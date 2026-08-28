La derecha reconsidera el movimiento MAGA. La izquierda reconsidera lo ‘woke’

Por Michelle Cottle, Jamelle Bouie, David French y Derek Arthur, The New York Times.

Tres columnistas conversan sobre el rumbo del Partido Republicano después del presidente Donald Trump y los cambios que los demócratas comienzan a plantearse.

¿En qué se convertirá el Partido Republicano después del presidente Donald Trump? ¿Y cómo pueden los demócratas rehabilitar su marca tóxica? En este episodio de The Opinions, la escritora política de Opinión Michelle Cottle se reúne con los columnistas David French y Jamelle Bouie para analizar la estrategia de los partidos antes y más allá de las elecciones intermedias. Además, Jamelle revela el libro que lo llena de pavor.

A continuación, la transcripción de un episodio de ‘The Opinions’. Si es posible, recomendamos escucharlo en su formato original (en inglés) para disfrutar de la experiencia completa. Puedes hacerlo usando el reproductor de arriba o en la aplicación del NYTimes, Apple, Spotify, Amazon Music, YouTube, iHeartRadio o dondequiera que escuches tus pódcast.

La transcripción ha sido editada ligeramente para mayor brevedad y claridad.

Michelle Cottle: Soy Michelle Cottle. Cubro política nacional para Opinión de The New York Times. Esta semana, estoy aquí con mis cómplices, David French y Jamelle Bouie, y nosotros, al igual que el resto de Estados Unidos, nos acercamos al final de la temporada de elecciones primarias intermedias en tan solo unas semanas, y qué viaje ha sido. Y lo que hemos visto hasta ahora es que ambos partidos están lidiando con quién representa su futuro.

Antes de descifrar quién hereda el liderazgo conservador de Trump, el Partido Republicano tendrá que decidir qué será el conservadurismo en el futuro, mientras que los demócratas necesitan decidir quiénes son y qué representan. Así que quiero empezar primero —porque son los que gobiernan— con el Partido Republicano. David, habrá un nuevo presidente electo en 2028. JD Vance realmente quiere ser ese hombre, y es considerado un fuerte contendiente. Empieza hablándonos sobre cuál sería la visión del vicepresidente para un Partido Republicano posterior a Trump, pero también cómo se compara eso con algunos de los otros principales contendientes. Quiero tener una idea de las facciones en competencia que estamos observando.

David French: Antes de que podamos hablar sobre las facciones, tenemos que preparar el escenario con lo que el Partido Republicano es ahora. Así, por ejemplo, en la facción de Vance, mucha gente quiere decir que el Partido Republicano simplemente ha cambiado fundamentalmente, ideológicamente —casi hasta el nivel de su ADN— hacia un proyecto mucho más autoritario y estatista que Vance representa.

Y luego, muchas otras personas, como, digamos, Brian Kemp de Georgia, dirían: No, el Partido Republicano sigue siendo un partido y tiene millones y millones y millones de votantes que siguen siendo republicanos normales de la vieja escuela. Están más interesados en un gobierno limitado. Están más interesados en las tres patas clásicas del taburete de Reagan: gobierno limitado, defensa nacional fuerte con alianzas internacionales y conservadurismo social. Y el estatismo autoritario de JD Vance: eso no es realmente lo que somos.

Y el problema es que lo que hizo Trump no fue realmente reemplazar una ideología del Partido Republicano por otra. Fue como si tomara la ideología republicana que existía alrededor de 2015, la bombardeara desde la órbita con armas nucleares y luego convirtiera las ruinas resplandecientes en nada más que sus impulsos y deseos. Así que el conservadurismo, con el tiempo, se convirtió, bueno, en lo que sea que Trump quiera hacer.

Y así, lo que eso ha hecho es postergar el debate sobre la identidad del Partido Republicano hasta el momento en que los deseos de Trump no sean el centro de atención. Y Vance es realmente el único que da un paso adelante con un proyecto ideológico verdaderamente coherente.

Y si lo has estado siguiendo a lo largo de los años, tiene muy claramente una distinción entre amigos y enemigos sobre cómo se hace política: mis amigos deben ser recompensados, mis enemigos deben ser castigados. Pero siempre se enmarca en el sentido de: los amigos de Estados Unidos deben ser recompensados, los enemigos de Estados Unidos deben ser castigados. Y es muy estatista, es muy autoritario y rechaza en gran medida el impulso tradicional del Partido Republicano hacia una mayor libertad económica.

Y lo que él dice esencialmente es que la libertad económica está personificada, por ejemplo, por un Milton Friedman. Y (yo escribí acerca del tema para mi boletín) que esto es para un país más cristiano. Es decir, para un país donde los ciudadanos sean más cristianos, más disciplinados, como lo eran —no se rían, muchachos— en la década de 1980.

Cottle: OK.

French: El friedmanismo podría haber funcionado... Ahora, Jamelle, eres un poco más joven que nosotros, pero Michelle, sé que recuerdas la década de 1980, ese festival de cristianismo.

Cottle: Así es como lo considero, una época de...

