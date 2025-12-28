Cristiano Ronaldo gana el Globe Soccer Award 2025 y reafirma su legado en Medio Oriente

Fútbol Internacional
/ 28 diciembre 2025
    Cristiano Ronaldo gana el Globe Soccer Award 2025 y reafirma su legado en Medio Oriente
    Cristiano Ronaldo posa con el Globe Soccer Award 2025 en Dubái, tras ser reconocido como el Mejor Jugador de Medio Oriente y reafirmar su impacto con el Al-Nassr. FOTO: X

El delantero portugués fue reconocido este domingo en Dubái tras firmar otro año productivo con el Al-Nassr, manteniéndose como una de las figuras más determinantes del futbol

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista fuera de la cancha al conquistar el Globe Soccer Award 2025, distinción entregada este domingo en Dubái durante la tradicional gala que reconoce a las principales figuras del balompié mundial.

El astro luso fue elegido como Mejor Jugador del Medio Oriente, premio que vuelve a colocar su nombre en lo más alto del fútbol regional.

A sus 40 años, Ronaldo ha sostenido un nivel competitivo que lo mantiene como referencia en Arabia Saudita.

TE PUEDE INTERESAR: Nick Torres de Algodoneros a las Grandes Ligas: MVP de la LMB firma con los Yankees

Su impacto con Al-Nassr no solo se refleja en lo mediático, sino también en lo deportivo, donde continúa siendo el principal argumento ofensivo del club tanto en liga como en competencias internacionales.

Durante el año calendario 2025, Cristiano Ronaldo acumuló alrededor de 32 goles y 4 asistencias en 36 partidos oficiales, cifras que confirman su vigencia goleadora.

En la actual temporada de la Saudi Pro League 2025-26, el portugués registra 12 goles en 10 apariciones, colocándose entre los máximos anotadores del torneo.

Estos registros le han permitido seguir ampliando su cuenta histórica de goles oficiales, superando ya la barrera de los 950 tantos entre clubes y selección, y manteniendo viva la carrera rumbo al objetivo simbólico de los 1,000 goles.

Los Globe Soccer Awards se han consolidado como uno de los reconocimientos más influyentes del fútbol internacional, especialmente por su enfoque global y regional.

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo recibe este galardón, lo que refuerza su peso específico dentro del desarrollo del fútbol en Medio Oriente desde su llegada a Arabia Saudita.

Al subir al escenario, el portugués agradeció el reconocimiento y destacó el valor que tiene este premio dentro de su carrera.

Señaló que recibir el Globe Soccer Award es una motivación extra para seguir compitiendo al máximo nivel, además de reconocer el apoyo de su familia, compañeros y cuerpo técnico como clave para mantener su rendimiento.

Cristiano Ronaldo también subrayó que se siente pleno en esta etapa de su trayectoria y con la ambición intacta de seguir marcando goles y ganando títulos, dejando claro que su historia en el fútbol aún no está escrita por completo.

Temas


Premios
Futbol internacional

Localizaciones


Riad

Personajes


Cristiano Ronaldo

Organizaciones


Al-Nassr

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

