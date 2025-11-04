Condena Gobierno de Trump violencia política en México

El Gobierno de Estados Unidos condenó la violencia política en México tras el asesinato el pasado fin de semana de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijo que la administración Trump está al tanto de la ejecución del edil michoacano.

“Con respecto a esta noticia específica y al presunto asesinato ocurrido en México, sé que la Administración Trump está al tanto de ello y, por supuesto, condenamos toda forma de violencia política en cualquier lugar y en todas sus formas”, expresó Leavitt.

La funcionaria del Gobierno de Trump, por otro lado, dijo que el presidente tiene mucho respeto por su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, y Estados Unidos busca mantener la presión para combatir al narcotráfico.

“Creo que tiene mucho respeto por ella como presidenta de México, y realmente aprecia la coordinación con el Gobierno Trump”, declaró en rueda de prensa la portavoz.

“Puedo hablar por el Presidente al decir que seguimos presionando a México para que haga más por combatir el tráfico de drogas y a los cárteles dentro de su territorio, y estamos trabajando con ellos en todo lo que podemos”.

Sheinbaum, por su parte, descartó una potencial intervención armada de Estados Unidos, ante informes de medios de comunicación que apuntan a que Trump estaría analizando enviar tropas a suelo mexicano para combatir a cárteles.

“Eso no va a ocurrir”, declaró la presidenta.

“El Presidente (Trump) ha utilizado obviamente toda una batería de opciones presidenciales y toda su autoridad para enfrentar el narcotráfico y para designar a esos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, señaló la portavoz Leavitt.

Se negó a confirmar si hay planes militares al sur de la frontera, pese a la insistencia de representantes de medios de comunicación.