French: Puro avivamiento arrasando el país, cosas de locos. Pero aquí hay un argumento filosófico real, y el argumento filosófico real es, en esencia, a falta de un término mejor, que teníamos libertad. Había un argumento en el que la libertad podría haber tenido sentido, cuando teníamos fuertes barreras institucionales y cristianas contra el comportamiento libertino. Pero ahora, nos estamos yendo un poco al diablo; y por lo tanto, necesitamos una mano más firme. Tiene que haber una mano económica más firme. Y...

Cottle: ¿Y él se ofrece como voluntario para ser esa mano económica?

French: Se ha ofrecido como tributo, Michelle. Se ha ofrecido como tributo. Y esa mano económica firme tiene un componente cultural muy poderoso. Está en cierto modo diseñada para ordenar y dar forma a una economía con mucho menos énfasis, por ejemplo, en que ambos padres trabajen.

Y, creo, si alguien da un paso al frente desde el principio para asumir eso, sería un Brian Kemp de Georgia, quien tiene un poco de esa arrogancia trumpiana en cierto modo, pero ideológicamente es un conservador anterior a Trump: un unicornio en el Partido Republicano. Ha confrontado a Trump y ha sobrevivido.

Se enfrentó a Trump después de las elecciones de 2020. Enfrentó unas primarias después de las elecciones de 2020, en las que defendió los resultados electorales de Georgia. Ganó de manera contundente. Es uno de los pocos que realmente tiene una voz independiente.

Ya está empezando a alzarla para oponerse a parte de este movimiento hacia más estatismo, más autoritarismo, y ese va a ser el panorama. Verás que intentarán regresar personas que están más en mi línea del mundo conservador ideológico.

Eso nunca volverá por completo. Pero las líneas de batalla están trazadas, y mucho va a depender de cuán popular sea Trump después de las elecciones intermedias, y a quién intente ungir como su sucesor. Pero creo que podemos ver hacia dónde se dirige esto.

Jamelle Bouie: Creo que David describe bastante bien el panorama. Solo voy a comentar rápidamente sobre Vance. Vance se presenta a sí mismo como alguien que es un pensador profundo y tiene esta visión coherente de lo que quiere que sea la nación estadounidense. Y David tiene razón: es estatista y autoritaria. Parece tener un desprecio explícito por los valores estadounidenses tradicionales y de larga data. Mira cómo habla sobre la Declaración de Independencia, mira cómo habla sobre nociones de nacionalismo de credo.

Pero el punto que quiero señalar —y nuestro colega, Tom Edsall, hizo esta observación hace varias semanas— es que hace menos de 10 años, Vance era un crítico de Trump, ¿verdad? O sea, hace menos de cinco años, Vance era un republicano conservador, que sentía curiosidad por Trump, pero no estaba del todo de acuerdo, ¿verdad?

Este es un tipo que se transformará y se contorsionará en cualquier forma que considere necesaria para avanzar políticamente. Creo que el historial muestra que lo único en lo que Vance realmente cree es en lo que puede acercar a Vance a la presidencia. Y así, solo diría que cualquier forma que adopte en 2028 va a ser muy sensible a las particularidades de lo que esté sucediendo en el Partido Republicano en ese año, y esto, para mí, es en realidad su debilidad.

Una de las cosas interesantes de Vance, como figura en la opinión pública, es que cuanto más lo conoce la gente, menos les cae bien. Y obviamente, obviamente, no me cae bien el tipo. Pero si me pongo mi pequeño sombrero objetivo, al estilo F.D.R., y hablo y pienso en ello, lo que pienso es que esa sensación de que se trata de alguien que ni siquiera puede fingir creer en algo más que en su propia voluntad de poder... Eso aleja a la gente. La gente lo nota. La gente sabe cuándo alguien solo te dice lo que necesita decirte para ganar.

Y en un entorno partidista sumamente favorable, eso está bien. Pero en las que probablemente sean las condiciones de 2028 —que tal vez sea una economía lenta, tal vez incluso una economía en recesión, potencialmente un caos internacional—, entonces Vance no es el favorito para ganar unas elecciones generales. Y no estoy seguro de que los trucos bajo su manga vayan a ser tan útiles.

Y lo último que diré es que, si las condiciones se ven tan mal, estoy de acuerdo con David en que Kemp es probablemente el mejor candidato en el tablero, en términos de “este tipo puede ganar unas elecciones generales”; incuestionablemente.

Si yo fuera Kemp y pensara que 2028 iba a parecerse en algo a este año, me quedaría al margen. Que Vance y Marco Rubio se beban el cáliz envenenado y se hundan en llamas, y luego yo regreso en cuatro años, como este emisario del Partido Republicano previo a Trump.

Cottle: Siempre he pensado que Vance carece del carisma o la simpatía fundamental para asumir el cargo de Trump, que es un culto a la personalidad. Me recuerda un poco a Ron DeSantis, por quien todos estaban tan entusiasmados porque, Dios mío, es un Trump más inteligente y no tan loco. Sí, pero esa sonrisa y esa actitud inquietante en general en la campaña nunca iban a funcionar, ¿sabes?

Bouie: O sea, no quiero interrumpir, pero está esa famosa foto de 2022, creo, de DeSantis y Joe Biden en el mismo encuadre, y Biden está conversando con este tipo, y luce realmente muy al estilo de Biden, y DeSantis se ve como Charlie Brown. Y es como: “Sí, ese tipo no puede ganar una primaria”.

