$!Chivas vs América: seis batallas que convirtieron el Clásico en una guerra eterna

Hay partidos que se ganan y se olvidan. Hay otros que permanecen en la memoria porque cambiaron una temporada, definieron un campeonato o simplemente porque durante 90 minutos hicieron que el futbol mexicano se detuviera para mirar a Chivas y América. El Clásico Nacional tiene una colección particularmente amplia de esas noches. A lo largo de décadas, rojiblancos y azulcremas han protagonizado duelos de Liga, Liguilla y hasta una final por el campeonato. Entre todos ellos existen seis encuentros que, por su contexto, marcador, dramatismo o trascendencia, ocupan un sitio especial en la historia de esta rivalidad. No se trata solamente de quién ganó, sino de lo que dejó cada partido. 1983: LA BATALLA QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DEL CLÁSICO El primer gran capítulo de esta selección ocurrió el 22 de mayo de 1983, en el Estadio Azteca. Chivas había perdido 2-1 la ida de las semifinales en Guadalajara, por lo que necesitaba una remontada para llegar a la final. Y lo consiguió de una manera contundente: derrotó 3-0 al América con goles de Ricardo “Snoopy” Pérez, Demetrio Madero y Samuel Rivas. El resultado habría sido suficiente para convertir aquella tarde en una de las grandes actuaciones rojiblancas. Sin embargo, el partido terminó marcado también por una batalla campal entre los jugadores, que intercambiaron golpes durante varios minutos cerca del final. Ambos equipos terminaron con 10 hombres después de las expulsiones de Norberto Outes y Javier Cárdenas.

Aquella semifinal tuvo además una enorme carga emocional porque Chivas eliminó al América en su propia casa después de haber comenzado la serie en desventaja. El futbol quedó acompañado por una bronca que durante años formó parte del imaginario colectivo alrededor del Clásico Nacional. Fue una noche en la que la rivalidad dejó de ser únicamente deportiva. 1984: LA FINAL DEL SIGLO Un año después, la historia puso a los dos gigantes frente a frente nuevamente, pero esta vez por algo todavía más grande: el campeonato de Liga. Fue la única final de Primera División que han disputado América y Chivas entre sí, lo que convirtió aquella serie de la temporada 1983-84 en un episodio irrepetible. La ida, disputada en el Estadio Jalisco el 7 de junio de 1984, terminó 2-2. América llegó a tener una ventaja de dos goles gracias a Carlos Hermosillo y Mario Trejo, pero Guadalajara reaccionó en los últimos minutos con anotaciones de Eduardo “Yayo” de la Torre y Néstor de la Torre. Todo quedó preparado para una definición dramática en el Estadio Azteca. La vuelta del 10 de junio es conocida como la “Final del Siglo”. América se quedó con 10 hombres al minuto 26 por la expulsión de Armando Manzo y, posteriormente, Chivas tuvo un penal que podía cambiar la historia. Eduardo Cisneros tomó la responsabilidad, pero Héctor Miguel Zelada detuvo el disparo y mantuvo con vida a las Águilas.

A partir de ese momento, América reaccionó de manera espectacular. Eduardo Bacas puso el 1-0, Alfredo Tena aumentó la ventaja y, después del descuento de Fernando Quirarte, Javier Aguirre marcó en los últimos minutos el 3-1 definitivo. América se coronó campeón con un 5-3 global, en una de las finales más recordadas del futbol mexicano. 1994: EL CLÁSICO DE LAS VOLTERETAS El 13 de noviembre de 1994, el Estadio Jalisco fue escenario de uno de los partidos más espectaculares que ha entregado la rivalidad. Chivas y América protagonizaron un intercambio constante de golpes futbolísticos hasta terminar con una victoria azulcrema por 4-3. TUDN lo identifica como uno de los grandes clásicos de la década de los 90. América comenzó ganando con un gol de Kalusha Bwalya, pero Ramón Ramírez apareció dos veces para darle la vuelta al marcador. Antes del descanso, François Omam-Biyik empató nuevamente el encuentro con un potente disparo desde fuera del área. Después, Daniel Guzmán volvió a poner al Rebaño arriba. La respuesta americanista llegó en el tramo decisivo. Zague empató y un joven Cuauhtémoc Blanco apareció para marcar el cuarto gol, completando la remontada de las Águilas. El 4-3 resumió perfectamente aquella tarde: siete goles, cambios constantes de ventaja y figuras de ambos equipos compartiendo el mismo escenario. Por eso aquel encuentro quedó instalado como uno de los Clásicos más emocionantes de los años 90. No hubo un título de por medio ni una eliminación, pero sí una exhibición de la rivalidad en su estado más puro: figuras, goles, tensión y una remontada decidida prácticamente sobre el final. 1996: EL 5-0 QUE TODAVÍA DUELE El 25 de agosto de 1996, el Clásico Nacional entró en una nueva era con el comienzo de los torneos cortos. Y Chivas decidió inaugurarla con una goleada que todavía ocupa un lugar especial en la memoria de Guadalajara: 5-0 sobre América en el Estadio Jalisco. El equipo dirigido por Ricardo “Tuca” Ferretti llegó al encuentro con cuatro puntos, mientras América, dirigido por Ricardo La Volpe, tenía tres. Lo que parecía un partido equilibrado terminó convertido en una exhibición rojiblanca. Ramón Ramírez, Sergio Pacheco, Gabriel García —en dos ocasiones— y Paulo César “Tilón” Chávez marcaron los goles.

