada profesionales, como las obras de teatro que había hecho en la escuela. ¿Si no hubiera sido por Wolverine, a lo mejor te hubiéramos encontrado cantando en algún bar como Lighting? Yo tuve suerte. Si miro hacia atrás, yo ni siquiera tuve mi primer trabajo hasta los 26 años, pero tuve el apoyo de mucha gente. Hasta cierto punto, yo siento la necesidad de ser parte de mi tribu, contando historias en la forma que sea. Pero en este caso, tuve que subir la rampa, aumentar el volumen en la parte donde tuve que entender el miedo a perderlo todo, el miedo de no poder cumplir nunca tu sueño, como pasa en esta historia. Muy pocos lo creerían, pero a nivel personal, como periodista, tengo mi propia anécdota después de haber sido invitado a la Función de Gala del Teatro Chino en Hollywood. Ese mismo día, en el hotel donde me hospedaba, estacioné en el único lugar disponible aunque un cartel decía que solo era para los miembros de status Diamante. El tema es que a la noche, en la fiesta del estreno de Song Sung Blue, después de cruzar unas palabras con Kate Hudson, preguntándole si está preparada para cantar también en la ceremonia del Oscar... cuando me dijo “Ese tipo de invitaciones jamás las rechazo”, frente a nuestra mesa, había un cartel que a mi me pareció que otra vez, solo estaba reservado para miembros del nivel Diamante, por un cartel que decía en inglés ‘Reserved Diamond Family’. Y lo gracioso es que no tenía nada que ver con ningún nivel Diamante. Era la mesa reservada para la familia Diamond, la familia de Neil Diamond!!! Entre risas, le conté la anécdota a la esposa de Neil, Katie Diamond. Y después de contarme que él no había ido, porque se quedó en la casa que tienen en Colorado, me mostró la entrada de la función de gala que él nunca llegó a usar y me la regaló “para que tengas el Diamond status”. Kate Hudson en persona, me firmó también el boleto, para documentar la anécdota. Y tenía que contarlo, porque tal cual como en ‘Song Sung Blue’, me quedó un perfecto homenaje de Neil Diamond.

¿Qué tan difícil resultó cantar tal cual como Neil Diamond? Fue algo muy ‘cool’ y me alegra que hayamos empezado todo en el estudio de grabación, aunque tampoco buscamos ninguna imitación. Pero yo quería que fuera el mejor homenaje a Neil Diamond. Escuché toda la música que pude. Tampoco voy a negar que muchas veces me sentí inseguro y muy preocupado, aunque salió todo mejor de lo que pensaba. ¿Y mas allá de la historia de un imitador de Neil Diamond que opinas sobre el verdadero Neil Diamond? Estuve con él hace dos semanas y todavía sigue cantando. Suena excelente. Para alguien que le gusta la música como yo, cuando escucho a Neil Diamond, me apasiona como cantante. Es muy puro, puede cantar donde sea, por debajo o por arriba de su tono, en cualquier volumen. Y más allá de la historia, tener la música de él... no puedo pedir nada más. ¿Qué opinó el verdadero Neil Diamond sobre la película? (Neil Diamond) me llamó por teléfono, porque ya nos conocíamos de antes. Tenemos un buen amigo en común. Y él, con su esposa Katie, me llamaron con lágrimas en los ojos. Se emocionaron mucho, en especial Neil, les encantó la película. Como buen australiano, básicamente me invité a ir a verlos personalmente. Neil no dudó “pero vivimos en Colorado”, le dije que no era ningún problema y me ofrecieron incluso pasar la noche en la casa de ellos. Estábamos por ir a cenar cuando Katie Diamond me dijo “Hay una gran probabilidad que Neil te ofrezca salir a cantar karaoke”. Y es lo que hicimos después de comer. Él cantó, cantamos juntos ‘Sweet Caroline’. Yo sentí que estaba soñando. Fue maravilloso.

¿Y cómo fue la relación con Kate Hudson fuera de cámaras? Supongo que encontramos la magia en el estudio de grabación, cuando cantábamos juntos, todos los días. Yo también soy un gran admirador de Katie y su música, pero cuando nos tocaba cantar juntos, sentía una magia especial. Y hasta fuera de cámaras, en el estudio, seguimos cantando, tocando la guitarra. ¿Tuviste que cambiar también tu acento Australiano? Sí, trabajé con un especialista en dialectos que además es músico con un oído absoluto. Podía parecer que todo me había salido bien, pero él enseguida resaltaba a lo mejor una palabra que podíamos mejorar. Tenía una forma muy especial de trabajar, me daba una oración especial, que yo trataba de memorizar a la perfección, pero él siempre estaba a un costado, para que yo pudiera preocuparme por la actuación, sabiendo que si algo salía mal en el acento, él iba a poder ayudarme durante el rodaje.