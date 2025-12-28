Incrementa el salario mínimo de México en el 2026

Para el próximo año, con el auge de precios y el constante cambio en los parámetros de las exportaciones e importaciones, una de las principales incógnitas para muchos mexicanos se concentra en cuánto será el salario mínimo en el 2026.

Por definición del mismo gobierno federal de México, el salario mínimo es la cantidad base que todo trabajador debe recibir por su jornada laboral. El monto es fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI). Dicho pago debe ser suficiente para cumplir con las necesidades básicas de cada trabajador.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Aumenta el Salario Mínimo!... a partir de 2026 será de 9 mil 582 y en la frontera de 13 mil 408 pesos

Para el 2026, se informó que el porcentaje del salario mínimo tendrá un incremento del 13%.

El informe fue dado el 3 de diciembre, por Marath Bolaños, Secretario del Trabajo y Previsión Social de México. El aumento se reflejará con un monto aproximado del 312.04 pesos. Se estima que salario mensual será de 9 mil pesos en la zona general del país; en paralelo, en la Zona Libre de la Frontera del Norte será superior a 13 mil pesos.

Desde un reporte específico de la CONASAMI, el salario mínimo general será de 9 mil 582.47 pesos mensuales; mientras que la Zona Libre de la Frontera Norte tendrá un aumento del 5%, reflejando un pago de 13 mil 409.80 pesos al mes.

TE PUEDE INTERESAR: Se acorta brecha entre los salarios desde que se aplicaron alzas al mínimo

El salario mínimo debe corresponder a los gastos de la canasta básica y a lo que necesiten los integrantes de la familia, explica la Profeco.

Por su parte, según el Programa Contra la Inflación y la Carestía, esta debe contener 24 productos alimentarios y de higiene personal, que en conjunto no deben exceder los 910 pesos.