Cottle: Necesitaría un cambio de imagen serio; algunas lecciones básicas sobre cómo parecer humano. Pero todo el mundo se va a sumar. ¿A quién ves, tal vez, con el potencial de recibir el cargo de Trump, pero que no tenga los problemas de carisma paralizantes de Vance?

French: Esa es una gran pregunta. O sea, mira, antes de que simplemente descartemos a Vance por tener un problema de carisma paralizante, creo que tiene más carisma que Ron DeSantis. Es una vara baja, es una vara baja. Pero también creo que Vance...

Bouie: Puedo correr más rápido que un bebé, ¿sabes?

French: Sí. Creo que Vance es más astuto en algunos aspectos; en que también es como Ron DeSantis, pasa demasiado tiempo en internet. Pero a diferencia de Ron DeSantis, creo que habla el lenguaje de la fe con más fluidez. Y fundamentalmente, creo que es mejor para avivar el fervor religioso contra sus enemigos.

Y si has analizado detenidamente los números de 2024, quiero decir, destacan un par de cifras. Una es el voto evangélico blanco a favor de Trump. Si tienes hasta un 30 por ciento del país, que te apoyará a este ritmo de más del 80 por ciento, tienes que luchar, arañar y aferrarte con uñas y dientes para conseguir el 40, solo el 40 por ciento del resto.

Vance tiene un mensaje muy, muy intencionado para esta comunidad. Lo está envolviendo mucho en la fe. Y creo que —para responder a la pregunta en cuestión, Michelle— mira, estamos viendo cómo se trazan líneas de batalla internamente, dentro del mundo conservador, el movimiento MAGA entre Rubio y Vance. Y es totalmente posible que esta pueda ser la contienda. Pero en referencia al punto de Jamelle, también estoy viendo a mucha gente diciéndole a Rubio: “Postúlate en 2032. Postúlate en 2032”, porque están pensando en esto más como las elecciones de John McCain y Barack Obama; que esta es la elección en la que los republicanos esencialmente —les guste o no, quieran o no, lo crean o no— van a ofrecer un chivo expiatorio a un candidato demócrata.

Creo que es demasiado prematuro decir eso, pero si los aspectos fundamentales siguen donde están, hay una validez real en la idea de que Vance puede terminar aceptando ser parte del equipo secundario en lugar del equipo principal en 2028.

Bouie: Es curioso, si yo fuera Kemp —precisamente por mi relación con Trump— me mantendría al margen. Si fuera Rubio, me lanzaría. Creo que esta es probablemente la última oportunidad de Rubio. Así que si yo fuera Rubio...

Cottle: Interesante.

Bouie: Hay que aprovechar el momento ahora. Rubio estuvo en su mejor momento, por así decirlo, en el ciclo de 2016, y eso fue un desastre para él. Y ahora, podría alejarse del gobierno de Trump para ser el menos dañado de los involucrados. Y no puedes predecir quién va a ascender en cuatro años. Creo que para él específicamente, 2028 es probablemente el mejor año. Creo que podríamos esperar que se postulen algunas personas como Ted Cruz.

Cottle: Oh, por supuesto, absolutamente.

Bouie: Tal vez Josh Hawley se postule, ya sabes. Pero la gente que siento que serían contendientes nacionales serios —de nuevo, Kemp, Spencer Cox en Utah— creo que probablemente se quede al margen. Probablemente Nikki Haley se quede al margen, ¿verdad? O sea, cualquiera que siempre haya estado en el lado escéptico respecto a Trump, creo, se va a quedar al margen.

French: Entonces hay un nombre que no se ha mencionado: el Delfín, el Príncipe de Gales: Donald Trump Jr.

Cottle: Oh, Dios mío.

Bouie: Oh, Trump Jr., sí.

French: No he escuchado rumores reales en esta dirección, pero no me sorprendería en absoluto por esta razón: a la familia Trump le ha ido muy, muy, muy bien económicamente durante su estancia en la Oficina Oval.

Cottle: Se están forrando de dinero, oh, Dios mío.

French: Y por lo tanto, ya sabes, si no hay un Trump en la Casa Blanca, la mina de oro casi seguramente se terminará, al menos en el grado que existe en este momento. No me sorprendería si entrara en la contienda.

Cottle: Obviamente, hasta que veamos siquiera qué pasa en las elecciones intermedias, no tenemos una idea real de cuán cansada está la gente o cuánto buscan castigar al partido del presidente. Por los resultados de las primarias hasta ahora, ¿tienes alguna idea de dónde se encuentra el electorado republicano, David? O sea, si todavía se sienten muy en la corriente de MAGA o...

French: Bueno, mira, es una mezcla, lo que en realidad es un progreso —desde mi punto de vista como alguien que durante mucho tiempo ha querido que la influencia de Trump disminuya en el Partido Republicano—. Él ha tenido algunos éxitos muy notables. Pero muchos de los candidatos que respaldó han perdido, en especial últimamente.

Está a punto de llegar a un punto en el que ha tenido más derrotas de candidatos respaldados que... creo que ya superó cualquier ciclo o tal vez se esté acercando al ciclo con más derrotas, y podría estar acercándose a los dos ciclos anteriores combinados. Algo está sucediendo aquí: el control está firme en algunos lugares y en algunos puntos se está resbalando.

