Provoca indignación en Sicilia “bodas de plata” de mafioso en la iglesia que acoge tumba del juez Giovanni Falcone

ROMA- “Estoy indignada, amargada por las bodas de plata del jefe celebradas en la iglesia de San Domenico, es como si ese mafioso hubiera intimidado a Giovanni, pero a Giovanni desde arriba no le importa”, aseguró este viernes en el diario la Repubblica Maria Falcone, la hermana del magistrado asesinado por Cosa Nostra, la mafia siciliana, en 1992.

TE PUEDE INTERESAR: Matteo Messina, jefe de la mafia italiana, muere de cáncer meses después de su captura

Lo Presti, que salió de la cárcel recientemente tras cumplir una pena de 12 años por liderar un clan mafioso, y su esposa, Teresa Marino, también condenada por mafia, celebraron sus 25 años de matrimonio el pasado 15 de abril en el Panteón de los sicilianos ilustres, según reveló el sitio “Palermotoday”.

El rector de San Domenico, el padre Sergio Catalano, aseguró que se enteró de la identidad de los esposos solo después de los hechos y confirmó que la pareja dejó una ofrenda de dinero para la iglesia que se utilizará “para hacer el bien a los necesitados”, según el mismo diario.

“Las verificaciones no nos incumben a nosotros, hay organismos institucionales que tienen que hacerlo”, añadió. El rector “me explicó que no sabían quiénes eran esos dos señores del altar. También me dijo que uno de sus colaboradores era el encargado de organizar las ceremonias. La verdad es que él desconfió un poco al ver a la gente que tenía delante. Entonces preguntó: ‘¿A qué os dedicáis? Ellos respondieron: ‘Somos vendedores de refrescos’”; explicó, por su parte, la hermana del juez.