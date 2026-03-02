Confirman que cuatro militares de EU han muerto en ataques de Irán

Un cuarto militar estadounidense murió tras ser atacado por Irán durante el fin de semana, anunció el ejército estadounidense el lunes.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), con sede en Tampa, Florida, dijo que la víctima falleció a causa de sus heridas después de haber sido inicialmente catalogada como gravemente herida en el ataque contra Kuwait.

Las identidades de los militares caídos se mantienen en secreto hasta 24 horas después de que se haya notificado a los familiares.

“Continúan las principales operaciones de combate y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en curso”, dijo CENTCOM.

Se cree que cuatro militares estadounidenses resultaron gravemente heridos en el ataque.

El CENTCOM anunció inicialmente el domingo que tres militares estadounidenses habían muerto y cinco estaban gravemente heridos, mientras que varios otros que sufrieron heridas menores por metralla y conmociones cerebrales habían sido tratados y se estaban preparando para regresar al servicio.

Las víctimas eran miembros de una unidad del ejército estadounidense que supervisa los suministros y la logística, dijo a Associated Press el domingo una persona familiarizada con la situación.

El presidente Trump le dijo al New York Times el domingo por la noche, antes de que se anunciara la cuarta muerte, que “tres son demasiados, en lo que a mí respecta”, pero agregó que “si miras las proyecciones, ellos [el Pentágono] hacen proyecciones, ya sabes, podría ser bastante más alto que eso”.

En una conferencia de prensa el lunes, el general Dan “Raizin” Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, confirmó que “prevemos sufrir pérdidas adicionales y, como siempre, trabajaremos para minimizar las pérdidas estadounidenses”.

“Esta no es una operación única y repentina”, dijo. “Los objetivos militares asignados al CENTCOM y a la Fuerza Conjunta tardarán en lograrse, y en algunos casos será una tarea difícil y ardua... se trata de operaciones de combate de gran envergadura”.

El presidente dijo por separado que esperaba que la campaña contra Irán durara aproximadamente un mes después de que comenzaran los ataques el 28 de febrero.

“Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas”, declaró Trump al Daily Mail . “Pensamos que serían unas cuatro semanas. Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas, así que, por muy difícil que sea, es un país grande; tardará cuatro semanas o menos”.

En la misma entrevista, el presidente dijo que no le sorprendió el progreso de la campaña, excepto que “eliminamos a todo su liderazgo, mucho, mucho más de lo que pensábamos”.