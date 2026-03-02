Confirman que cuatro militares de EU han muerto en ataques de Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 2 marzo 2026
    Confirman que cuatro militares de EU han muerto en ataques de Irán
    El presidente dijo por separado que esperaba que la campaña contra Irán durara aproximadamente un mes después de que comenzaran los ataques el 28 de febrero.

Las identidades de los militares caídos se mantienen en secreto hasta 24 horas después de que se haya notificado a los familiares

Un cuarto militar estadounidense murió tras ser atacado por Irán durante el fin de semana, anunció el ejército estadounidense el lunes.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), con sede en Tampa, Florida, dijo que la víctima falleció a causa de sus heridas después de haber sido inicialmente catalogada como gravemente herida en el ataque contra Kuwait.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque de drones iraníes provoca inmenso incendio en una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo en Arabia Saudita

Las identidades de los militares caídos se mantienen en secreto hasta 24 horas después de que se haya notificado a los familiares.

“Continúan las principales operaciones de combate y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en curso”, dijo CENTCOM.

Se cree que cuatro militares estadounidenses resultaron gravemente heridos en el ataque.

El CENTCOM anunció inicialmente el domingo que tres militares estadounidenses habían muerto y cinco estaban gravemente heridos, mientras que varios otros que sufrieron heridas menores por metralla y conmociones cerebrales habían sido tratados y se estaban preparando para regresar al servicio.

Las víctimas eran miembros de una unidad del ejército estadounidense que supervisa los suministros y la logística, dijo a Associated Press el domingo una persona familiarizada con la situación.

El presidente Trump le dijo al New York Times el domingo por la noche, antes de que se anunciara la cuarta muerte, que “tres son demasiados, en lo que a mí respecta”, pero agregó que “si miras las proyecciones, ellos [el Pentágono] hacen proyecciones, ya sabes, podría ser bastante más alto que eso”.

En una conferencia de prensa el lunes, el general Dan “Raizin” Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, confirmó que “prevemos sufrir pérdidas adicionales y, como siempre, trabajaremos para minimizar las pérdidas estadounidenses”.

“Esta no es una operación única y repentina”, dijo. “Los objetivos militares asignados al CENTCOM y a la Fuerza Conjunta tardarán en lograrse, y en algunos casos será una tarea difícil y ardua... se trata de operaciones de combate de gran envergadura”.

El presidente dijo por separado que esperaba que la campaña contra Irán durara aproximadamente un mes después de que comenzaran los ataques el 28 de febrero.

“Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas”, declaró Trump al Daily Mail . “Pensamos que serían unas cuatro semanas. Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas, así que, por muy difícil que sea, es un país grande; tardará cuatro semanas o menos”.

En la misma entrevista, el presidente dijo que no le sorprendió el progreso de la campaña, excepto que “eliminamos a todo su liderazgo, mucho, mucho más de lo que pensábamos”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Violencia

Localizaciones


Irán

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Área de disparo

Área de disparo
true

Palabras de gratitud
Se estima que el asesino de Cumbres recupere su libertad en el 2046.

A 20 años de la tragedia de Cumbres, Diego Santoy cumple la mitad de su sentencia
La misma carroza de la funeraria J. García López que recogió el cuerpo del “Mencho” en el Centro Pericial de la CDMX el sábado, apareció ayer en la funeraria custodiada en Guadalajara.

Velorio de ‘El Mencho’ provoca operativos militares e incertidumbre en Guadalajara
Te compartimos el calendario oficial, del 2 al 26 de marzo, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar... Ya hay Calendario oficial ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 2 al 26 de marzo?
Estados Unidos e Israel lanzan ataque ‘de gran envergadura’ contra Irán; Teherán responde con misiles y drones: Washington y Tel Aviv confirmaron ofensiva coordinada contra Irán; Teherán respondió con misiles y drones contra bases en la región.

Noticias del fin de semana en México: Se desata conflicto EU-Israel-Irán, registran tiroteo en bar de Austin y ¿SSPC organiza Operación Enjambre nacional?
¡Evento épico! Conquista Shakira con concierto en el Zócalo de la CDMX ante 400 mil personas

¡Evento épico! Conquista Shakira con concierto en el Zócalo de la CDMX ante 400 mil personas
Pato O’Ward compitió en el circuito callejero de St. Petersburg, Florida, donde finalizó quinto en la primera fecha de la temporada 2026 de la IndyCar con Arrow McLaren.

Pato O’Ward arranca la IndyCar 2026 con quinto lugar en St. Petersburg