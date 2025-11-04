Condena Gobierno de Trump violencia política en México

Internacional
/ 4 noviembre 2025
    Condena Gobierno de Trump violencia política en México
    Karoline Leavitt reiteró que Trump tiene mucho respeto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. FOTO: AP

Asegura portavoz de la Casa Blanca que se está al tanto de la ejecución en un evento público de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán

El Gobierno de Estados Unidos condenó la violencia política en México tras el asesinato el pasado fin de semana de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijo que la administración Trump está al tanto de la ejecución del edil michoacano.

TE PUEDE INTERESAR: Con sombreros ‘ensangrentados’, honra Cámara de Diputados a Carlos Manzo

“Con respecto a esta noticia específica y al presunto asesinato ocurrido en México, sé que la Administración Trump está al tanto de ello y, por supuesto, condenamos toda forma de violencia política en cualquier lugar y en todas sus formas”, expresó Leavitt.

La funcionaria del Gobierno de Trump, por otro lado, dijo que el presidente tiene mucho respeto por su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, y Estados Unidos busca mantener la presión para combatir al narcotráfico.

“Creo que tiene mucho respeto por ella como presidenta de México, y realmente aprecia la coordinación con el Gobierno Trump”, declaró en rueda de prensa la portavoz.

“Puedo hablar por el Presidente al decir que seguimos presionando a México para que haga más por combatir el tráfico de drogas y a los cárteles dentro de su territorio, y estamos trabajando con ellos en todo lo que podemos”.

Sheinbaum, por su parte, descartó una potencial intervención armada de Estados Unidos, ante informes de medios de comunicación que apuntan a que Trump estaría analizando enviar tropas a suelo mexicano para combatir a cárteles.

“Eso no va a ocurrir”, declaró la presidenta.

“El Presidente (Trump) ha utilizado obviamente toda una batería de opciones presidenciales y toda su autoridad para enfrentar el narcotráfico y para designar a esos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, señaló la portavoz Leavitt.

Se negó a confirmar si hay planes militares al sur de la frontera, pese a la insistencia de representantes de medios de comunicación.

Temas


Relaciones Exteriores
Violencia Política

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa