Cristiano Ronaldo gana el Globe Soccer Award 2025 y reafirma su legado en Medio Oriente

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista fuera de la cancha al conquistar el Globe Soccer Award 2025, distinción entregada este domingo en Dubái durante la tradicional gala que reconoce a las principales figuras del balompié mundial.

El astro luso fue elegido como Mejor Jugador del Medio Oriente, premio que vuelve a colocar su nombre en lo más alto del fútbol regional.

A sus 40 años, Ronaldo ha sostenido un nivel competitivo que lo mantiene como referencia en Arabia Saudita.

Su impacto con Al-Nassr no solo se refleja en lo mediático, sino también en lo deportivo, donde continúa siendo el principal argumento ofensivo del club tanto en liga como en competencias internacionales.

Durante el año calendario 2025, Cristiano Ronaldo acumuló alrededor de 32 goles y 4 asistencias en 36 partidos oficiales, cifras que confirman su vigencia goleadora.

En la actual temporada de la Saudi Pro League 2025-26, el portugués registra 12 goles en 10 apariciones, colocándose entre los máximos anotadores del torneo.

Estos registros le han permitido seguir ampliando su cuenta histórica de goles oficiales, superando ya la barrera de los 950 tantos entre clubes y selección, y manteniendo viva la carrera rumbo al objetivo simbólico de los 1,000 goles.