Congeladores en supermercados de varios países europeos son afectados por aparentes ciberataques

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    Congeladores en supermercados de varios países europeos son afectados por aparentes ciberataques
    Un empleado limpia refrigeradores en una tienda ICA Baronen en Odengatan en Estocolmo, Suecia, después de que las temperaturas de los congeladores en varias tiendas de comestibles suecas aumentaran bruscamente durante la noche. EFE/EPA/Fredrik Sandberg

Los problemas se producen tras un caso el mes pasado en que atacantes tomaron el control a distancia de sistemas de refrigeración en cientos de supermercados y tiendas independientes en toda Francia

ESTOCOLMO- Supermercados en Suecia, Bélgica, Luxemburgo y Estonia sufrieron problemas con congeladores y refrigeradores el lunes que, al parecer, fueron causados por ciberataques, lo que obligó a algunos a deshacerse de alimentos echados a perder.

Los problemas se producen tras un caso el mes pasado en que atacantes tomaron el control a distancia de sistemas de refrigeración en cientos de supermercados y tiendas independientes en toda Francia, lo que hizo que las temperaturas se dispararan.

En Suecia, el portavoz de la cadena de supermercados ICA Group, Gustaf Nilsson, declaró a la agencia de noticias TT que “un número limitado” de tiendas se vio afectado durante la noche por un incidente que impactó los sistemas de refrigeración y congelación. Rehusó dar una cifra específica.

Afectan los ciberataques a las cadenas de supermercados europeas y alteran sus sistemas de refrigeración

La sucursal ICA Kvantum en Sjöbo, en el sur de Suecia, escribió en su página de Facebook que sus refrigeradores y congeladores habían sido hackeados y ajustados a 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit). Indicó que estaba trabajando para desechar los artículos afectados.

La cadena Coop reveló que seis de sus tiendas en el centro de Suecia tuvieron problemas con sus refrigeradores y congeladores, reportó TT, aunque de momento no cuenta con detalles.

La cadena Delhaize explicó que un “incidente informático” había afectado los sistemas de refrigeración en varias decenas de sus tiendas, en su mayoría en Bélgica, pero también en algunas en el vecino Luxemburgo.

”En las tiendas afectadas, la gama de productos frescos y congelados está temporalmente algo limitada”, declaró la portavoz Sarah De Meester. “Nuestros centros de distribución operan con normalidad y no ha habido interrupciones en las entregas a nuestras tiendas”.

$!Varias tiendas de ICA y Coop han experimentado problemas con sus refrigeradores y congeladores durante la noche, en un incidente atribuido a un ciberataque.
Varias tiendas de ICA y Coop han experimentado problemas con sus refrigeradores y congeladores durante la noche, en un incidente atribuido a un ciberataque. EFE/EPA/Johan Nilsson

La cadena de supermercados Carrefour en Bélgica indicó que un “ciberataque dirigido únicamente a las instalaciones de refrigeración tuvo un impacto extremadamente limitado”, y afectó a 15 de sus más de 700 tiendas.

En Estonia, una empresa que fabrica la tecnología afectada señaló que uno de sus clientes fue víctima de un ciberataque en que los atacantes accedieron a una computadora que controlaba la refrigeración y subieron la temperatura a 50 grados Celsius, publicó la radiodifusora pública ERR.

El director ejecutivo de Kitman Coldtech, Jann Mutso, declinó decir qué sistema de enfriamiento de qué tienda había sido afectado, pero afirmó que se respondió al ataque en cuestión de minutos y que no hubo daños significativos. La cadena Selver indicó que uno de sus establecimientos se vio afectado.

Los ciberataques en Francia parecían tener como objetivo sistemas antiguos.

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