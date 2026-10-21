Cuándo y cómo ver la lluvia de meteoros de las Oriónidas

Es una de las favoritas entre los observadores de estrellas, conocida por sus estelas brillantes, que a veces pueden permanecer en el cielo durante minutos. Puede que nuestro universo esté repleto de maravillas cósmicas, pero solo es posible observar una fracción de los fenómenos astronómicos a simple vista. Las lluvias de meteoros, fuegos artificiales naturales que surcan el cielo con su resplandor, son uno de ellos.

La lluvia de meteoros que más recientemente ha adornado el firmamento es la de las Oriónidas, una de las favoritas del otoño, conocida por sus estelas veloces y brillantes, que a veces pueden permanecer en el cielo durante minutos. Al igual que las Eta Acuáridas de la primavera, las Oriónidas surgen cuando la Tierra pasa por los escombros del cometa Halley. Las Oriónidas han estado activas desde el 2 de octubre y se espera que continúen hasta el 7 de noviembre. La lluvia alcanza su punto máximo de actividad del 21 al 22 de octubre, es decir, desde la noche del miércoles hasta la madrugada del jueves.

Los observadores de estrellas de ambos hemisferios tendrán la oportunidad de ver las Oriónidas. Sin embargo, tendrán que lidiar con el brillo de la Luna, que estará iluminada en un 77 por ciento durante la noche de mayor actividad de la lluvia. Para saber cuándo observar, puedes consultar esta herramienta, basada en datos de la Red Global de Meteoros, que muestra los niveles de actividad de los bólidos en tiempo real.

¿De dónde vienen las Oriónidas? En general, las lluvias de meteoros ocurren cuando la Tierra atraviesa los escombros que deja a su paso un cometa o un asteroide que orbita alrededor del Sol. Estos restos, que incluyen partículas tan pequeñas como granos de arena, producen rastros de luz brillante al quemarse en nuestra atmósfera. Las Oriónidas son causadas por el cometa Halley, que tarda unos 76 años en orbitar alrededor del Sol y fue visto por última vez por los observadores de estrellas en 1986. A medida que se acerca al Sol, el cometa Halley se calienta y libera material que, con el tiempo, se esparce a lo largo de su trayectoria orbital. La Tierra atraviesa estos escombros dos veces al año, en primavera y otoño.

Muchas lluvias de meteoros ocurren anualmente y duran días o semanas. Sin embargo, alcanzan su punto máximo de actividad durante un breve periodo, cuando la Tierra cruza la zona más densa de los escombros cósmicos. Ese es el mejor momento para observarlas. ¿Cómo puedo ver las Oriónidas? Los meteoros que pertenecen a una lluvia específica parecen provenir del mismo punto del cielo. Las Oriónidas parecen irradiar desde un punto situado justo al norte de la estrella Betelgeuse, en la constelación de Orión. Esta constelación es visible hacia el sureste desde el hemisferio norte y hacia el noreste desde el hemisferio sur.

La NASA recomienda buscar las Oriónidas durante las horas previas al amanecer, después de que se oculte la Luna. Según Michelle Nichols, directora sénior de programas públicos del Planetario Adler, en Chicago, conviene evitar el uso de telescopios o binoculares durante una lluvia de meteoros. Estos pueden cruzar grandes franjas del cielo y los equipos de observación pueden limitar el campo de visión. “Solo necesitas tus ojos e, idealmente, un cielo oscuro”, dijo.

Se espera observar entre 10 y 20 estelas por hora durante la noche de mayor actividad de las Oriónidas, aunque la cantidad puede variar según el lugar desde donde se observen. “Casi todo el mundo está bajo un cielo con contaminación lumínica”, dijo Nichols. “Puedes pensar que estás bajo un cielo oscuro, pero en realidad, incluso en un pueblo pequeño, puedes tener luces brillantes cerca”. Los planetarios, los clubes locales de astronomía y los mapas de contaminación lumínica pueden ayudarte a encontrar lugares alejados del exceso de iluminación. Las mejores condiciones para observar una lluvia de meteoros son un cielo despejado, sin Luna ni nubes, durante las horas comprendidas entre la medianoche y el amanecer. La luz lunar, al igual que la contaminación lumínica, opaca las fuentes de luz más tenues del cielo.