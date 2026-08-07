¿Qué significa que Nu ya sea un banco? Lo que cambia con tu ahorro y saldo

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    ¿Qué significa que Nu ya sea un banco? Lo que cambia con tu ahorro y saldo
    Nu, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que tomó gran relevancia en los últimos años entre la sociedad joven mexicana, concluyó su transformación a institución de banca múltiple. ARCHIVO VANGUARDIA
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


Apps
Dinero
Bancos

Localizaciones


México

Organizaciones


Nu Bank

Esta nueva etapa busca consolidar a la compañía como un neo banco regulado en México

Nu, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que tomó gran relevancia en los últimos años entre la sociedad joven mexicana, concluyó su transformación a institución de banca múltiple; por lo que a partir del 6 de agosto comenzó a operar formalmente como banco en México.

La institución de origen brasileño informó que el proceso incluyó una migración tecnológica realizada un día antes de su formalización, por lo que permitió trasladar su operación a la nueva infraestructura bancaria sin afectar el funcionamiento de las tarjetas de crédito y débito ni el acceso de los usuarios a la aplicación.

https://vanguardia.com.mx/dinero/nu-ya-opera-como-banco-en-mexico-ofrece-mayor-proteccion-a-usuarios-GO22682163

¿QUÉ SIGNIFICA QUE NU SEA UN BANCO?

Esta nueva etapa busca consolidar a la compañía como un neo banco regulado en México con facultades bancarias plenas, sujeto a estándares más exigentes.

Tendrá tres implicaciones centrales, como:

- Mayor respaldo institucional para los usuarios;
- Más capacidad para ampliar productos financieros;
- Marco regulatorio más robusto para competir como banco digital.

Por lo que siendo una Institución de Banca Múltiple implica operar bajo una categoría regulatoria distinta, con supervisión directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La licencia bancaria CNBV no sólo autoriza la nueva denominación, también exige cumplir con requerimientos específicos de capital, reservas, control interno, gobierno corporativo y administración de riesgos.

Recuerda, una Sofipo es una sociedad financiera popular regulada, enfocada en ofrecer servicios financieros bajo un marco específico; mientras que una institución de banca múltiple cuenta con una licencia bancaria más amplia, mayores requerimientos de capital y reservas, y la posibilidad de ofrecer una gama más completa de productos bancarios.

https://vanguardia.com.mx/informacion/nu-abre-convocatoria-al-programa-de-becarios-mexico-2026-requisitos-areas-y-fechas-clave-NB19185091

DE 25 MIL A 400 MIL UDIS

Con el cambio de figura regulatoria, los depósitos de los clientes dejan de estar protegidos bajo el esquema de las Sofipos, cuyo seguro cubría hasta 25 mil UDIS, equivalentes alrededor de 225 mil pesos, y pasan al respaldo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que protege hasta 400 mil UDIS, es decir, cerca de 3.6 millones de pesos por persona y por institución bancaria.

Actualmente, Nu funciona como una tarjeta secundaria o una cuenta complementaria; pero con una protección bancaria, se abre la posibilidad de que la institución sea considerada como un espacio de resguardo patrimonial más sólido.

Este cambio es uno de los más relevantes al pasar a ser una institución de banca múltiple, luego de ser una Sofipo, por lo que eleva el nivel de protección frente al esquema anterior.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-retirar-en-efectivo-los-rendimientos-generados-por-las-cajitas-nu-FN18374760

¿CÓMO AFECTARÁ A LOS USUARIOS?

Que ahora Nu sea un banco no significa que abandonará los atributos que impulsaron su crecimiento, seguirá apoyada por su experiencia digital, sin sucursales físicas y con una propuesta centrada en simplicidad, transparencia y bajo costo.

Nu aseguró que los usuarios conservarán el mismo número de cuenta, tarjetas, historial, aplicación y acceso a sus productos actuales.

Así que ofrecerá a sus usuarios mayor protección de depósitos, supervisión ampliada y capacidad para desarrollar nuevos servicios, así como avanzar hacia una relación más integral con el cliente.

Por lo que podría habilitar:

- Resguardo de ahorro con mayor protección institucional;
- Portabilidad de nómina como puerta de entrada a la vida financiera diaria;
- Mayor confianza para concentrar pagos, ahorro y administración de dinero;
- Desarrollo futuro de productos bancarios más completos.

Por la app no te preocupes, la operación seguirá siendo digital, sin sucursales bancarias físicas y enfocada en una experiencia simple. Siendo así que su evolución a un banco está enfocada a fortalecer la confianza, ampliar capacidades y respaldar una relación financiera más profunda con los usuarios.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-saber-cuando-se-descongela-el-saldo-en-mis-cajitas-nu-proceso-y-beneficios-IP18248918

EL BANCO DIGITAL MÁS GRANDE DE MÉXICO

La empresa señaló que convertirse en banco también le permitirá desarrollar nuevos productos y servicios que no podía ofrecer bajo su anterior licencia, entre ellos cuentas de nómina, mayores capacidades de crédito y otras soluciones financieras, manteniendo un modelo completamente digital y sin sucursales físicas.

“Este hito es un punto de partida para seguir acompañando de cerca a nuestros clientes. Operar como banco nos da las herramientas para evolucionar junto a ellos, manteniendo la misma esencia, simplicidad y transparencia de siempre, ahora con más posibilidades”, afirmó Armando Herrera, director general de Nu México.

Con esta transformación, Nu se convierte en el banco digital más grande del país por número de clientes, con una base superior a 15 millones de usuarios, y buscará fortalecer su presencia en el sistema financiero mexicano mediante una mayor oferta de productos y servicios bajo el marco regulatorio de la banca múltiple.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apps
Dinero
Bancos

Localizaciones


México

Organizaciones


Nu Bank

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
El hombre norteamericano habría entrado al país con armas sin que ninguna autoridad fronteriza lo advirtiera.

Chad, estadounidense acusado de multihomicidio en Saltillo, habría cruzado a México con el arma pese a restricción
Chad “N” permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por el ataque ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas.

De una multa de tránsito en Texas al penal de Saltillo: cómo un exmilitar de EU acabó acusado de multihomicidio
La joven recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS, donde continúa bajo atención médica.

Un disparo con entrada y salida en el cráneo amenaza la vida de Litzy, sobreviviente del multihomicidio en Saltillo
Coahuila reportó un incremento en la tasa de suicidios durante 2025 en comparación con 2024.

Coahuila: Aumenta tasa de suicidios y entidad se ubica en el sexto lugar en el país
El papá de Dafne Zapata Quintos enfrenta un proceso legal acusado de violación equiparada contra la víctima cuando apenas tenía 6 años.

Padre de Dafne enfrenta juicio por abuso a menor que murió en academia militarizada
Con el desarrollo de la tecnología y los entornos digitales, la figura del gato doméstico se ha convertido en un icono indispensable de la cultura de internet y de la vida cotidiana.

Día Internacional del Gato: ¿Qué historia hay detrás del 8 de agosto?
El Fondo de Pensiones para el Bienestar continúa vigente en 2026 y permite complementar las pensiones de ciertos trabajadores que cotizaron bajo el régimen de cuentas individuales.

¿Tu pensión puede subir en 2026? Estos trabajadores del IMSS e ISSSTE pueden recibir un complemento
Memorias. Laura Esquivel compartió con VMÁS algunos de los recuerdos y sabores de su infancia que quedaron plasmados en ‘Como agua para chocolate’.

Laura Esquivel vuelve a Coahuila para celebrar los sabores que inspiraron a ‘Tita’