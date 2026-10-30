Cuatro buques petroleros chocaron con minas en el estrecho de Ormuz

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    Cuatro buques petroleros chocaron con minas en el estrecho de Ormuz
    La Guardia Revolucionaria de Irán informó el viernes que tres petroleros, incluido uno que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo, explotaron y se incendiaron cuando viajaban por el estrecho de Ormuz. AP.

Por otra parte, Arabia Saudí indicó el viernes que interceptó y destruyó un dron lanzado por los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, cerca de La Meca, la ciudad más sagrada del islam.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el viernes que un superpetrolero que transportaba más de 2 millones de barriles de petróleo impactó una mina naval y se incrementó cuando utilizaba una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz , reportaron medios estatales iraníes. La Guardia Revolucionaria agregó que fue el cuarto buque en sufrir una explosión el viernes tras intentar navegar por rutas no autorizadas a través del estrecho.

Irán ha advertido repetidamente a las embarcaciones que no pasen por el estrecho sin el permiso de Teherán. Ha reivindicado la responsabilidad de ataques contra barcos, y el mes pasado advirtió que las embarcaciones que intentaron pasar por el estrecho sin autorización quedarían destruidas. Teherán ha reclamado el control sobre gran parte de la vía marítima desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra contra Irán el 28 de febrero.

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Más temprano el viernes, la marina de la Guardia Revolucionaria informó que otros tres petroleros se incendiaron tras golpear minas en el estrecho de Ormuz, publicó la televisión estatal iraní. Detalló que las embarcaciones habían apagado sus sistemas de navegación y posicionamiento e ignorado repetidas advertencias por radio. El informe de Irán no identificó a las embarcaciones ni proporcionó detalles sobre las tripulaciones. The Associated Press no pudo verificar tales afirmaciones.

Por su parte, Omán indicó que el país había evacuado a 25 tripulantes de un buque petrolero con bandera de Panamá que fue atacado en el estrecho de Ormuz, a 1,6 millas náuticas de la costa de la gobernación de Musandam, y se ascendió. No está claro si ese incidente está relacionado con los incendios descritos por Irán.

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido también informó el viernes que una embarcación fue alcanzada por un “proyectil desconocido” al sur de Lavan, una isla frente a la costa continental de Irán cerca de Shidvar. La organización, parte del ejército británico que monitorea la seguridad marítima, indicó que la tripulación estaba a salvo.

ARABIA SAUDÍ INTERCEPTA OTRO DRON HUTÍ

Una coalición liderada por Arabia Saudí aseveró que interceptó y destruyó un avión no tripulado lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán.

El portavoz de la coalición, el alcalde general Turki al-Malki, indicó que el dron fue interceptado en la región que rodea La Meca, la ciudad más sagrada del islam y destino de millones de peregrinos musulmanes cada año.

En un comunicado, el vocero militar hutí Yahya Saree negó que se hubiera llevado a cabo operativo alguno contra La Meca y sostuvo que las operaciones militares del grupo apuntan a instalaciones petroleras saudíes ya bases militares.

Arabia Saudita ya había reportado anteriormente la neutralización de misiles y drones que se dirigieron hacia La Meca y Medina, las dos ciudades más sagradas del islam. Los hutíes han negado repetidamente haber atacado a cualquiera de las dos ciudades.

Por otra parte, Naciones Unidas reveló que el número de desplazados en Yemen ha superado los 281.000, y los combates continúan sin disminuir en partes del país entre los rebeldes hutíes de Yemen y las fuerzas del gobierno respaldadas por Arabia Saudí.

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, conocida como OCHA, aclaró que las cifras cubren el período entre el 1 de agosto y el 25 de octubre y agregó que una abrumadora mayoría de civiles ha huido de los combates en Taiz ya lo largo de la Costa Oeste, donde los enfrentamientos entre las partes en guerra se han intensificado en los últimos meses.

Añadió que un nuevo aumento del desplazamiento desde la provincia de Lahj a mediados de octubre “muestra que la crisis se está extendiendo en lugar de estabilizarse”.

OCHA informó que había documentado 263 víctimas civiles, incluidas 67 personas muertas, hasta el 27 de octubre. Añadió que los niños representan 97 de las víctimas y aproximadamente la mitad de los fallecidos.

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