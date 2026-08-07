Modalidad 44 del IMSS: así pueden los trabajadores independientes asegurar su futuro y acceder a una pensión
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Conoce quiénes pueden solicitarla, cuánto cuesta en 2026 y cómo puede contribuir a tu historial de seguridad social para el retiro.
La Modalidad 44 es el nombre con el que se conoce a la Incorporación Voluntaria de los Trabajadores del Ámbito Urbano al Seguro Social, un esquema dirigido principalmente a personas que trabajan por cuenta propia y no tienen un patrón que las registre ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A través de esta modalidad, los trabajadores independientes pueden incorporarse voluntariamente al Régimen Obligatorio y obtener acceso a diferentes prestaciones de seguridad social. La cobertura se contrata por periodos de un año y puede renovarse.
¿Quiénes pueden tramitar la Modalidad 44?
Este esquema está dirigido a trabajadores no asalariados que desarrollan sus actividades en zonas urbanas. Entre las personas que pueden solicitarlo se encuentran:
- Profesionales que trabajan por cuenta propia.
- Comerciantes en pequeño.
- Artesanos.
- Personas que laboran en industrias familiares.
Otros trabajadores independientes que no cuentan con un empleador.
Sin embargo, existen restricciones médicas para incorporarse. El IMSS contempla determinadas enfermedades preexistentes que pueden impedir el aseguramiento, por lo que es necesario responder de manera verídica el cuestionario médico correspondiente.
¿Qué beneficios ofrece esta modalidad?
Uno de los principales atractivos de la Modalidad 44 es que permite al trabajador y a sus beneficiarios legales contar con servicios médicos del IMSS.
La cobertura contempla atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. El servicio comienza el primer día del mes siguiente al ingreso al seguro.
Además, la incorporación puede ser relevante para quienes buscan mantener su historial de seguridad social y cumplir con las condiciones necesarias para acceder a una pensión.
Es importante aclarar que tener Modalidad 44 no significa recibir automáticamente una pensión. El derecho a una pensión depende de factores como las semanas cotizadas, el régimen pensionario aplicable y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos por la legislación.
¿Cuánto cuesta la Modalidad 44 en 2026?
A partir del 1 de febrero de 2026, el costo anual del aseguramiento es de 20 mil 538.59 pesos, de acuerdo con la información proporcionada por el IMSS.
El trámite administrativo no tiene costo, pero el aseguramiento sí requiere realizar el pago correspondiente. Este puede cubrirse de manera anual o mediante pagos bimestrales.
La incorporación también puede realizarse de forma individual o colectiva cuando se trata de grupos de al menos 25 personas.
¿Cómo tramitar la Modalidad 44 en línea?
El IMSS permite iniciar el procedimiento por internet. Para hacerlo, es necesario tener a la mano la CURP, el Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal.
El interesado puede ingresar mediante el Escritorio Virtual utilizando su e.firma vigente o recurrir al portal ciudadano con la CURP.
Posteriormente deberá seleccionar la opción de incorporación voluntaria al régimen obligatorio, completar el cuestionario médico y proporcionar la información solicitada.
Una vez procesada la solicitud, el sistema genera los documentos necesarios para realizar el pago. El plazo máximo señalado para resolver el trámite es de un día hábil.