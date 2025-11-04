Con sombreros ‘ensangrentados’, honra Cámara de Diputados a Carlos Manzo

México
/ 4 noviembre 2025
    Con sombreros ‘ensangrentados’, honra Cámara de Diputados a Carlos Manzo
    Legisladores del PRI colocaron los sombreros con pintura roja sobre los micrófonos de sus curules. FOTO: CUARTOSCURO

Legisladores guardaron un minuto de silencio por el alcalde michoacano que fue ejecutado el fin de semana en un evento en Uruapan

La Cámara de Diputados homenajeó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien fue asesinado el pasado fin de semana en un evento público.

La sesión de este martes 4 de noviembre empezó con un minuto de silencio que guardaron los diputados en honor a Manzo.

“El pasado sábado, fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, ex diputado federal y presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Su pérdida representa un hecho profundamente lamentable para su comunidad y para todo México.

“En memoria de su trayectoria y como muestra de solidaridad con su familia y seres queridos, así como para todo el pueblo de Michoacán, solicito a las y los diputados guardar un minuto de silencio en memoria de Carlos Manzo Rodríguez”, indicó la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Kenia López.

Tras ello, algunos legisladores gritaron en el recinto legislativo frases como “¡Viva Carlos Manzo!” y “¡Justicia!”, a lo que le siguió un momento de aplausos.

Legisladores del PRI llegaron al Pleno con sombreros blancos manchados de pintura roja, simulando sangre, en referencia al característico sombrero que usaba el edil independiente que fue ejecutado.

Después, los sombreros fueron colocados sobre los micrófonos de las curules de los diputados priistas.

Por su parte, integrantes de la bancada del PAN pusieron en sus curules velas de baterías y un cuadro con un sombrero blanco, un limón y una mariposa monarca, que hacen referencia a los asesinatos, además del de Manzo, al de Bernardo Bravo, líder limonero; y al de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca ejecutado en 2020.

El Pleno también guardó un minuto de silencio por los fallecimientos de Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex; Elena Sánchez, funcionaria de San Lázaro; y las víctimas de un incendio en una tienda de Hermosillo, Sonora.

“Solicito respetuosamente que esta Asamblea guarde un minuto de silencio, el cuarto minuto del día, por el trágico suceso ocurrido en Hermosillo, Sonora, en una tienda de conveniencia de esta ciudad, donde perdieron la vida 23 personas y varias más resultaron heridas.

“Este doloroso acontecimiento ha conmovido profundamente a la sociedad sonorense y al País entero. Rindamos desde este Pleno un respetuoso homenaje a las víctimas y a sus familias en señal de solidaridad y duelo nacional”, indicó Kenia López.