Pero sigue siendo cierto que es extraordinariamente peligroso enfrentarse a él, políticamente, en la derecha. Es por eso que muchas de esas respuestas de lo que sigue después de Trump siguen volviendo a Kemp: alguien que se ha enfrentado a Trump y que ha demostrado seguir siendo popular entre los votantes de las primarias republicanas.

Cottle: Jamelle, ¿hay algo que te dé optimismo de los resultados de las primarias en el lado republicano?

Bouie: O sea, la verdad no.

Cottle: Bien, sigamos adelante.

Bouie: Aunque los candidatos respaldados por Trump perdieron, todavía hay muchas personas que representan el mismo tipo de, ya sabes, una política fundamentalmente de agravios, un desinterés en gobernar.

Si pudiera conseguir republicanos a quienes simplemente les importara administrar el gobierno de manera competente, eso me llenaría de optimismo. Pero, o sea, no hay ningún indicio de que esa sea...

Cottle: Metas tan modestas. Metas tan modestas.

Bouie: ...una prioridad para los votantes republicanos. Sí.

French: Bueno, déjame defender un poco a algunos votantes republicanos aquí. Creo que, a nivel estatal, todavía verás algo sobre lo que nuestro colega Nick Kristof ha escrito varias veces, y con razón: el milagro de Misisipi en la lectura, por ejemplo, ha sido producto de la innovación republicana a nivel estatal.

Ya sabes, Kemp gobierna como una persona seria. Ha hecho muchas cosas en Georgia que son actos serios de gobierno. El partido a nivel nacional es una broma en este momento. O sea, es absurdo. Es como ver WrestleMania a veces. Es simplemente absurdo. Pero diré que, en estado tras estado de todo el país, todavía hay personas serias haciendo cosas serias, y espero con ansias el día, con suerte, en el que esas personas serias, que han estado haciendo cosas serias, realmente formen parte de la conversación nacional.

Cottle: Es por eso que siempre tengo un sesgo hacia los candidatos a gobernadores que se postulan para presidente, en parte porque creo que los deportes de equipo en la política de Washington han hecho que ya no se trate tanto de gobernar o de ser competente. Y siempre pienso, si eres gobernador, tienes una mejor historia. Tiendes a tener un mejor historial de lograr hacer las cosas. Realmente tienes que cumplir con tus electores. Pero eso ocurre en ambos equipos. Pero ese es solo mi sesgo personal.

Este martes en Florida, el ala izquierda del partido se anotó otra victoria, cuando la representante estatal Angie Nixon, una socialista democrática, derrotó a su oponente moderado, Alexander Vindman, en las primarias para el Senado. Él tenía mucho más dinero que ella y el respaldo del establishment. Pero mientras el ala izquierda del partido está surgiendo en algunos lugares, como Nueva York y Míchigan, también ha tenido dificultades en otros.

Y ahora, también está este alboroto, entre los progresistas, con esta nueva reevaluación de lo woke, que ha surgido, en parte, porque está circulando este clip viral de Alexandria Ocasio-Cortez distanciándose de lo que se ha denominado “Woke 1.0”.

Jamelle, para la gente que está menos trágicamente conectada a internet que nosotros, ¿quieres darnos una rápida explicación de esta controversia sobre el Woke 1.0?

Bouie: Seguro. Antes de hacerlo, quiero decir dos cosas, solo para establecerlas ahora mismo y de algún modo decir cuál es mi postura en algunas de ellas. La primera es: woke es un término que proviene de la lengua vernácula afroestadounidense. Tiene sus orígenes en la década de 1930, y tradicionalmente ha significado algo así como: sé consciente de las formas en que esta sociedad no está construida para ti. Sé consciente de las formas en que puedes enfrentar desventajas y opresión en esta sociedad. De nuevo, este es un término que surgió en la lengua vernácula negra en la década de 1930. Y eso es, en lo que a mí respecta, lo que significa el término. Y el uso...

Cottle: Eres exactamente una de las aproximadamente 20 personas que piensan que eso es lo que significa el término.

Bouie: Lo sé.

Cottle: Siempre me encanta la referencia histórica, pero ahí no es a donde ha ido a parar.

Bouie: Creo que muchos afroestadounidenses estarían de acuerdo conmigo en este punto, diré eso. Creo que entre los comentaristas, claro, no muchas personas están de acuerdo conmigo. Entre las personas para quienes el término...

Cottle: Oh, espera, espera, espera. No, no, no. No puedes decir que es una división entre comentaristas. Y es que la mitad de Estados Unidos ha decidido qué es ser woke, y no es eso.

Bouie: Entre los afroestadounidenses, todavía significa lo que acabo de explicar. Solo quiero decir...

Cottle: Pero más allá de los comentaristas, hay muchas personas que han decidido algo muy diferente.

Bouie: Solo quiero dejar eso claro. Esa es la primera cosa que quiero decir. La segunda cosa es que, independientemente de lo que pienses de todo esto, todas estas cosas surgieron en respuesta a problemas reales en la sociedad. Quiero dejar eso claro, ¿verdad? Esto surge porque la gente vio verdaderas injusticias y tuvo una fuerte reacción al respecto.

