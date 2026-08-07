¿Qué significa que Nu ya sea un banco? Lo que cambia con tu ahorro y saldo

Nu, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que tomó gran relevancia en los últimos años entre la sociedad joven mexicana, concluyó su transformación a institución de banca múltiple; por lo que a partir del 6 de agosto comenzó a operar formalmente como banco en México. La institución de origen brasileño informó que el proceso incluyó una migración tecnológica realizada un día antes de su formalización, por lo que permitió trasladar su operación a la nueva infraestructura bancaria sin afectar el funcionamiento de las tarjetas de crédito y débito ni el acceso de los usuarios a la aplicación.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE NU SEA UN BANCO? Esta nueva etapa busca consolidar a la compañía como un neo banco regulado en México con facultades bancarias plenas, sujeto a estándares más exigentes. Tendrá tres implicaciones centrales, como: - Mayor respaldo institucional para los usuarios;

- Más capacidad para ampliar productos financieros;

- Marco regulatorio más robusto para competir como banco digital.

Por lo que siendo una Institución de Banca Múltiple implica operar bajo una categoría regulatoria distinta, con supervisión directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La licencia bancaria CNBV no sólo autoriza la nueva denominación, también exige cumplir con requerimientos específicos de capital, reservas, control interno, gobierno corporativo y administración de riesgos. Recuerda, una Sofipo es una sociedad financiera popular regulada, enfocada en ofrecer servicios financieros bajo un marco específico; mientras que una institución de banca múltiple cuenta con una licencia bancaria más amplia, mayores requerimientos de capital y reservas, y la posibilidad de ofrecer una gama más completa de productos bancarios.

DE 25 MIL A 400 MIL UDIS Con el cambio de figura regulatoria, los depósitos de los clientes dejan de estar protegidos bajo el esquema de las Sofipos, cuyo seguro cubría hasta 25 mil UDIS, equivalentes alrededor de 225 mil pesos, y pasan al respaldo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que protege hasta 400 mil UDIS, es decir, cerca de 3.6 millones de pesos por persona y por institución bancaria. Actualmente, Nu funciona como una tarjeta secundaria o una cuenta complementaria; pero con una protección bancaria, se abre la posibilidad de que la institución sea considerada como un espacio de resguardo patrimonial más sólido. Este cambio es uno de los más relevantes al pasar a ser una institución de banca múltiple, luego de ser una Sofipo, por lo que eleva el nivel de protección frente al esquema anterior.

¿CÓMO AFECTARÁ A LOS USUARIOS? Que ahora Nu sea un banco no significa que abandonará los atributos que impulsaron su crecimiento, seguirá apoyada por su experiencia digital, sin sucursales físicas y con una propuesta centrada en simplicidad, transparencia y bajo costo. Nu aseguró que los usuarios conservarán el mismo número de cuenta, tarjetas, historial, aplicación y acceso a sus productos actuales. Así que ofrecerá a sus usuarios mayor protección de depósitos, supervisión ampliada y capacidad para desarrollar nuevos servicios, así como avanzar hacia una relación más integral con el cliente.

Por lo que podría habilitar: - Resguardo de ahorro con mayor protección institucional;

- Portabilidad de nómina como puerta de entrada a la vida financiera diaria;

- Mayor confianza para concentrar pagos, ahorro y administración de dinero;

- Desarrollo futuro de productos bancarios más completos. Por la app no te preocupes, la operación seguirá siendo digital, sin sucursales bancarias físicas y enfocada en una experiencia simple. Siendo así que su evolución a un banco está enfocada a fortalecer la confianza, ampliar capacidades y respaldar una relación financiera más profunda con los usuarios.

EL BANCO DIGITAL MÁS GRANDE DE MÉXICO La empresa señaló que convertirse en banco también le permitirá desarrollar nuevos productos y servicios que no podía ofrecer bajo su anterior licencia, entre ellos cuentas de nómina, mayores capacidades de crédito y otras soluciones financieras, manteniendo un modelo completamente digital y sin sucursales físicas. “Este hito es un punto de partida para seguir acompañando de cerca a nuestros clientes. Operar como banco nos da las herramientas para evolucionar junto a ellos, manteniendo la misma esencia, simplicidad y transparencia de siempre, ahora con más posibilidades”, afirmó Armando Herrera, director general de Nu México. Con esta transformación, Nu se convierte en el banco digital más grande del país por número de clientes, con una base superior a 15 millones de usuarios, y buscará fortalecer su presencia en el sistema financiero mexicano mediante una mayor oferta de productos y servicios bajo el marco regulatorio de la banca múltiple.