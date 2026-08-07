Modalidad 44 del IMSS: así pueden los trabajadores independientes asegurar su futuro y acceder a una pensión

La Modalidad 44 es el nombre con el que se conoce a la Incorporación Voluntaria de los Trabajadores del Ámbito Urbano al Seguro Social, un esquema dirigido principalmente a personas que trabajan por cuenta propia y no tienen un patrón que las registre ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A través de esta modalidad, los trabajadores independientes pueden incorporarse voluntariamente al Régimen Obligatorio y obtener acceso a diferentes prestaciones de seguridad social. La cobertura se contrata por periodos de un año y puede renovarse.

¿Quiénes pueden tramitar la Modalidad 44?

Este esquema está dirigido a trabajadores no asalariados que desarrollan sus actividades en zonas urbanas. Entre las personas que pueden solicitarlo se encuentran:

- Profesionales que trabajan por cuenta propia.

- Comerciantes en pequeño.

- Artesanos.

- Personas que laboran en industrias familiares.

Otros trabajadores independientes que no cuentan con un empleador.

Sin embargo, existen restricciones médicas para incorporarse. El IMSS contempla determinadas enfermedades preexistentes que pueden impedir el aseguramiento, por lo que es necesario responder de manera verídica el cuestionario médico correspondiente.

¿Qué beneficios ofrece esta modalidad?

Uno de los principales atractivos de la Modalidad 44 es que permite al trabajador y a sus beneficiarios legales contar con servicios médicos del IMSS.

La cobertura contempla atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. El servicio comienza el primer día del mes siguiente al ingreso al seguro.