Bien, entonces, ¿de qué habla Alexandria Ocasio-Cortez? Interpreto que ella habla sobre una respuesta a la retórica hiperacadémica y llena de jerga —el caso de Francesca Hong, de que tal vez no deberíamos celebrar el Día de Acción de Gracias—, ese tipo de cosas. Diría que vimos, principalmente en internet, ese tipo de competencia por superarse: gente tratando de superarse mutuamente en su radicalismo cultural en este periodo de 2020-2021. Creo que a eso se refiere cuando dice Woke 1.0.

Y en la medida en que esto sea algo real, creo que es completamente apropiado decir: “Sí, esas cosas son ridículas”, ¿verdad? Hay mucha discusión en este momento sobre lo que fue el período 2020-2021 para empezar, y describiría los dos lados como bien intencionados, pero ocurrieron muchas tonterías, y no que hubo una minirevolución cultural que dañó a personas reales.

Cottle: Excepto las personas reales que fueron despedidas de sus trabajos, por supuesto.

Bouie: Exacto, exacto, exacto. A eso me refiero: que dañó a personas reales. No me pediste mi opinión editorial, pero daré mi opinión editorial un poco. ¿Hubo personas que fueron despedidas injustamente de sus trabajos? Sí. Sigo pensando, incluso con eso, que debemos tener cuidado al describir esto —ni siquiera “debemos tener cuidado”—: no es preciso describir esto como algo parecido a una revolución cultural. Que incluso cuando observas a las personas que recibieron un trato injusto, también debes preguntarte: ¿sus vidas resultaron irremediablemente dañadas aquí? Y por muy injusto que fuera parte del trato, esto no fue un HUAC. No fue un HUAC. No hubo una lista negra.

Cottle: Y por HUAC, te refieres al Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes.

Bouie: Sí. Y tengo una verdadera frustración con la forma en que nadie parece poder hablar de esto con ningún tipo de, no contexto, sino perspectiva. Y tengo una verdadera frustración con esta conversación en este momento, cuando el gobierno actual estaba, literalmente, enviando personas a prisiones extranjeras. Estadounidenses estaban siendo, literalmente, deportados del país; residentes permanentes legales.

Y entonces, desde donde estoy sentado ahora, observar esta conversación sobre los excesos del wokeismo, mientras hay un gobierno que ha asesinado a gente en la calle y ni siquiera está investigando las muertes... No hay una investigación de la muerte de Renee Good por parte del gobierno federal. Esa es una cosa que está sucediendo, ¿sabes?

Cottle: Supongo entonces que rechazas por completo la idea de que terminamos con este gobierno tan malo en parte por la reacción en contra a los excesos del wokeismo, en especial alienando a hombres jóvenes, a quienes se les dijo, hablando en general, que ellos eran el problema.

Bouie: Rechazo eso por completo por simples razones de tiempo lineal. Este gobierno fue elegido en 2024. En el pico del wokeismo, cuando Nancy Pelosi usaba tela kente, los demócratas ganaron la trifecta, ¿verdad? En el...

Cottle: ¿Entonces rechazas la idea de un efecto retardado?

Bouie: Rechazo la idea de un efecto retardado, sí. Creo que, si observas las elecciones de 2024 y te preguntas: “¿Por qué ganó Trump?”, la respuesta muy obvia es que ganó porque la inflación era alta y a la gente no le gustaba. Y la gente dio después como justificación muchas razones culturales. Querían interpretar las elecciones como una gran reacción cultural contra lo woke.

Pero entonces, si ese fuera el caso, ¿por qué en marzo de 2025, cuando hacen encuestas sobre DEI [diversidad, equidad e inclusión], el apoyo público sigue siendo bastante alto? ¿Por qué todos los indicadores de opinión pública que esperarías que demostraran una reacción masiva del público contra lo woke no están ahí? Pero la gente está enfadada por la inflación, y eso coincide directamente con la caída en la aprobación del presidente, ¿verdad?

O sea, tanto la cronología como lo que estamos presenciando sugieren que no, 2024 no fue una gran reacción contra alguna revolución cultural woke. Fue una elección reñida debido a la inflación. Fue 1980 más que ninguna otra cosa.

Cottle: David, te voy a dar la palabra aquí. La única cosa que quería decir es que la marca demócrata es tóxica, en parte...

Bouie: Sí.

Cottle: ...porque son vistos como débiles, woke y quejumbrosos. Al hablar con los votantes, especialmente fuera de los enclaves urbanos, obtienes: “No se preocupan por mí. Se preocupan por sus identidades individuales hechas a la medida”, ese tipo de cosas. Eso es parte de ello. Pero David, has estado sentado ahí con paciencia el tiempo suficiente. Por favor.

French: Mira, yo ubico el origen de Woke 1.0 mucho antes.

Por ejemplo, si observas lo que estaba sucediendo en las universidades, hubo de hecho una ruptura brusca bastante clara alrededor de 2014, 2015, cuando la naturaleza de la censura en las universidades —que es algo en lo que he estado trabajando durante muchísimo tiempo— dejó de ser predominantemente de arriba hacia abajo, donde un decano de estudiantes o una administración silenciaba a la gente. Alrededor de 2014, 2015, comenzamos a ver una ola enorme de, esencialmente, lo que podrías llamar “censura de las bases” en los campus, y hubo intentos de acosar a las personas hasta obligarlas a dejar sus trabajos, para que las despidieran.

