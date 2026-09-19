Red de huachicol fiscal: exmarinos reportaron millones de pesos en ingresos y propiedades

Debido a razones de seguridad, la Secretaría de Marina (Semar) mantuvo reservada la información sobre los bienes de estos mandos, pero el caso del tráfico ilegal de combustible en las aduanas marítimas a su cargo, la obligó a abrir sus registros patrimoniales.

A petición de la Marina , la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificó la declaración patrimonial de 78 exmarinos, entre las que destacan las de los navales implicados en la red de huachicol fiscal encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la dependencia, José Rafael Ojeda Durán.

La estructura de mando y operativa de Los Primos reportó millones de pesos en ingresos anuales, cuentas bancarias, vehículos, departamentos, casas y terrenos en su último año como servidores públicos, antes de ser detenidos por las autoridades, en su última declaración patrimonial, según una revisión realizada por este diario a los documentos.

Empezando por los dos cabecillas del grupo delictivo que operó entre 2023 y 2025 y que actualmente están presos en El Altiplano: el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien reportó un millón 781 mil 598 pesos de ingresos en 2025, montó similar al que informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El exmarino no dio cuenta de ningún bien inmueble, pero afirmó contar con dos créditos hipotecarios por casi 4 millones de pesos.

Su hermano Fernando Farías Laguna destacó un salario anual de un millón 550 mil pesos y dos terrenos comprados el mismo día por un monto de 700 mil pesos.

En el documento se detalla que el 1 de junio de 2015, el exmarino compró de contado dos terrenos —uno de 323 y otro de 322 metros— con un costo cada uno de 350 mil pesos.

Dos años después, el 18 de abril de 2017, Fernando Farías Laguna compró una casa de 325 metros también de contado por 440 mil pesos.

Antes, en febrero de 2015, adquirió a crédito una casa de 250 metros por un monto de 780 mil pesos, de la cual cuenta con escritura pública.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los dos exmarinos obtuvieron millones de pesos por el arribo de 34 buques con huachicol en los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas.

El 15 de diciembre de 2019 —ya bajó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador— el entonces militar compró a crédito una Jeep Wrangler con un costo de 935 mil pesos.

El excapitán Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán”, considerado la pieza clave de la red y que sigue prófugo de la justicia, presentó su última declaración patrimonial 2017 y no hizo públicos sus bienes.

Pero según el testigo colaborador de la FGR en el caso con indicativo Santo, Solano Ruiz también obtuvo ganancias millonarias por el huachicol fiscal con las que se habría comprado “cuatro inmuebles, los cuales oscilaban entre más de un millón de pesos hasta pasados los 3 millones, dando un total en sus propiedades de más de 9 millones de pesos”.

El excapitán Clímaco Aldape Utrera, enlace entre los titulares de las aduanas, declaró ingresos por 989 mil pesos el año pasado, una camioneta Suburban con valor de 1.8 millones de pesos adquirida a crédito y no tener bienes inmuebles.

En la investigación de la FGR se le acusa de adquirir un inmueble en 2023 con valor de más de 5 millones de pesos y realizar, mediante su hija, depósitos por poco más de 400 mil pesos por una posible compra de automóvil.

El excapitán Humberto Enrique López Arellano, integrante de la red de huachicol en la Marina, reportó ingresos por 3.6 millones de pesos e indicó que también posee un automóvil BMW de 590 mil pesos que compró a crédito en 2020.

Otros señalados en la red son el excapitán Víctor Hugo Perrey Pérez y Francisco Javier Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la aduana de Tampico.