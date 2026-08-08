Condena un juez de EU a Meta a pagar 567 millones de dólares en un caso de seguridad infantil

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Internacional
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    Condena un juez de EU a Meta a pagar 567 millones de dólares en un caso de seguridad infantil
    El director general de Meta, Mark Zuckerberg, llega a un juicio para determinar si las plataformas de redes sociales causan adicción y daño deliberado en menores de edad, el 18 de febrero de 2026, en Los Ángeles. AP/Ryan Sun

La resolución del juez Bryan Biedscheid cierra la segunda fase de un proceso civil que se ha convertido en un caso histórico abierto en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez

NUEVO MÉXICO- Un juzgado del distrito de Santa Fe en Nuevo México (Estados Unidos) ha condenado al gigante tecnológico Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes que debe crear por considerar que su forma de operar perjudica la salud y seguridad de los adolescentes.

”Las plataformas de Meta constituyen una molestia pública porque su propósito y su efecto son maximizar la interacción de los usuarios, incluso de forma que resultan perjudiciales para la salud y la seguridad de los adolescentes”, indicó el juez de acuerdo con un fallo difundido en medios estadounidenses.

La resolución del juez Bryan Biedscheid cierra la segunda fase de un proceso civil que se ha convertido en un caso histórico abierto en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, que ha acusado a las plataformas de redes sociales de Meta de provocar una crisis de salud mental entre los jóvenes del estado y exponer a los menores a la explotación por parte de depredadores sexuales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/antes-anthropic-y-openai-ahora-meta-informa-que-su-modelo-de-ia-hackeo-a-otra-empresa-EP22698509

Torrez calificó la decisión como una “victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales les están haciendo a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer más seguros en internet”, según informó el diario Santa Fe New Mexican.

El fallo establece que el pago se destinará a un fondo que se debe crear para remediar los daños producidos por sus aplicaciones a los niños, además ordena a la compañía establecer límites temporales para los jóvenes, restricciones a las notificaciones y mejorar el sistema de comprobación de las denuncias de abusos de menores.

La decisión judicial se produce después de que en una etapa preliminar del mismo caso un juzgado condenara a la compañía de Mark Zuckerberg a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños al considerar que violó la ley de protección al confundir sobre la seguridad para los menores en Facebook e Instagram.

Meta y otros gigantes tecnológicos se encuentran bajo una avalancha de demandas en Estados Unidos por parte de colectivos, escuelas y estados por las consecuencias para los jóvenes de la adición a estas redes sociales y el modelo en que se ha basado el crecimiento de esta industria durante años

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