El 5-0 fue mucho más que una goleada. Se convirtió en una de las mayores diferencias en la historia del Clásico Nacional y en uno de los recuerdos más poderosos para la afición rojiblanca. Incluso Alberto Coyote, integrante de aquel Guadalajara, lo recordó años después como el Clásico que más tenía presente de su carrera. 2005: TRES GOLES POR BANDO Y UN PARTIDO DE LOCURA El 13 de marzo de 2005, el Estadio Azteca volvió a convertirse en escenario de un Clásico inolvidable. América parecía tener el encuentro bajo control después de ponerse 2-0 arriba, pero Guadalajara reaccionó hasta convertir el partido en un espectacular empate 3-3. Pável Pardo y Óscar Rojas pusieron adelante a las Águilas. Entonces apareció Héctor Reynoso con uno de los goles más recordados de su carrera, al sorprender a Guillermo Ochoa con un disparo desde larga distancia. El tanto cambió el ánimo del partido y permitió a Chivas regresar a la pelea. En el segundo tiempo, Francisco Palencia empató, aunque Claudio “Piojo” López volvió a darle ventaja al América. Cuando parecía que los locales se quedarían con el triunfo, Palencia apareció nuevamente para establecer el 3-3 definitivo y celebrar además su gol número 100 en Primera División. El empate no cuenta como victoria para ninguno, pero precisamente ahí reside parte de su valor histórico. Hubo remontadas, seis goles, figuras de ambos planteles y una atajada de Guillermo Ochoa en los minutos finales que evitó que Chivas se llevara el partido. Fue uno de esos encuentros en los que el marcador parecía cambiar cada vez que alguno de los dos gigantes tomaba el control. 2006: EL GOLPE ROJIBLANCO EN SEMIFINALES El sexto partido nos lleva nuevamente a una Liguilla. En el Apertura 2006, Chivas y América se encontraron en semifinales y el primer capítulo se disputó el 30 de noviembre en el Estadio Jalisco. Guadalajara dio un paso enorme hacia la final al imponerse 2-0.

Ramón Morales abrió el marcador desde el punto penal al minuto 53 y, apenas siete minutos después, Omar Bravo apareció con un remate de cabeza para marcar el segundo. El golpe pudo ser todavía mayor, pero América también tuvo una oportunidad desde los once pasos que Salvador Cabañas no consiguió convertir. La vuelta en el Estadio Azteca terminó 0-0, resultado que permitió al Guadalajara avanzar a la final con un 2-0 global. Chivas controló la eliminatoria, dejó en cero a su máximo rival durante los 180 minutos posteriores a la ida y terminó avanzando hacia el campeonato del Clausura 2006. 2023: EL AZTECAZO QUE REVIVIÓ UNA VIEJA HERIDA El capítulo más reciente de esta selección ocurrió el 21 de mayo de 2023. América había ganado 1-0 el partido de ida en Guadalajara y llegaba al Estadio Azteca con la ventaja. Parecía tener todo a su favor para alcanzar la final, pero Chivas escribió otra historia. Guadalajara terminó imponiéndose 3-1 en el Estadio Azteca y 3-2 en el marcador global, con una remontada que tuvo momentos de enorme tensión. Ronaldo Cisneros abrió el marcador para el Rebaño, América reaccionó y encontró el empate, pero el conjunto rojiblanco volvió a golpear cuando más presión existía sobre el terreno de juego. El partido terminó convirtiéndose en otro “Aztecazo” rojiblanco. Jesús Orozco Chiquete apareció en los minutos finales con un cabezazo que sentenció la eliminatoria y provocó la celebración de todo el equipo frente a una afición visitante que convirtió aquella noche en una fiesta.