Y una cosa que realmente quiero enfatizar sobre esto es que no tenemos que llegar a algo como la Revolución Cultural, donde muchísimas personas murieron, para hablar sobre lo horrible que fue estar en el epicentro de algunas de estas tormentas de ataques donde todo se tomaba con la mayor mala fe posible. Y luego comenzó a irradiar, y se movió de ahí a una posición donde un montón de personas simplemente normales sentían que: “Podría perder mi reputación pública. Podría perder mi trabajo. Podría estar sujeto a campañas de vergüenza pública, cuando simplemente no estoy de acuerdo con algunas cosas”.

En realidad, parte de lo woke era a la vez mucha intolerancia e intolerancia cruel vinculada a mucha rareza y extrañeza, como cambios de lenguaje extraños, cosas muy de una moda como poner todo el cuadro de tu Instagram en negro. Cosas raras como esta, que, ya sabes, no hacían mucho en el mundo real, pero supuestamente eran bastante simbólicas de tu inclusión en el grupo.

Y creo que la idea de que esto no permeó a Estados Unidos con el tiempo... Porque escucho lo que dice Jamelle sobre 2020. Lo escucho. También creo que el resultado en 2020 podría haber sido diferente. Recuerden, 2020 estuvo mucho más reñido de lo que la gente esperaba. El resultado podría haber sido diferente si los votantes de las primarias en el Partido Demócrata hubieran elegido a uno de los candidatos más woke en 2020. Eligieron al tipo menos woke entre los candidatos, que era Biden: el demócrata más convencional de la contienda.

Estoy de acuerdo con Jamelle en que la inflación es el tema principal. Sin embargo, no creo que Trump habría podido volver a la presidencia sin esto. Y ahora, digo eso específicamente sobre Trump. Creo que otros republicanos probablemente podrían haber ganado basándose solo en la inflación. Pero creo que Trump, con toda esa historia, toda esa toxicidad, una de las cosas de las que se aprovechó fue esta ola.

Y miren, los oyentes saben que soy implacable en mis críticas a este gobierno. Implacable, ¿de acuerdo? Todo lo que dije no excusa ni un milímetro la injusticia de Trump, ni un poco. Pero creo que hacemos un flaco favor cuando tratamos de minimizar lo que sucedió en la vida real de las personas. Es horrible. Fue horrible lo que se le hizo a la gente una y otra y otra vez a lo largo de ese proceso. Y en algún momento... Sé que algunas personas eran bien intencionadas, pero algunas personas fueron simplemente crueles, maliciosas, llenas de júbilo y vengativas. Es decir, yo estuve allí. Experimenté parte de ello. Sabía exactamente cómo era. Y sí, no era fatal, pero era horrible y algo puede ser horrible sin ser fatal o que te encarcelen.

Bouie: ¿Puedo hacer un apunte y hacer una pregunta? El punto que planteo es que estoy de acuerdo: los ataques masivos en internet de ese tipo son terribles. No quiero restar importancia al verdadero daño psicológico y personal que les hace a las personas. Creo que donde no estoy de acuerdo es en tratarlo como el producto particular de una formación ideológica que podemos llamar woke, y más como una función de las redes sociales.

Y lo digo porque —y esta es una pregunta para ti, David— tú experimentaste un acoso masivo de la corriente woke, pero también experimentaste, si no me equivoco, un ataque masivo de la derecha. Un ataque masivo de la derecha extraordinariamente feo, racista y bastante peligroso.

French: Oh, sí.

Bouie: Y yo solo diría que el hecho de que hayas experimentado ambas cosas —y no había ninguna cultura woke entre los derechistas— para mí es, no una evidencia, sino potencialmente un dato a favor de la visión de que de lo que estamos hablando aquí es de la manera en que las plataformas de redes sociales, a través del hecho de que anonimizan a las personas, pueden incentivar el tipo de comportamiento de ataque masivo que puede ocurrir desde cualquier conjunto particular de perspectivas ideológicas, ¿verdad?

Simplemente no estoy seguro de que uno pueda decir que esta cosa que llamamos “woke” fue responsable de todo esto.

Cottle: Bueno, quiero intervenir y decir que nadie sugiere que lo woke sea singularmente pernicioso. Pero AOC está dando a entender claramente que los demócratas han decidido que es problemático. Porque la razón por la que está haciendo esto —es ampliamente reconocido— es que la chica tiene la mira en una postulación presidencial.

Bouie: Cierto, cierto.

Cottle: Y ella sabe que necesita hacer un poco de control de daños.

Bouie: Quiero agregar, al menos, por ejemplo, la crítica de la izquierda a la cultura woke a medida que se desarrolló, la cual es que... Y dije al principio que esto fue una respuesta a problemas reales, y lo que terminó sucediendo, y mencionaste los cuadros negros, ese es un buen ejemplo. Lo que terminó sucediendo es que en realidad no hubo ningún intento de hacer ningún cambio material a esos problemas, ¿verdad? No hubo ningún intento de abordar las cuestiones subyacentes y fundamentales que son responsables de cosas como la violencia policial; responsables de cosas como la violencia sexual institucionalizada. En lugar de eso, fue un intento de hacer algo de política simbólica y quitarse a la gente de encima. Y ese, creo que, desde la izquierda, es el fracaso de ese momento.

