¿Confusión preelectoral?, una guía para comprender cómo funcionan los caucus de Iowa

Washington- Aunque Iowa ha desempeñado un papel destacado en la política presidencial durante generaciones, los detalles del funcionamiento real de las asambleas partidistas pueden sorprender y desconcertar incluso a los adictos a la política . El proceso republicano de este año no ha variado en gran medida , pero en el lado demócrata se han producido cambios significativos en el programa de votación tradicional. Mucho de lo que crees saber sobre las asambleas partidistas de Iowa puede que ya no sea aplicable en 2024.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LAS ASAMBLEAS PARTIDISTAS DE LAS PRIMARIAS?

Una de las principales diferencias entre las asambleas partidistas y las elecciones primarias es la cantidad de tiempo que se asigna a la votación y los métodos por los que se puede votar. En las primarias, los votantes pueden acudir a las urnas y depositar su voto durante toda la jornada electoral, desde primera hora de la mañana hasta el cierre de las urnas por la noche. También tienen la opción de votar por correo si no pueden acudir a las urnas el día de las elecciones y, en algunos estados, pueden votar antes de la jornada electoral. Las asambleas partidistas de Iowa, en cambio, se celebran por la noche y los votantes deben asistir en persona para participar, salvo en algunos casos aislados. Las asambleas partidistas son organizadas por los partidos políticos, mientras que las primarias suelen ser organizadas por el estado (aunque no siempre).

¿TANTO REPUBLICANOS COMO DEMÓCRATAS CELEBRAN ASAMBLEAS PARTIDISTAS EN IOWA ESTE AÑO?

Más o menos. Aunque tanto el Partido Republicano como el Demócrata celebrarán asambleas partidistas el 15 de enero, solo las republicanas tendrán un impacto inmediato y vinculante en la contienda presidencial. A diferencia de años anteriores, las asambleas partidistas demócratas se celebrarán únicamente para tratar asuntos administrativos del partido e iniciar el proceso de elección de delegados para las convenciones nacionales. Los demócratas de Iowa expresarán sus preferencias por el candidato presidencial de su partido mediante un proceso de votación por correo, cuyos resultados no se conocerán sino hasta marzo.

¿QUÉ ES LO QUE HAY EN JUEGO?

Para los demócratas no hay nada en juego, ya que las asambleas partidistas de 2024 no influirán en la contienda presidencial.