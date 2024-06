Conoce a las mujeres que se enfrentan a la mafia en la región italiana de Apulia

No era la primera vez que Mariano recibía amenazas , incluidos mensajes escritos con sangre, después de dictar órdenes de detención contra 22 miembros de un clan mafioso local que opera en el sur de Apulia, el tacón de la bota italiana .

“No le creo a nadie que diga que no tiene miedo. Eso no es cierto”, dijo Marilù Mastrogiovanni, periodista de investigación y profesora de periodismo en la Universidad de Bari, que ha publicado en su blog investigaciones detalladas sobre la infiltración mafiosa.

“El valor es seguir adelante a pesar del miedo”, afirmó.