Cottle: Bueno, una de las cosas que pasa en estas situaciones es que las personas que buscan un cambio atacan a las personas que creen que son el problema. A esas personas no les importa. A Trump no le importa. Trump no va a hacer nada. Muchos republicanos dicen: “Sí, atáquenme”. Y entonces, luego las personas que terminan atrapadas en esto son el tipo de aliados de los partidarios de lo woke, y son los que terminan demasiado nerviosos para decir algo o, por ejemplo, todo el mundo tenía que salir y comprar Cómo ser antirracista para que se pudiera ver en su casa y cosas así. Así que terminas atacando a tus aliados.

Bouie: Escucha, puede que tú te hayas sentido así. Tienes que entender, parte de mi escepticismo aquí es que la gente usa este lenguaje: “Bueno, todos tenían que hacer esto”. No, no tenías que hacerlo. Nadie te obligó a hacer nada. Yo no puse un cuadro negro en mi Instagram. No salí a comprar un montón de libros. Creo que escribí una columna en 2020 que decía: “Fragilidad blanca es un mal libro”, ¿verdad? Parte de mi frustración es que existe este lenguaje de compulsión.

Cottle: Bueno, no, pero la compulsión estaba ahí. Si no querías recibir ataques, si no querías que te despidieran de ciertos lugares. No es que alguien fuera a venir a dispararme si no hacía ciertas cosas, o si ciertos políticos no hacían ciertas cosas...

French: En sectores de la derecha, te preocupas por eso.

Cottle: ... pero no tiene por qué llegar a eso. Nuevamente, nadie sugiere que lo woke sea pernicioso de una forma sin precedentes. Pero lo que estamos viendo aquí es a un Partido Demócrata, e incluso a un sector de progresistas en el Partido Demócrata, que piensan que es momento de rechazarlo y separarse de esto. Y mi pregunta es: ¿pueden hacer eso? Hablando en términos prácticos.

Bouie: Seguro. Es decir, lo que es interesante es que esto fue cierto en el ciclo de 2020, y sigue siendo cierto ahora. Lo que es interesante es que, en su mayor parte, Abdul El-Sayed no estaba haciendo una campaña sobre sensibilidad cultural. Estaba haciendo una campaña sobre, por ejemplo, que no te alcanza para los víveres.

Cottle: Pero uno, no ha ganado nada todavía en una elección general. Dos, no tiene un gran historial como, por ejemplo, lo tiene AOC, que le fueran a reprochar.

Bouie: Pero el punto que quiero señalar, sin embargo, es que no necesariamente tiene que haber nada. Por ejemplo, AOC podría tener que decir: “Parte de esas cosas eran tonterías”, y seguir adelante. Pero cuando observas a los candidatos más de izquierda, entonces y ahora, tienden a postularse enfocados en temas muy materiales. Y esto nos lleva a la crítica de la izquierda sobre la cultura woke, ¿verdad? O sea, parte de lo curioso es que son los candidatos más cercanos al centroizquierda los que no quieren ofrecer grandes programas materiales transformadores, quienes se inclinan hacia la política cultural.

Creo que las personas que van a tener más dificultades para maniobrar con esto están en realidad más cerca del centro, precisamente porque utilizan ese momento cultural para intentar hacerse aceptables para la izquierda, sin tener que hacer concesiones reales. Ese es un poco el desafío.

Cottle: Bueno, una cosa que me interesa es que llamar a Woke 1.0 “una locura” prácticamente asume que hay un Woke 2.0 en el horizonte. Entonces, ¿tenemos una idea de qué será esto?

French: No. Ya está aquí.

Cottle: ¿Woke 2 está aquí?

French: Sí, está aquí. Proviene de la derecha.

Bouie: Bien, todo este asunto de la, digamos, “derecha woke”, que sé que cobró algo de fuerza hace un par de meses, creo que es estúpido. Ni siquiera voy a ser educado al respecto. Creo que es muy estúpido. Creo que simplemente podemos hablar de eso como ideología de derecha. Es algo propio con su propia dinámica.

Pero lo otro —Woke 2.0, solo lo diré rápidamente, en la medida en que eso exista— Woke 1.0 fue una reacción contra Trump; Woke 2.0 va a ser una reacción contra Trump. La pregunta es: ¿Cuál será la naturaleza de esa reacción? Creo que, en esta iteración, la naturaleza de la reacción se tratará menos de intentar crear un espacio cultural de antitrumpismo, y más sobre cómo se ve un antitrumpismo político pragmático y duro.

Y cuando te fijas en los tipos de candidatos por los que se inclinan los demócratas, esos candidatos tienen una actitud muy dura que parece decir: “Queremos extirpar lo que sea que esto sea de esta sociedad”.

Cottle: ¿Crees que más económico?

Bouie: Creo que más económico, creo que más de reforma política. El hecho de que, ya sabes, una frase que genera aplausos de forma fácil en una audiencia demócrata sea: “Vamos a fortalecer la Corte Suprema”, debería decirles, creo, dónde están todos los votantes demócratas y cómo se ve Woke 2.0 en la práctica.

