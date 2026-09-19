Cuba sorprendida por ruptura de nexos anunciada por Costa Rica; la acusa de subordinarse a EU

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    Cuba sorprendida por ruptura de nexos anunciada por Costa Rica; la acusa de subordinarse a EU
    El bloqueo diplomático, económico y energético que ha sufrido la población cubana ha afectado todos los ámbitos de su vida. AP

La decisión del bloqueo diplomático entre ambas naciones tenía como antecedente el cierre de la embajada costarricense en marzo de 2026 en territorio cubano

Cuba aseguró que Costa Rica no había notificado formalmente a la isla sobre la ruptura total de relaciones diplomáticas y acusó al canciller del país centroamericano de subordinarse a la política de Estados Unidos contra la nación caribeña.

Una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores publicada el sábado en el portal oficial Cubadebate salió al cruce de declaraciones del canciller costarricense, Manuel Tovar Rivera a medios de prensa sobre la disolución de los nexos bilaterales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-impone-sanciones-a-empresas-de-cuba-de-explotacion-de-minerales-y-desarrollo-militar-AC23562255

Tovar se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio –uno de los impulsores más duros de las políticas estadounidenses contra Cuba–, esta semana durante su viaje a Estados Unidos.

En marzo, Costa Rica hizo público su decisión de cerrar la embajada de ese país en La Habana y solicitó a Cuba hacer lo mismo en la de San José –capital de Costa Rica–, pero manteniendo al personal consular, explicó la nota de la cancillería isleña.

“En aquella ocasión, el entonces canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, comunicó a la cancillería cubana que esas decisiones ‘no significaban una ruptura de las relaciones diplomáticas’”, se indicó en el mensaje oficial.

Desde Estados Unidos, Tovar fue mucho más allá y en la víspera aseguró que la ruptura es total hasta que Cuba recupere “su libertad” del actual gobierno al que acusó de tiránico.

Según el comunicado de la cancillería cubana, el hecho de que Tovar hiciera semejantes comentarios “hace pensar que estamos en presencia de otro acto de subordinación del gobierno costarricense a la política de los Estados Unidos contra Cuba”.

Costa Rica se sumó a los varios países de la región como Ecuador, Colombia y República Dominicana con gobiernos que se alinearon con Washington, presionando a Cuba por un cambio de modelo político.

En enero, el presidente Donald Trump impuso un cerco energético y financiero contra Cuba que agudizó una crisis de un lustro en la isla luego del incremento de sanciones previas. Las consecuencias para la isla en estos ocho meses han sido devastadoras en todos los ámbitos de su vida.

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