Cottle: De acuerdo. Vamos a pasar a temas más ligeros. Es hora de las recomendaciones. Jamelle, ve primero.

Bouie: He estado leyendo el libro de nuestros colegas Maggie Haberman y Jonathan Swan, Regime Change. Es bastante bueno, de verdad lo recomiendo. Y lo recomiendo solo porque, incluso si todos estamos involucrados en esto —somos enfermos de la política, y si estás viendo esto o escuchándolo, también eres un enfermo de la política, odio decírtelo— al ser personas que siguen esto para ganarse la vida, es bastante impactante leer algo de esta cobertura interna sobre lo que está sucediendo en la Casa Blanca. En realidad, es verdaderamente bastante impactante. Diré que las cosas que más me han impactado al leer esto son simplemente el colapso total del entorno de información dentro de la Casa Blanca.

Hay muchas cosas ahí que son incluso más preocupantes, y “preocupante” es una forma muy suave de decirlo. No soy dado a las hipérboles, pero ese libro me llena de pavor al saber lo desorganizada que está, lo mucho que esa Casa Blanca opera en una nube de delirio.

Cottle: Increíble. Nube de delirio. Ahí tienen la frase del día. David, por favor, dame algo menos sombrío e inquietante.

Bouie: Lee el libro, es bueno.

Cottle: Por favor.

French: De acuerdo. Michelle, tus deseos son órdenes. Tengo para recomendar el programa más conmovedor, el más edificante, el más dulce de la televisión, y es una absoluta maravilla. Es divertidísimo, es cálido, es alegre. Me gusta más que Ted Lasso en todos esos aspectos.

Está en Apple TV. Se llama Trying, y trata sobre una joven pareja británica. No pueden tener hijos, y entonces empiezan a intentarlo. “Intentar” se refiere a adoptar. Y nosotros somos una familia adoptiva. Es un programa hermoso para las familias adoptivas. Realmente ilustra la dificultad del proceso, y los altibajos y las angustias y los triunfos. Es un programa maravilloso, y si realmente quieres algo que, francamente, te muestre cómo es el amor, mira Trying. Es tan maravilloso.

Cottle: De acuerdo. Ese va a lo más alto de mi lista.

Bueno, hablamos un poco de la era de McCarthy, lo cual es gracioso porque voy a recomendar American Scoundrel, que es la biografía de Roy Cohn próxima a publicarse que ha escrito Kai Bird. Creo que sale a principios de septiembre. Es increíble. Es muy perturbador porque, como los espectadores y oyentes probablemente saben, Roy Cohn fue esta gran figura política desde la década de 1950 hasta la de 1980.

Fue fiscal en el juicio de Julius y Ethel Rosenberg. Pero su influencia sobre Trump, a medida que vas leyendo, es simplemente muy perturbadora. Es decir, Cohn era este tipo de monstruo que se abrió paso en la vida a pura fuerza de voluntad, desvergüenza y deshonestidad. Fue como presenciar la creación del proto-Trump, y por lo tanto es la lectura más fascinante.

Para aquellos que recuerden el libro de Oppenheimer, este va en la misma línea, aunque no es tan sustancial. No va a servir de tope para puertas en la casa, pero es una lectura fascinante. Absolutamente, agréguenlo a sus listas.

Bouie: ¿Puedo recomendar dos cosas para ver junto con él, si lo lees?

Cottle: Oh, por favor, hazlo.

Bouie: No lo he leído, pero me vienen a la mente. Hay un documental de HBO, Bully. Coward. Victim. The Story of Roy Cohn, que es bastante bueno. Y luego, El aprendiz, de hace un par de años. Es Sebastian Stan como un joven Trump y Jeremy Strong como Cohn. En realidad, es muy buena. La recomendaría.

Cottle: Una experiencia multimedia. Muy bien. Con esto, creo que vamos a aterrizar este avión. Muchachos, siempre es divertido. Lo hemos resuelto todo. Aunque sí creo que tendremos que hacer un “Regreso a lo Woke: parte 2” o algo así en el futuro, así que prepárense para eso.

Bouie: Yo diría que no tenemos por qué hacer eso.

Cottle: Para Jamelle es un no definitivo. ¡De acuerdo!

Bouie: Yo diría que tenemos temas más importantes de los que hablar.

Cottle: Muy bien, chicos. Que tengan una gran semana. Gracias.

French: Gracias, Michelle.

Bouie: Adiós.

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Este episodio de The Opinions fue producido por Derek Arthur. Fue editado por Alison Bruzek. Mezcla de sonido por Pat McCusker. Edición de video por Kristen Williamson. El gerente de posproducción es Mike Puretz. Música original de Pat McCusker. Verificación de datos por Mary Marge Locker y Kate Sinclair. Estrategia de audiencia por Kristina Samulewski y Ali Baluch. El director de Video de Opinión es Jonah M. Kessel. La subdirectora de Programas de Opinión es Alison Bruzek. La directora de Programas de Opinión es Annie-Rose Strasser. Agradecimiento especial a Aaron Retica. c. 2026 The New York Times Company.